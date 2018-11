Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e966806-b2ac-473a-b2dd-04e58b396fa1","c_author":"Feró Dalma","category":"kultura","description":"Susan Faludi Pulitzer-díjas újságíró Előhívás (In the Darkroom) című kötetében elidegenedett apja életét igyekszik feltárni, aki 76 évesen jelentette be, hogy nemváltoztató műtéten esett át. A nyomozás során Faludi az identitás alapvető kérdéseit egyebek közt a magyarság, zsidóság, nem(iség) témáján keresztül járja körül. Az íróval Budapesten beszélgettünk az identitás kettős természetéről, az áldozatiságkultúra veszélyeiről, a férfiasság válságáról és a jobboldali populizmus erősödéséről.","shortLead":"Susan Faludi Pulitzer-díjas újságíró Előhívás (In the Darkroom) című kötetében elidegenedett apja életét igyekszik...","id":"20181108_A_magyar_nacionalizmus_into_jel_volt_hogy_az_identitaskereses_hogyan_futhat_rossz_vaganyra_Susan_Faludi_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e966806-b2ac-473a-b2dd-04e58b396fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d580b07-313f-4b85-b84f-8ab5a42fb653","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_A_magyar_nacionalizmus_into_jel_volt_hogy_az_identitaskereses_hogyan_futhat_rossz_vaganyra_Susan_Faludi_interju","timestamp":"2018. november. 08. 20:00","title":"Susan Faludi: A magyar nacionalizmus mártíridentitással fedi el a problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar változatba inkább egy másik, politikailag semleges esetet választottak. Ennek ellenére úgy évlik, nagy a baj, ha ma keresztények körében nem lehet nyugodt szívvel leírni a menekült szót.","shortLead":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar...","id":"20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f270553-4c74-4d84-83cb-37e43ce5ef08","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:14","title":"Nem merte leírni egy hírlevélben a \"menekült\" szót egy keresztény közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97d9dde-301c-4c00-ba21-ee21e5cc268d","c_author":"","category":"elet","description":"A nemtetszését azzal fejezte ki, hogy a pedagógust megütötte.","shortLead":"A nemtetszését azzal fejezte ki, hogy a pedagógust megütötte.","id":"20181108_Nem_tetszett_a_nagymamanak_hogy_a_tornatanar_guggolasokat_vegeztet_az_unokajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c97d9dde-301c-4c00-ba21-ee21e5cc268d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea277e0-fb38-490f-bc3c-e51e2987055a","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Nem_tetszett_a_nagymamanak_hogy_a_tornatanar_guggolasokat_vegeztet_az_unokajaval","timestamp":"2018. november. 08. 16:59","title":"Nem tetszett a nagymamának, hogy a tornatanár guggolásokat végeztet az unokájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fdf1a4-e60a-4a1a-8e15-8815dc795021","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Nem nálunk persze, hanem az USA-ban, és ott is csak jeles napokon. Minden a raviolival kezdődött.\r

\r

","shortLead":"Nem nálunk persze, hanem az USA-ban, és ott is csak jeles napokon. Minden a raviolival kezdődött.\r

\r

","id":"20181109_Ingyen_koszt_veteranoknak_es_katonaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fdf1a4-e60a-4a1a-8e15-8815dc795021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d3906d-b50d-4a4c-840f-43d9cb669629","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ingyen_koszt_veteranoknak_es_katonaknak","timestamp":"2018. november. 10. 08:38","title":"Ingyen koszt veteránoknak és katonáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis fokozott óvintézkedések mellett zajlik, most azonban kiszivárgott egy-két részlet.","shortLead":"A volt first lady életrajzi könyvéről, a Becomingról eddig szinte semmit nem lehetett tudni, a könyv gyártása ugyanis...","id":"20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a39acc-a5de-4c71-8369-586615757c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3aba33-404d-4c1e-b879-9647b696a1ce","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Gyermekei_fogantatasarol_es_parterapiarol_is_ir_hamarosan_megjeleno_konyveben_Michelle_Obama","timestamp":"2018. november. 09. 19:17","title":"Gyermekei fogantatásáról és párterápiáról is ír hamarosan megjelenő könyvében Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a0bfa5-1dc9-41dc-bb15-8776033ccd65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A világ több ezer állatkertje közül mindössze 12-ben látható ez a majomfaj, a kölyök születése pedig igazi ritkaságnak számít.","shortLead":"A világ több ezer állatkertje közül mindössze 12-ben látható ez a majomfaj, a kölyök születése pedig igazi ritkaságnak...","id":"20181109_Aranyhasu_mangabe_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39a0bfa5-1dc9-41dc-bb15-8776033ccd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5b5472-543d-478a-9b28-c0a376cddc41","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Aranyhasu_mangabe_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben__foto","timestamp":"2018. november. 09. 16:37","title":"Aranyhasú mangábé született a Fővárosi Állatkertben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak \"találták\" a góljaikat.","shortLead":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak...","id":"20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257e4216-f0ab-45c8-9b27-f9ecc6431b8d","keywords":null,"link":"/sport/20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","timestamp":"2018. november. 09. 12:07","title":"Tényleg nem focizott a Vidi? Nézze meg a góljait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","id":"20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc6697-f42a-42c7-8e2e-41d4a8641f8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","timestamp":"2018. november. 10. 13:21","title":"Skoda Scala: így mutat a 8-as VW Golf izgalmas cseh riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]