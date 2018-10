Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek segítettek az adóelkerülésben – állítja a New York Times.","shortLead":"Legalább 116 milliárd forintnak megfelelő pénzhez jutott Donald Trump családja azzal, hogy az elnök szüleinek...","id":"20181003_Trump_adoelkerules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f786a48b-0ac8-4ec9-b58e-4ba161921c67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Trump_adoelkerules","timestamp":"2018. október. 03. 08:57","title":"Gigantikus adóelkerüléssel vádolják Trump családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","shortLead":"Először szólalt meg élő adásban Zacher Gábor, mióta távozott a Honvédkórházból.","id":"20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa065ff-9c79-48ff-afd5-ff0d49a04fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Zacher_Tiszta_a_lelkiismeretem_es_jol_erzem_magam","timestamp":"2018. október. 03. 11:17","title":"Zacher: Tiszta a lelkiismeretem, és jól érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök reggel már nem indultak és nem érkeztek vonatok a Délibe: két hétre bezárt a fejpályaudvar. A szerelvények nagy része csak Kelenföldig közlekedik, elmentünk hát megnézni, okozott-e fennakadást a változás. A szerelvények...

\r

","shortLead":"Második magyar íróként – Kertész Imre után fél évtizeddel – Krasznahorkai Lászlóval készített nagyinterjút az eddig 35...","id":"20181004_Krasznahorkai_Ejjelior_is_voltam_haromszaz_tehenet_oriztem_Ez_volt_a_kedvenc_munkahelyem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e769097-d2c0-4b71-8059-eb47422949ef","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Krasznahorkai_Ejjelior_is_voltam_haromszaz_tehenet_oriztem_Ez_volt_a_kedvenc_munkahelyem","timestamp":"2018. október. 04. 17:18","title":"Krasznahorkai: „Éjjeliőr is voltam, háromszáz tehenet őriztem. Ez volt a kedvenc munkahelyem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik gyanúsított vallomást tett, azt állította, hogy a gyilkosságot Marián Kočner rendelte meg.","shortLead":"Az egyik gyanúsított vallomást tett, azt állította, hogy a gyilkosságot Marián Kočner rendelte meg.","id":"20181004_Egy_bortonben_ulo_vallalkozo_lehet_a_Kuciakgyilkossag_megrendeloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2da518-e37d-49ba-a3c0-eea204033fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Egy_bortonben_ulo_vallalkozo_lehet_a_Kuciakgyilkossag_megrendeloje","timestamp":"2018. október. 04. 09:38","title":"Egy börtönben ülő vállalkozó lehet a Kuciak-gyilkosság megrendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]