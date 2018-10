Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","shortLead":"Mivel az intézményben a papokon kívül mindenki hallássérült volt, senki sem hallotta a gyerekek sikolyait. ","id":"20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b66f93-573d-4408-bad1-b9cb70384e76","keywords":null,"link":"/elet/20180930_A_hallasserult_gyerekeket_kulon_jellel_utasitottak_oralis_szexre_az_olasz_papok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:43","title":"A hallássérült gyerekeket külön jellel utasították orális szexre az olasz papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa24ffc-2ead-4377-b5ca-950c31ca5793","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába fogadkozott José Mourinho, megint kikaptak. ","shortLead":"Hiába fogadkozott José Mourinho, megint kikaptak. ","id":"20180929_manchester_united_rossz_szezonkezdet_west_ham_united_jose_mourinho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa24ffc-2ead-4377-b5ca-950c31ca5793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc7c844-022b-4676-8f85-0ace1bd86e1f","keywords":null,"link":"/sport/20180929_manchester_united_rossz_szezonkezdet_west_ham_united_jose_mourinho","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:27","title":"Egyre mélyebbre kerül a ManU – itt az újabb vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773debf-f8a2-495c-af56-f65b7e6bae26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét, így a bokorban kötött ki egy brazil A320-as repülőgép a Sao Paulo-i nemzetközi repülőtéren.

","shortLead":"A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét...","id":"20180929_Most_bokorba_gurult_egy_Airbus__kulonleges_a_latvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9773debf-f8a2-495c-af56-f65b7e6bae26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81159b91-b462-4333-953c-2bb098bdeeaa","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Most_bokorba_gurult_egy_Airbus__kulonleges_a_latvany","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:04","title":"Most bokorba gurult egy Airbus – különleges a látvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a1d154-6c54-413d-b5d4-d1c21f33953e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt volt tagjai délután 3-ra, a Szabad sajtó útjára tervezik a demonstrációt.","shortLead":"Az Együtt volt tagjai délután 3-ra, a Szabad sajtó útjára tervezik a demonstrációt.","id":"20180929_tuntetest_hirdetett_juhasz_peter_oktober_23ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1a1d154-6c54-413d-b5d4-d1c21f33953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166f0fd8-bbba-472e-924d-94b67e9d54b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_tuntetest_hirdetett_juhasz_peter_oktober_23ra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:40","title":"Tüntetést hirdetett Juhász Péter október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c059e34b-5f35-4d27-99d4-b231fe331442","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az esztergomi futónak 27 óra 4 perc 28 másodperc kellett a táv megtételéhez.\r

","shortLead":"Az esztergomi futónak 27 óra 4 perc 28 másodperc kellett a táv megtételéhez.\r

","id":"20180929_maraz_zsuzsanna_nyerte_a_246_kilometeres_spartathlont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c059e34b-5f35-4d27-99d4-b231fe331442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06df152-12bc-481f-89e6-564fd4608a54","keywords":null,"link":"/sport/20180929_maraz_zsuzsanna_nyerte_a_246_kilometeres_spartathlont","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:46","title":"Maráz Zsuzsanna nyerte a 246 kilométeres Spartathlont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szarvasbőgést fotózott a barcsi erdőben az MTI munkatársa. A látvány önmagáért beszél.","shortLead":"Szarvasbőgést fotózott a barcsi erdőben az MTI munkatársa. A látvány önmagáért beszél.","id":"20180929_Amikor_meg_kell_mutatni_ki_az_igazi_him__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c5ee9f-2a22-45df-bafd-6e1b9b35ace8","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Amikor_meg_kell_mutatni_ki_az_igazi_him__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:30","title":"Amikor meg kell mutatni, ki az igazi hím - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A népszavazás érvénytelen lett, de máris mindenki úgy használja az eredményt, ahogy neki tetszik. ","shortLead":"A népszavazás érvénytelen lett, de máris mindenki úgy használja az eredményt, ahogy neki tetszik. ","id":"20181001_Semmit_sem_sikerult_eldontenie_a_Macedonia_neverol_szolo_nepszavazasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38090dc-4835-4169-9c04-379e6a6e7824","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Semmit_sem_sikerult_eldontenie_a_Macedonia_neverol_szolo_nepszavazasnak","timestamp":"2018. október. 01. 06:15","title":"Semmit sem sikerült eldöntenie a Macedónia nevéről szóló népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","shortLead":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","id":"20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd53e3-e52c-4612-bd7d-104dce48e7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:35","title":"Trump elrendelte az FBI-vizsgálatot a szexuális zaklatással megvádolt főbíró-jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]