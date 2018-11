Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egyszerűen belökte a labda elé a gyereket, de végül is sikerült kivédeni a gólt.","shortLead":"A férfi egyszerűen belökte a labda elé a gyereket, de végül is sikerült kivédeni a gólt.","id":"20181109_Ilyen_vedest_meg_biztosan_nem_latott_mint_amit_ez_a_kisfiu_apukaja_segitsegevel_produkalt__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eedfe83a-b169-4fff-8c23-7f72c98a4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a866a2-db95-4555-b1d6-1d4f92447a71","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ilyen_vedest_meg_biztosan_nem_latott_mint_amit_ez_a_kisfiu_apukaja_segitsegevel_produkalt__video","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Ilyen védést még biztosan nem látott, mint amit ez a kisfiú apukája „segítségével” produkált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években használt kütyü melyik mai szolgáltatásnak felelne meg. A végeredmény nagyon szuper lett.","shortLead":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években...","id":"20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d10688-407d-46c4-89fd-7389b197980f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","timestamp":"2018. november. 08. 14:33","title":"Ilyen lenne a Facebook, az Instagram és a többi, ha a 90-es években lettek volna kütyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cccf772-8d38-4431-a3c2-b3ee88afb47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg csak zöldhulladékot lehetne odavinni, de sokan veszélyes hulladékot is odavisznek lerakni. ","shortLead":"Elvileg csak zöldhulladékot lehetne odavinni, de sokan veszélyes hulladékot is odavisznek lerakni. ","id":"20181109_Illegalis_szemetlerakorabukkantak_Hajduboszormeny_hataraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cccf772-8d38-4431-a3c2-b3ee88afb47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f07e8b-47d4-4c9a-af23-6163466f70ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Illegalis_szemetlerakorabukkantak_Hajduboszormeny_hataraban","timestamp":"2018. november. 09. 19:37","title":"Illegális szemétlerakóra bukkantak Hajdúböszörmény határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92e2d9c-04cf-4ded-9ceb-d41598767c2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilenc ujjbeggyel estünk neki egy vércukorszintmérőnek, hogy megnézzük, milyen értékeket kapunk. November 14-én lesz a cukorbetegek világnapja.","shortLead":"Kilenc ujjbeggyel estünk neki egy vércukorszintmérőnek, hogy megnézzük, milyen értékeket kapunk. November 14-én lesz...","id":"20181110_Cukorbetegek_vilagnapja_vercukorszint_diabetesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f92e2d9c-04cf-4ded-9ceb-d41598767c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479e0e-8d96-479c-8648-ee436b8a0d34","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Cukorbetegek_vilagnapja_vercukorszint_diabetesz","timestamp":"2018. november. 10. 11:01","title":"A vérünket adtuk az igazságért, ön se féljen tőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megbánta, amit tett, nem is érti, hogy követhette el.","shortLead":"Megbánta, amit tett, nem is érti, hogy követhette el.","id":"20181110_Beismero_vallomast_tett_a_futonovel_eroszakoskodo_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6ce1fe-ae54-4e0f-808f-17c1cbcf8fea","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Beismero_vallomast_tett_a_futonovel_eroszakoskodo_ferfi","timestamp":"2018. november. 10. 07:05","title":"Beismerő vallomást tett a futónővel erőszakoskodó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83c2349-4200-4d70-98ef-13ca1b654f69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva összesen csaknem 100 millió forintot fizetett a szolgálataiért. Az ügyészség nyomozást indított.","shortLead":"Moszkva összesen csaknem 100 millió forintot fizetett a szolgálataiért. Az ügyészség nyomozást indított.","id":"20181109_orosz_kem_osztrak_ezredes_ugyeszseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e83c2349-4200-4d70-98ef-13ca1b654f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1505f5bc-758c-4d66-ba49-fdea75242d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_orosz_kem_osztrak_ezredes_ugyeszseg_nyomozas","timestamp":"2018. november. 09. 11:27","title":"Húsz évig kémkedett az oroszoknak egy osztrák ezredes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári diáktüntetésen a tömeggel együtt az úttesten haladt.","shortLead":"A szabálysértési hatóság visszavonta a hvg.hu tudósítójának büntetését, amit azért szabtak ki, mert a februári...","id":"20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6a7865-eea7-46e9-9ca4-895a6995e528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc632c06-58af-44da-acb8-4ebba18e4663","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_A_rendorseg_megallapitotta_nem_szabalysertes_egy_tuntetesen_lelepni_a_jardarol","timestamp":"2018. november. 10. 11:12","title":"A rendőrség megállapította: nem szabálysértés egy tüntetésen lelépni a járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf38c9e-83b3-42b2-a51a-d61454c30ef3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy román cég megkapta az engedélyt, húsz éven belül kétszáz tonna aranyat remélnek.","shortLead":"Egy román cég megkapta az engedélyt, húsz éven belül kétszáz tonna aranyat remélnek.","id":"20181109_Hamarosan_megnyilik_Romania_legnagyobb_aranybanyaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf38c9e-83b3-42b2-a51a-d61454c30ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6a8c2a-8ee5-4813-be02-818a447addbf","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Hamarosan_megnyilik_Romania_legnagyobb_aranybanyaja","timestamp":"2018. november. 09. 21:40","title":"Hamarosan megnyílik Románia legnagyobb aranybányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]