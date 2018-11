Nagyobb eséllyel lesznek depressziósak a szülés után azok az anyák, akik fiúgyermeknek adnak életet – derült ki egy, a Kenti Egyetemen végzett kutatásból. Az Independent azt írja: azok a nők, akik fiút szülnek, 71-79 százalékkal nagyobb eséllyel esnek át szülés utáni depresszión.

Azok esetében is nagyobb az esély a mentális zavarra, akiknél valamilyen komplikáció lépett fel szülés közben. Azok a nők viszont, akiknél már korábban is jelentkezett ilyen probléma, kevésbé hajlamosak a szülés utáni depresszióra. A kutatók szerint ez azért lehet, mert az ilyen szempontból már tapasztaltnak számító nők bátrabban kérnek segítséget, és általában tudják is, kihez forduljanak – sok esetben már saját pszichológusuk is van, aki segíteni tud nekik.

A szülés utáni depresszió világszerte rengeteg nőt érint, de egy korábbi kutatás szerint sokkal több nő lesz depressziós a szülés előtt, mint után. Hatból egy anya számolt be komoly depressziós szimptómákról a szülés előtt, valamint amikor a gyermeke kilenc hónapos volt. Nyolcból egy nő számolt be szülés előtti depressziós tünetekről, 12-ből egy pedig a szülés után panaszkodott ilyesmire. A probléma a közhiedelemmel ellentétben ráadásul nem csak az anyákat, hanem az apákat is érintheti: a kutatásban részt vevő 3500 kispapa 6,2 százaléka számolt be arról, hogy gyermeke születése előtt vagy után közvetlenül depressziós tüneteket tapasztalt.

