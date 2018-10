Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nagy többsége arról számol be, hogy a brit EU-tagság megszűnésének kilátása és különösen a megállapodás nélküli Brexit lehetősége már most negatív hatást gyakorol beruházási döntéseire.","shortLead":"A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nagy többsége arról számol...","id":"20181022_A_brit_gyarosok_eluntak_a_politikusok_totojazasat_keszulnek_a_Brexitre_de_nincs_benne_koszonet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56971d7-dcbf-4395-bff6-19457e8f24a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_brit_gyarosok_eluntak_a_politikusok_totojazasat_keszulnek_a_Brexitre_de_nincs_benne_koszonet","timestamp":"2018. október. 22. 18:22","title":"A brit gyárosok elunták a politikusok totojázását, készülnek a Brexitre, de nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt a normál adatmennyiség többszörösét emészti fel a nálunk Google Hírek néven működő szolgáltatás egyes androidos felhasználóknál. Van, akinél pár óra alatt 12 gigabájtot tüntetett el.","shortLead":"Egy hiba miatt a normál adatmennyiség többszörösét emészti fel a nálunk Google Hírek néven működő szolgáltatás egyes...","id":"20181023_google_news_hirek_android_alkalmazas_mobilnet_keret_adathasznalat_wifi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217aa028-dba8-44d5-a6e3-d774e876b8f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_google_news_hirek_android_alkalmazas_mobilnet_keret_adathasznalat_wifi","timestamp":"2018. október. 23. 15:33","title":"Titokban szívja a mobilnetet a Google hírolvasója, dühöngenek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d39e96-7d70-4ff8-999b-4514b460a1bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanútlan vevők elutalták a vételárat, de semmit nem kaptak cserébe.","shortLead":"A gyanútlan vevők elutalták a vételárat, de semmit nem kaptak cserébe.","id":"20181024_Kamu_traktorokkal_es_mutragyaval_uzleteltek_az_interneten_a_sarvari_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d39e96-7d70-4ff8-999b-4514b460a1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d0215-6cc1-480d-96c5-f23a64840548","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Kamu_traktorokkal_es_mutragyaval_uzleteltek_az_interneten_a_sarvari_csalok","timestamp":"2018. október. 24. 09:02","title":"Nem létező traktorokkal és műtrágyával üzleteltek az interneten a sárvári csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","shortLead":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","id":"20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536a58e-2efb-4981-ae65-a89a83b0b751","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","timestamp":"2018. október. 23. 21:33","title":"Eltűntek a forgalmas helyekről a hajléktalanok, így segíteni sem tudnak nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","shortLead":"A volt alelnök szerint műbalhé volt az MTVA-székház előtti tüntetés. ","id":"20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f8371e-2988-45f0-bd41-fe63bc1b3061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3890fb10-54ab-4fdd-aeec-10f93f4cac39","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Volner_Mi_ez_kerem_fizetett_ellenallas","timestamp":"2018. október. 24. 10:30","title":"Volner: \"Mi ez, kérem, fizetett ellenállás?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági szervezetei kerültek Fókuszba ezen a héten a HVG-ben.","shortLead":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági...","id":"20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e452c18-238e-4091-9a9d-b1abdfc01316","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","timestamp":"2018. október. 24. 12:21","title":"Ha felnövök, Rogán Antal leszek – karrierutak a Fidelitasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. ","shortLead":"A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. ","id":"20181024_Szemelyesen_vitte_valaki_a_csobombat_Soros_Gyorgy_postaladajahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffba2871-8fe0-4dbc-93ba-84feae55e887","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Szemelyesen_vitte_valaki_a_csobombat_Soros_Gyorgy_postaladajahoz","timestamp":"2018. október. 24. 07:55","title":"Személyesen vitte valaki a csőbombát Soros György postaládájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf90f76-657e-414d-a1f4-7affd621ea0d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tizenhat éves életkor alatt a második leggyakoribb krónikus betegség a mentális betegségek csoportja – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Pászthy Bea gyerekpszichiáter, egyetemi docens. A pszichiátriai betegségek továbbra is stigmát jelentenek, a rendszer képtelen az igényeket ellátni, és hiába akar a kormány növekvő szülésszámot, abba már nem gondol bele, ezeknek a gyerekeknek milyen lelki egészsége lesz. ","shortLead":"Tizenhat éves életkor alatt a második leggyakoribb krónikus betegség a mentális betegségek csoportja – mondta...","id":"20181024_Ez_most_egesz_Europa_legkomolyabb_kerdese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbf90f76-657e-414d-a1f4-7affd621ea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3deb974-36b4-4ed7-853b-816885ed7290","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ez_most_egesz_Europa_legkomolyabb_kerdese","timestamp":"2018. október. 24. 06:30","title":"\"A gyerekek 20-25 százaléka küszködik mentális problémákkal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]