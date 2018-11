Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi dohányboltban cigarettán kívül már alkoholt is árulnak.","shortLead":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi...","id":"20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af2124-7996-47c6-bed5-569c765743ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:11","title":"Kocsma lett a dohányboltból Békásmegyeren, háborognak a lakók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e839283-d84f-4a56-8af9-c221e1eae9bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit máris beszerzett magának egy 2018-as MacBook Airt, hogy megnézze, mennyire könnyű/nehéz szervizelni a gépet, ha az véletlenül elromlana. Kiderült, néhány elemet meglepően könnyen ki lehet cserélni, összességében viszont nagyon érdemes vigyázni rá.","shortLead":"Az iFixit máris beszerzett magának egy 2018-as MacBook Airt, hogy megnézze, mennyire könnyű/nehéz szervizelni a gépet...","id":"20181109_apple_macbook_air_szerelhetoseg_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e839283-d84f-4a56-8af9-c221e1eae9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcb5611-b785-4f97-a098-fde8c9d38685","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_apple_macbook_air_szerelhetoseg_ifixit_teardown","timestamp":"2018. november. 09. 14:03","title":"Szétszedték az új MacBook Airt, és nem voltak elájulva tőle a szerelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál jóval több fiatal szakember jelent meg a a Hírközlési Tudományos Egyesület éves konferenciájának estéjén, ezúttal Balatonalmádiban. Az informatikai és telekommunikációs szektorba törekvő egyetemisták a Huawei itthon ötödik éve működő „magvető” programjának résztvevői voltak.","shortLead":"A szokásosnál jóval több fiatal szakember jelent meg a a Hírközlési Tudományos Egyesület éves konferenciájának estéjén...","id":"20181109_huawei_seeds_program_kapcsolatepites_globalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeb9186-7b60-4977-a473-c040b3833922","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_huawei_seeds_program_kapcsolatepites_globalis","timestamp":"2018. november. 09. 20:03","title":"Elsőre csak jól hangzott, mostanra kiderült: ez a Huawei túlélésének záloga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ősszel piacra került készülékein már alapból a legújabb Android futott, ám november 10-től további kilenc másik telefonmodellen kezdik el teríteni az új funkciókat és stabilabb rendszert eredményező Android 9.0-frissítést.","shortLead":"A Huawei ősszel piacra került készülékein már alapból a legújabb Android futott, ám november 10-től további kilenc...","id":"20181110_android_pie_emui_9_huawei_p20_p20_pro_mate_10_mate_10_pro_honor_10_view_play_mate_rs_porsche_design","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf25a6b9-2dad-464c-980d-18c42d3429cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_android_pie_emui_9_huawei_p20_p20_pro_mate_10_mate_10_pro_honor_10_view_play_mate_rs_porsche_design","timestamp":"2018. november. 10. 10:03","title":"Huawei telefonja van? Ma van a nagy nap, érkezik az új Android több mobilra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok miatt pörög a turizmus, a külföldiek kevesebb időt töltöttek itt.","shortLead":"A magyarok miatt pörög a turizmus, a külföldiek kevesebb időt töltöttek itt.","id":"20181109_A_magyaroknak_lehetnek_halasak_a_szallodasok_a_kulfoldiek_hamar_elmennek_innen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7867d42-3203-496f-af02-fd0bff813b7a","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_A_magyaroknak_lehetnek_halasak_a_szallodasok_a_kulfoldiek_hamar_elmennek_innen","timestamp":"2018. november. 09. 09:49","title":"A magyaroknak lehetnek hálásak a szállodások, a külföldiek hamar elmennek innen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal szigorúbb intézkedések lépnek életbe. ","shortLead":"Kínában eddig is sajátos elvek mentén szabályozták a játékpiac működését, hamarosan azonban a korábbiaknál is sokkal...","id":"20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a38bf71-556c-4cd0-b8aa-e76682f90e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_kina_tencent_games_videojatek_fuggoseg_rovidlatas_jatekido_korlatozasa_szemelyi_igazolvany_kinai_kormany","timestamp":"2018. november. 08. 15:03","title":"Szigorú korlátozás jön Kínában: személyit kell felmutatni, hogy valaki játszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De semelyik másik eddig bejelentkezett főpolgármester-jelölt nevét nem említette.","shortLead":"De semelyik másik eddig bejelentkezett főpolgármester-jelölt nevét nem említette.","id":"20181108_Puzser_elarulta_kinek_a_javara_lepne_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eed8096-4b6c-4f0d-8c84-578967b9d7b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Puzser_elarulta_kinek_a_javara_lepne_vissza","timestamp":"2018. november. 08. 16:08","title":"Puzsér elárulta, kinek a javára lépne vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64217f7a-4ff9-46a7-bb58-914c9e7962d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki csúcsforgalomban lecsapó támadó egy embert megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték.","shortLead":"A pénteki csúcsforgalomban lecsapó támadó egy embert megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték.","id":"20181110_melbourne_keses_tamadas_terrortamadas_iszlam_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64217f7a-4ff9-46a7-bb58-914c9e7962d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c0bc5c-d308-4764-80eb-e88ae7b49cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_melbourne_keses_tamadas_terrortamadas_iszlam_allam","timestamp":"2018. november. 10. 08:40","title":"Az Iszlám Állam ihlette a melbourne-i merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]