Gulyás Gergely: Orbán jobb vámmegállapodást kötött volna Trumppal – kormányinfó élőben

A magyarországi lakóhellyel rendelkező ingázók is felvehetik a kedvezményes lakáshitelt, a következő napokban pedig minden további részlet is megjelenik majd az Otthon Start programról – ígérte a kormányinfón Gulyás Gergely, aki megerősítette: az ő méréseik szerint fölényesen vezet a Fidesz, és lesz átláthatósági törvény is.