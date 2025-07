Kiderült, kik lesznek a Digitális Polgári Körök koordinátorai

Máthé Zsuzsa újságíró és Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár lett a miniszterelnök által Tusványoson bejelentett Digitális Polgári Körök közösségi koordinátora – derült ki a kezdeményezés Facebook-oldaláról.

„Az egyes számú Digitális Polgári Kör felkérte Máthé Zsuzsát és Nagy Jánost közösségi koordinátoroknak. A jövőben ők fognak beszámolni nektek minden DPK-t érintő közérdekű információról” – írták.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök (DPK) megalakítását, azóta pedig az is kiderült, hogy védjegybejelentés is született az elnevezésre.

Mint megírtuk, Partos Bence annak a kft.-nek a tulajdonosa, amely a kezdeményezés mögött áll.