[{"available":true,"c_guid":"bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngésző legújabb, 70-es verziója már támogatja a kép a képben mód használatát, így akár úgy is nézhetünk egy videót, hogy közben egy másik ablakban dolgozunk.","shortLead":"A Chrome böngésző legújabb, 70-es verziója már támogatja a kép a képben mód használatát, így akár úgy is nézhetünk...","id":"20181021_google_chrome_bongeszo_chrome_70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9901f00-970e-428c-8c2c-b43863c992ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_google_chrome_bongeszo_chrome_70","timestamp":"2018. október. 21. 19:03","title":"Ezt az új Chrome-funkciót sokan használni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt letöltik.","shortLead":"A Chrome és Firefox böngészőt használók egy új lap megnyitásakor mindig egy szép fotót láthatnak, ha ezt a bővítményt...","id":"20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f9bbd0-a951-477f-b9db-43afea6c3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd5d203-77ea-46ba-8904-c37d8591aa91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_chrome_firefox_uj_lap_fenykepek","timestamp":"2018. október. 21. 15:03","title":"Így teheti sokkal szebbé a Chrome vagy Firefox böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3c1f0-f6b1-4f21-bed0-37d12462ba26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öregember nem vénember - a hétvége nagy tanulsága.","shortLead":"Öregember nem vénember - a hétvége nagy tanulsága.","id":"20181021_Erre_a_befejezesre_nem_szamitanal_a_bacsi_es_a_hinta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3c1f0-f6b1-4f21-bed0-37d12462ba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7465dd-b67d-4c0e-bcde-455b9b648e24","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Erre_a_befejezesre_nem_szamitanal_a_bacsi_es_a_hinta","timestamp":"2018. október. 21. 14:41","title":"Erre a befejezésre nem számítanál: a bácsi és a hinta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20181021_A_sinen_landolt_egy_karambolozo_auto_a_Dozsa_Gyorgy_utnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326a181e-7ff6-4ce9-a174-12612bfc2b51","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_A_sinen_landolt_egy_karambolozo_auto_a_Dozsa_Gyorgy_utnal","timestamp":"2018. október. 21. 15:34","title":"A sínen landolt egy karambolozó autó a Dózsa György útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b16762-fbcc-4f15-a1fa-21acef64c34a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Kémkedő” albatroszokat vetnek be az orvhalászok ellen a Csendes-óceán déli részén, ahol francia külbirtokok is vannak, mert vészesen csökken a halállomány.","shortLead":"„Kémkedő” albatroszokat vetnek be az orvhalászok ellen a Csendes-óceán déli részén, ahol francia külbirtokok is vannak...","id":"20181022_Draga_dronok_helyett_termeszetes_szovetsegest_kuldenek_harcba_a_moho_halrablok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b16762-fbcc-4f15-a1fa-21acef64c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbc9aaa-c507-41c8-ba19-318f543734a4","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Draga_dronok_helyett_termeszetes_szovetsegest_kuldenek_harcba_a_moho_halrablok_ellen","timestamp":"2018. október. 22. 08:43","title":"Drónok helyett albatroszokat küldenek harcba a halrablók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közéletet jól felforgató riport a kormány és a kormánysajtó torkán is megakadt, a Minőségi Újságírásért Díj zsűrije viszont úgy látta, ez volt a legjobb cikk szeptemberben.



","shortLead":"A közéletet jól felforgató riport a kormány és a kormánysajtó torkán is megakadt, a Minőségi Újságírásért Díj zsűrije...","id":"20181021_Rangos_dijat_erdemelt_ki_az_Orbanfele_luxusrepulozest_megiro_cikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01f4f9b-b7bd-47e5-a422-e1064e5b3a87","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Rangos_dijat_erdemelt_ki_az_Orbanfele_luxusrepulozest_megiro_cikk","timestamp":"2018. október. 21. 21:51","title":"Rangos díjat érdemelt ki az Orbán-féle luxusrepülőzést megíró cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7805118-5843-4e69-8398-236907948752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a miskolci Herman Ottó Gimnázium vezeti a HVG 2019-es középiskolai rangsorát a vidéki gimnáziumok közül.","shortLead":"A veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a miskolci Herman Ottó...","id":"20181021_Ime_a_tiz_legjobb_videki_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7805118-5843-4e69-8398-236907948752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051036bc-0841-4ca4-b15a-b0793923b484","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Ime_a_tiz_legjobb_videki_gimnazium","timestamp":"2018. október. 21. 11:05","title":"Íme, a tíz legjobb vidéki gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61e89e4-ed8c-4144-ba23-19921ccf88d8","c_author":"Szabó M. István","category":"tudomany","description":"A banki szolgáltatások digitalizációja egyelőre kevés valódi sikert termelt ki, de a fintech meg fogja változtatni nemcsak az ügyfelek, hanem a pénzügyi szektor egészének gondolkodását is. A bankok szempontjából már „holnap” – véli Dobó Mátyás, aki jelenleg az Invitech új generációs termékfejlesztését irányítja.","shortLead":"A banki szolgáltatások digitalizációja egyelőre kevés valódi sikert termelt ki, de a fintech meg fogja változtatni...","id":"201838__dobo_matyas_digitalis_szakerto__bankokrol_ugyfelekrol__ott_vagyunk_mar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c61e89e4-ed8c-4144-ba23-19921ccf88d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc86defc-895a-48c2-8f36-d06e921ab114","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__dobo_matyas_digitalis_szakerto__bankokrol_ugyfelekrol__ott_vagyunk_mar","timestamp":"2018. október. 21. 08:00","title":"A bankokat komoly felelősség terheli; de hol marad a forradalom? – interjú Dobó Mátyással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]