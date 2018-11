Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e5fada0-bab6-4150-a67c-98d027a137b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ha tudnák, hogy utolsó útjukon igyekeznek ennyire. ","shortLead":"Pedig ha tudnák, hogy utolsó útjukon igyekeznek ennyire. ","id":"20181111_Video_akkora_arviz_volt_egy_fouton_hogy_felusztak_rajta_a_lazacok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e5fada0-bab6-4150-a67c-98d027a137b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb95b35-f216-4949-baa6-3bfda55ebc15","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_Video_akkora_arviz_volt_egy_fouton_hogy_felusztak_rajta_a_lazacok","timestamp":"2018. november. 12. 04:04","title":"Videó: Akkora árvíz volt egy főúton, hogy felúsztak rajta a lazacok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0649a52b-0abd-4ca4-a334-83ff48915dae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze, hárman súlyosan megsérültek.","shortLead":"Két autó ütközött össze, hárman súlyosan megsérültek.","id":"20181112_Vadak_okoztak_balesetet_Dabasnal__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0649a52b-0abd-4ca4-a334-83ff48915dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c277bd-0fce-4a70-b931-52eabb0e9d12","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_Vadak_okoztak_balesetet_Dabasnal__fotok","timestamp":"2018. november. 12. 11:55","title":"Vadak okoztak balesetet Dabasnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok közös világhatalmáról beszélt.","shortLead":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok...","id":"20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2320f-fd31-4bb0-a6cf-86cde19df336","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","timestamp":"2018. november. 10. 16:09","title":"Zsidó világhatalomról, szabadkőművességről írt a Fidesz jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomások aránya még nő, de kérdés, meddig.","shortLead":"A diplomások aránya még nő, de kérdés, meddig.","id":"20181111_Ijeszto_abra_arrol_hogyan_tunnek_el_az_egyetemistak_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0815e722-14e6-47f2-91ab-48f8324f4609","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Ijeszto_abra_arrol_hogyan_tunnek_el_az_egyetemistak_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. november. 11. 14:46","title":"Ijesztő ábra arról, hogyan tűnnek el az egyetemisták Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4920f813-32be-48cf-b89d-b2193be16f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűkszavú sajtóközleményből derült ki, hogy egy újabb nagy múltú, belga csokoládét gyártó cég került 100 százalékos külföldi tulajdonba. Ezúttal az 1976-ben, Liege-ben alapított Gallerről van szó. ","shortLead":"Szűkszavú sajtóközleményből derült ki, hogy egy újabb nagy múltú, belga csokoládét gyártó cég került 100 százalékos...","id":"20181112_Edes_penz_katari_kezben_egy_legendas_belga_csokoladegyarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4920f813-32be-48cf-b89d-b2193be16f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85c0170-4d7a-4e65-b978-0f21890bdebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Edes_penz_katari_kezben_egy_legendas_belga_csokoladegyarto","timestamp":"2018. november. 12. 05:45","title":"Édes pénz: katari kézben egy legendás belga csokoládégyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar változatba inkább egy másik, politikailag semleges esetet választottak. Ennek ellenére úgy évlik, nagy a baj, ha ma keresztények körében nem lehet nyugodt szívvel leírni a menekült szót.","shortLead":"Egy elkötelezett keresztény közösség hírlevelében szerepelt volna egy olasz menekültsegítő nő története, de a magyar...","id":"20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=074c88d6-fa6b-4168-92ab-9a02984b80bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f270553-4c74-4d84-83cb-37e43ce5ef08","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Nem_merte_leirni_egy_hirlevelben_a_menekult_szot_egy_kereszteny_kozosseg","timestamp":"2018. november. 10. 14:14","title":"Nem merte leírni egy hírlevélben a \"menekült\" szót egy keresztény közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e98138-95ff-4b54-adc8-5babefd4f282","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokrata jelölt csupán 0,15 százalékkal maradt alul a republikánussal szemben, a republikánus kormányzó is csupán 0,41 százalékkal nyert. ","shortLead":"A demokrata jelölt csupán 0,15 százalékkal maradt alul a republikánussal szemben, a republikánus kormányzó is csupán...","id":"20181110_Ujraszamlaljak_a_szavazatokat_Floridaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2e98138-95ff-4b54-adc8-5babefd4f282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e512965-6072-43d2-a11c-9e1f3fd9ed03","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Ujraszamlaljak_a_szavazatokat_Floridaban","timestamp":"2018. november. 10. 21:51","title":"Újraszámlálják a szavazatokat Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]