[{"available":true,"c_guid":"aa5e773c-7ec7-43e7-82ca-87e7df6b8fbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul George videojátékok iránti szenvedélyének hála rövidesen újabb gamereknek tervezett lábbelit ad ki a Sony és a Nike.","shortLead":"Paul George videojátékok iránti szenvedélyének hála rövidesen újabb gamereknek tervezett lábbelit ad ki a Sony és...","id":"20181123_gamercipo_sportcipo_paul_george_kosarlabda_playstation_nike_pg25_colorway","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa5e773c-7ec7-43e7-82ca-87e7df6b8fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37789a5-9712-43f1-9775-bf39397afe32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_gamercipo_sportcipo_paul_george_kosarlabda_playstation_nike_pg25_colorway","timestamp":"2018. november. 23. 16:33","title":"Megint összeállt a PlayStation és az amerikai sztárkosaras, jön az újabb gamercipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a928d8-470f-4792-bbb4-8ebf91fea34a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kabátját és cipőjét is levetette az áldozattal, aki nem sokkal később meghalt.","shortLead":"Kabátját és cipőjét is levetette az áldozattal, aki nem sokkal később meghalt.","id":"20181123_Megverte_majd_sorsara_hagyta_aldozatat_a_hidegben_egy_debreceni_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09a928d8-470f-4792-bbb4-8ebf91fea34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4be6c1-dd18-4095-a473-fd834ced0d70","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Megverte_majd_sorsara_hagyta_aldozatat_a_hidegben_egy_debreceni_ferfi","timestamp":"2018. november. 23. 11:01","title":"Megverte, majd sorsára hagyta áldozatát a hidegben egy debreceni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","shortLead":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","id":"20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9772ea-7a34-4159-9922-52c9c7b21d11","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","timestamp":"2018. november. 23. 11:31","title":"Még több pénzért még több bútort szállít a Testnevelési Egyetemnek Matolcsy fiának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára várhatók. 