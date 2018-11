Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA egy év halasztást javasolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez is kevés.","shortLead":"Az MTA egy év halasztást javasolt, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez is kevés.","id":"20181114_Meg_tovabb_halasztana_a_Nemzeti_alaptanterv_bevezeteset_a_PDSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd09d49-87e9-496a-9d1b-f02d50a113fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Meg_tovabb_halasztana_a_Nemzeti_alaptanterv_bevezeteset_a_PDSZ","timestamp":"2018. november. 14. 17:05","title":"Még tovább halasztaná a Nemzeti alaptanterv bevezetését a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A dél-alföldi város bérlakásprogramja mintaprogramként indult, de immár kétségtelen, hogy nem csodaszer. Sokan kiszorulnak a rendszerből, mert nem érik el a bejutáshoz szükséges alsó jövedelemhatárt. A rászorulók helyzetét súlyosbítja, hogy az államra sem számíthatnak, miután az kivonult az adósságkezelésből. ","shortLead":"A dél-alföldi város bérlakásprogramja mintaprogramként indult, de immár kétségtelen, hogy nem csodaszer. Sokan...","id":"20181114_szeged_szocialis_berlakas_mintaprogram_kilakoltatas_csok_raszorulok_kormany_jovedelemhatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40ffb1e-b497-4dff-b3f6-56f544476a16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_szeged_szocialis_berlakas_mintaprogram_kilakoltatas_csok_raszorulok_kormany_jovedelemhatar","timestamp":"2018. november. 14. 16:01","title":"A kormány a csokot tolja, miközben hétből csak egy igénylő jut bérlakáshoz Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","shortLead":"A két busz csütörtök délután karambolozott a bajorországi Ammerndorf közelében, 40 ember megsérült.","id":"20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b98f80-e8b6-4a30-ba36-1651d8b04ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Ket_busz_utkozott_frontalisan_Nemetorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2018. november. 15. 16:19","title":"Gyerekeket szállító buszok ütköztek frontálisan Bajorországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Magyarországon keres politikai menedéket Nikola Gruevszki, Macedónia egykori miniszterelnöke, akinek a napokban kellett volna bevonulnia a börtönbe, hogy letöltse a korrupciós vádak miatt rá kiszabott kétéves büntetést. A macedón politikus az Orbán-kormány egyik legközelibb külföldi szövetségese: a Gruevszki-kormány idején hirdették meg a volt jugoszláv tagköztársaság „desorosizálását”, s ott alakult meg az első „Stop Soros” mozgalom is. Gruevszki számláján sok van: korábban például szövetségesei és ellenfelei tömeges lehallgatásával került a hírekbe. ","shortLead":"Magyarországon keres politikai menedéket Nikola Gruevszki, Macedónia egykori miniszterelnöke, akinek a napokban kellett...","id":"20181114_Nikola_Gruevszki_az_ossorosozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159bf87a-97df-4395-90d5-a41662fa9c81","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Nikola_Gruevszki_az_ossorosozo","timestamp":"2018. november. 14. 18:45","title":"Nikola Gruevszki, az \"őssorosozó\" csak Orbán Viktorban bízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f11dca8-6fb4-41b7-be9a-b0842a258297","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Mindketten súlyosan megsérültek.","id":"20181114_A_zebran_gazoltak_el_ket_gyalogost_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f11dca8-6fb4-41b7-be9a-b0842a258297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19308022-23b8-4e64-bc56-c4cb2f5a32ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_A_zebran_gazoltak_el_ket_gyalogost_Veszpremben","timestamp":"2018. november. 14. 14:31","title":"A zebrán gázoltak el két gyalogost Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a83bf-ccbb-4365-b16e-0c47e4329e5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az ideje a téligumira való áttérésnek, mutatjuk, hogy mire ajánlott figyelni akkor, ha új, vagy esetleg használt gumit vásárolunk.","shortLead":"Itt az ideje a téligumira való áttérésnek, mutatjuk, hogy mire ajánlott figyelni akkor, ha új, vagy esetleg használt...","id":"20181115_csak_egy_apro_jeloles_megis_nagyon_fontos_gumivasarlaskor_teligumi_hideg_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a83bf-ccbb-4365-b16e-0c47e4329e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d312ee8e-e944-405c-b883-ca9e6614f86c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_csak_egy_apro_jeloles_megis_nagyon_fontos_gumivasarlaskor_teligumi_hideg_havazas","timestamp":"2018. november. 15. 06:41","title":"Csak egy apró jelölés, mégis nagyon fontos gumivásárláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19f929-d969-409f-a594-62177c99ebaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új forgalomirányítási rendszeren dolgoznak a Volkswagennél, amely nem csak a dugók csökkentésénél lehet hatásos. Az ötlet nagyszerűsége, hogy elviekben bármelyik városra kiterjeszthető.","shortLead":"Új forgalomirányítási rendszeren dolgoznak a Volkswagennél, amely nem csak a dugók csökkentésénél lehet hatásos...","id":"20181114_volkswagen_d_wave_kvantumszamitogep_kvantumtechnika_forgalomiranyitas_kozut_kozlekedes_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19f929-d969-409f-a594-62177c99ebaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f487b251-7c83-4ebd-b998-e7cd05009e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_volkswagen_d_wave_kvantumszamitogep_kvantumtechnika_forgalomiranyitas_kozut_kozlekedes_torlodas","timestamp":"2018. november. 14. 14:33","title":"Kitalált valamit a Volkswagen: úgy csökkentenék a dugókat, hogy közben az autózást is sokkal jobbá tennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár is közreműködött.","shortLead":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több...","id":"20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c04f1-2349-4488-bc93-9f71cfd93a38","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Budapesten forgatta legújabb klipjét Ellie Goulding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]