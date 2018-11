Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b436fad6-0e9b-4ee7-bf9c-27b567326e76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig csak egy szót változtattak meg.","shortLead":"Pedig csak egy szót változtattak meg.","id":"20181107_Nagy_meccset_nyert_a_Fidesz_a_Neppartban_nem_kell_tartani_a_kizarastol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b436fad6-0e9b-4ee7-bf9c-27b567326e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b68538-c7a1-46e4-898c-e8302766682a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Nagy_meccset_nyert_a_Fidesz_a_Neppartban_nem_kell_tartani_a_kizarastol","timestamp":"2018. november. 07. 15:51","title":"Nagy meccset nyert a Fidesz a Néppártban, nem kell tartani a kizárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiengedték a börtönből Aszija Bibit, akit az után mentettek fel a prófétakáromlás miatt rá Pakisztánban hozott halálos ítélet alól, hogy nyolc évet töltött a siralomházban.

","shortLead":"Kiengedték a börtönből Aszija Bibit, akit az után mentettek fel a prófétakáromlás miatt rá Pakisztánban hozott halálos...","id":"20181107_Elhagyja_Pakisztant_a_profetakaromlasert_halalra_itelt_kereszteny_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce3d028-2a09-4f90-809f-aa55493d235a","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Elhagyja_Pakisztant_a_profetakaromlasert_halalra_itelt_kereszteny_asszony","timestamp":"2018. november. 07. 23:22","title":"Elhagyja Pakisztánt a prófétakáromlásért halálra ítélt keresztény asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztette a Fehér Ház Jim Acosta akkreditációját, miután heves szócsatába keveredett Donald Trumppal az elnök szerdai sajtótájékoztatóján. A CNN szerint a döntés precedens nélküli.","shortLead":"Felfüggesztette a Fehér Ház Jim Acosta akkreditációját, miután heves szócsatába keveredett Donald Trumppal az elnök...","id":"20181108_donald_trump_elnok_jim_acosta_cnn_vita_migranskaravan_invazio_akkreditacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe8fd8-4f3c-4d07-a0e5-e91cdd48b437","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_donald_trump_elnok_jim_acosta_cnn_vita_migranskaravan_invazio_akkreditacio","timestamp":"2018. november. 08. 06:50","title":"Vitázott Trumppal, kitiltották a Fehér Házból a CNN tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Font Sándor fideszes képviselő is úgy döntött, megméretteti magát, így a tisztújításnak már politikai jelentősége is van.","shortLead":"Font Sándor fideszes képviselő is úgy döntött, megméretteti magát, így a tisztújításnak már politikai jelentősége is...","id":"20181108_Fideszes_kihivoja_akadt_a_PIM_elerol_menesztett_Prohlenek_az_evangelikus_tisztujitason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b5ddc3-9919-4aef-8c12-8b9198262548","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Fideszes_kihivoja_akadt_a_PIM_elerol_menesztett_Prohlenek_az_evangelikus_tisztujitason","timestamp":"2018. november. 08. 09:11","title":"Fideszes kihívója akadt a PIM éléről menesztett Prőhlének az evangélikus tisztújításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0574688-9f29-4ee3-a20e-c59b0bc9e5dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gép kedd este nyolc után tíz perccel szállt fel Budapestről, fél órával később, 32 ezer lábas utazómagasságon, a magyar–szlovén határ felett döntöttek a pilóták a visszafordulás mellett.","shortLead":"A gép kedd este nyolc után tíz perccel szállt fel Budapestről, fél órával később, 32 ezer lábas utazómagasságon...","id":"20181107_Muszaki_okok_miatt_visszafordult_Budapestre_a_WizzAir_milanoi_jarata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0574688-9f29-4ee3-a20e-c59b0bc9e5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6388849-6d6d-471a-9f1a-79882987bef6","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Muszaki_okok_miatt_visszafordult_Budapestre_a_WizzAir_milanoi_jarata","timestamp":"2018. november. 07. 09:30","title":"Műszaki okok miatt visszafordult Budapestre a WizzAir milánói járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f6f10c-d8d2-46e4-97d8-7dc4e9a68091","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több ügy már bíróság elé került.","shortLead":"Több ügy már bíróság elé került.","id":"20181108_Ujabb_energiaugyben_indult_eljaras_Magyarorszag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f6f10c-d8d2-46e4-97d8-7dc4e9a68091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7bbf5d-7399-47bf-8cd4-9f31da3735ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ujabb_energiaugyben_indult_eljaras_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. november. 08. 14:45","title":"Újabb energiaügyben indult eljárás Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd focista nem biztos, hogy kitölti a jövő év végéig érvényes szerződését a Los Angeles Galaxy labdarúgócsapatánál.","shortLead":"A svéd focista nem biztos, hogy kitölti a jövő év végéig érvényes szerződését a Los Angeles Galaxy labdarúgócsapatánál.","id":"20181107_zlatan_ibrahimovic_foci_los_angeles_galaxy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db297e18-f8e5-4324-9110-dcb6937af25d","keywords":null,"link":"/sport/20181107_zlatan_ibrahimovic_foci_los_angeles_galaxy","timestamp":"2018. november. 07. 15:23","title":"Ibrahimovicnak feltételei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem jegyében egy sörfőző üzemmel társult az élelmiszerlánc.","shortLead":"Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem jegyében egy sörfőző üzemmel társult az élelmiszerlánc.","id":"20181107_Az_el_nem_adott_kenyerekbol_foz_sort_a_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e952b-4117-406f-b513-a63c0139f4a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Az_el_nem_adott_kenyerekbol_foz_sort_a_Spar","timestamp":"2018. november. 07. 09:18","title":"Az el nem adott kenyerekből főz sört a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]