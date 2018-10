Míg a WHO ajánlásai szerint akkor tekinthető védettnek egy társadalom, ha az emberek legalább 93–95 százalékát „leoltották”, a kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakcinából Olaszországban már csak 83 százalékos a népesség átoltottsága. Az Európában újra támadó kanyaró Olaszország mellett Romániában és Ukrajnában okozott komoly járványt, az utóbbi két országban részben az oltóanyag hiánya miatt alakult ki válsághelyzet. 2018 első felében Európában 41 ezer ember betegedett meg kanyaróban, és közülük 37-en haltak meg.

A vakcinák megjelenésének pillanatától létező oltásellenesség egyik legfőbb oka éppen azok sikeressége: amíg a fejlett országokban megfelelő volt az átoltottsági arány, a legsúlyosabb fertőző betegségek gyakorlatilag eltűntek, s az emberek már nem hitték el, hogy a kanyaró és a többi kór valóban súlyos, sokszor halálos szövődményekkel jár.

A másik ok az, hogy húsz évvel ezelőtt egy brit orvos, Andrew Wakefield a Lancet című tekintélyes tudományos folyóiratban publikált egy cikket, amely azt állította, hogy kapcsolat van az MMR-vakcina beadása és az autizmus kialakulása között. Bár a Lancet később visszavonta a cikket, Wakefieldről pedig kiderült, hogy anyagilag is érdekelt volt a valójában nem létező kapcsolat felfedezésében, és ezért még meg is hamisított egyes adatokat, ma is milliók vannak meggyőződve arról, hogy az MMR valóban autizmust okozhat. 2012-ben például az olaszországi Rimini egyik bírósága is kimondta, kapcsolat van az autizmus és a különféle oltások között. Bár a döntést három évvel később érvénytelenítették, az ítélet a mai napig hat az olaszok gondolkodására.

A terjedő oltásellenesség okairól bővebben a friss HVG hetilapban olvashat!