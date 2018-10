Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0dd951a-d2ab-44db-808f-00da516a8b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijönnek egy új autóval, amely az anyavállalat legnépszerűbb termékének ellenfele lesz. Ezt vajon hogy adták el a németeknek?","shortLead":"Kijönnek egy új autóval, amely az anyavállalat legnépszerűbb termékének ellenfele lesz. Ezt vajon hogy adták el...","id":"20181015_Skoda_Scala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0dd951a-d2ab-44db-808f-00da516a8b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211e75c2-051b-4ba4-bf1f-05f127c31d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_Skoda_Scala","timestamp":"2018. október. 15. 15:22","title":"Bátor dologra készül a Skoda, betámadja a Volkswagen Golfot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát nyit a beteg és egészséges gyerekek között – írják az alkotók. ","shortLead":"A kopasz kukac erősíti az egymás iránt való elfogadást, hozzájárul a diszkriminatív attitűdök föloldásához, csatornát...","id":"20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a636fd1d-01df-46bc-9914-52229e5e38d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be178b9f-0bca-4cfb-9ac6-149756f35872","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Alma_Egyuttes_Kackac_kukac_videoklip","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"A beteg gyerekekért énekel az Alma Együttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti. A Facebook a 2016-os esetből tanulva ezúttal már beavatkozik, és törli azokat a bejegyzéseket, amelyek a szavazás kapcsán megtévesztenék a felhasználókat.","shortLead":"Novemberben félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ami Donald Trump sorsát is megpecsételheti...","id":"20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe52c2e-27f4-48df-a166-a969dc855494","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_facebook_alhir_felretajekoztatas_amerikai_felidos_valasztas","timestamp":"2018. október. 16. 17:03","title":"Beizzítja a rakétákat a Facebook, kíméletlenül törölni fogják a választással kapcsolatos kamubejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1806838-6d89-4de4-8465-1dce6c57e9a8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sütő Kálmán évek óta árulja az újságot a politikusoknak. Hétfőtől szigorúbb hajléktalanszabályok élnek, lehet, hogy Sütő már nem sokáig árulhat a Képviselői Irodaház előtt.","shortLead":"Sütő Kálmán évek óta árulja az újságot a politikusoknak. Hétfőtől szigorúbb hajléktalanszabályok élnek, lehet...","id":"20181015_El_akartak_vinni_a_hajlektalant_a_Kepviselo_Irodahaztol_mert_rossz_helyen_arulta_a_Fedel_Nelkult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1806838-6d89-4de4-8465-1dce6c57e9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584ae2cc-dea2-4697-b144-5fb19ed99001","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_El_akartak_vinni_a_hajlektalant_a_Kepviselo_Irodahaztol_mert_rossz_helyen_arulta_a_Fedel_Nelkult","timestamp":"2018. október. 15. 14:30","title":"El akarták vinni a hajléktalant a Képviselői Irodaháztól, mert rossz helyen árulta a Fedél Nélkült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan: tíz dollárért árulják a jegyeket az eseményre, amely az ígéretek szerint kartatikus lesz.","shortLead":"Komolyan: tíz dollárért árulják a jegyeket az eseményre, amely az ígéretek szerint kartatikus lesz.","id":"20181016_Boszorkanyok_keszulnek_rontast_kuldeni_Trump_fobirojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1202914c-a9e5-4a6d-845b-4c3397e48291","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Boszorkanyok_keszulnek_rontast_kuldeni_Trump_fobirojara","timestamp":"2018. október. 16. 13:48","title":"Boszorkányok készülnek rontást küldeni Trump főbírójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly problémát is megoldani: csökkenti a szén-dioxid szintjét és áramot termel az akkumulátorok számára.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly...","id":"20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0c676-e90a-4b2a-a350-396d1420eb0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","timestamp":"2018. október. 15. 20:08","title":"Ha ez tényleg működik, az áttörés: szén-dioxidból csinál áramot egy új akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN úgy értesült, hogy a szaúdi kormány már dolgozik egy közleményen, amelyben elismernék Dzsamál Hasogdzsi halálát.","shortLead":"A CNN úgy értesült, hogy a szaúdi kormány már dolgozik egy közleményen, amelyben elismernék Dzsamál Hasogdzsi halálát.","id":"20181016_SzaudArabia_elismerheti_hogy_vallatasba_halt_bele_az_eltunt_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156e825d-5e42-4884-966f-1812c9b3d702","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_SzaudArabia_elismerheti_hogy_vallatasba_halt_bele_az_eltunt_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 16. 05:16","title":"Szaúd-Arábia elismerheti, hogy vallatásba halt bele az eltűnt újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senkit nem szállítottak el, most még csak figyelmeztettek. ","shortLead":"Senkit nem szállítottak el, most még csak figyelmeztettek. ","id":"20181016_27_hajlektalant_figyelmeztettek_a_rendorok_a_betiltas_elso_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf31316-fe9b-4d83-a8ad-b91bf6309e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_27_hajlektalant_figyelmeztettek_a_rendorok_a_betiltas_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 16. 16:21","title":"27 hajléktalant figyelmeztettek a rendőrök a betiltás első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]