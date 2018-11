Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési ügyben adott ki indítványt Henrik Saugmandsgaard Øe. ","shortLead":"Egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési ügyben adott ki indítványt Henrik Saugmandsgaard Øe. ","id":"20181129_europai_unio_birosaga_fotanacsnok_kotelezettsegszegesi_eljaras_zsebszerzodesek_foldvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e278966-55fd-4756-af4c-585502ce0f8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_europai_unio_birosaga_fotanacsnok_kotelezettsegszegesi_eljaras_zsebszerzodesek_foldvasarlas","timestamp":"2018. november. 29. 11:38","title":"Főtanácsnok: Magyarország megsértette a tőke szabad mozgásának elvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ddfaa4-5eb6-45ef-acfa-202e20d5df09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 51 éves férfi maszkban ment be a dohányboltba, a nő átadta neki a bevételt, mégis rálőttek gázpisztollyal.","shortLead":"Az 51 éves férfi maszkban ment be a dohányboltba, a nő átadta neki a bevételt, mégis rálőttek gázpisztollyal.","id":"20181129_Remalmok_gyotrik_az_eladonot_akit_gazpisztollyal_raboltak_ki_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64ddfaa4-5eb6-45ef-acfa-202e20d5df09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcbfcbd-a76b-47a9-a4fd-510bba345671","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Remalmok_gyotrik_az_eladonot_akit_gazpisztollyal_raboltak_ki_Szombathelyen","timestamp":"2018. november. 29. 20:10","title":"Rémálmok gyötrik az eladónőt, akit gázpisztollyal raboltak ki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szófiai kormány több tagja is érintett abban a csalásban, amelynek keretében külföldiek ezrei vásárolhattak illegálisan európai uniós vízummentességet biztosító bolgár állampolgárságot – jelentette kiszivárogtatott információk alapján az Euractiv.","shortLead":"A szófiai kormány több tagja is érintett abban a csalásban, amelynek keretében külföldiek ezrei vásárolhattak...","id":"20181130_bulgaria_csalas_allampolgarsag_kormanytagok_bolgar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d151b163-594b-413e-89f7-318f0741cde3","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_bulgaria_csalas_allampolgarsag_kormanytagok_bolgar_kormany","timestamp":"2018. november. 30. 12:18","title":"Kormánytagok is érintettek a külföldiek ezreit bolgár állampolgársághoz juttató csalásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 855 ezer követővel és közel 2000 bejegyzéssel rendelkezett az a kamuprofil, amit nemrég kapcsoltak le a Twitter fejlesztői. A csatorna azt akarta elhitetni, hogy az Putyin hivatalos oldala, csakhogy azt még az igazi Putyin is bekövette.","shortLead":"Több mint 855 ezer követővel és közel 2000 bejegyzéssel rendelkezett az a kamuprofil, amit nemrég kapcsoltak le...","id":"20181129_twitter_hamis_fiok_kamuprofil_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c26e6f-9eb5-4cbb-9524-f40a2163e34d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_twitter_hamis_fiok_kamuprofil_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. november. 29. 16:03","title":"Lekapcsoltak egy kamu Putyint a Twitteren, amit még az orosz elnök is bekövetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","shortLead":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","id":"20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbec626-feaf-4161-bf42-79081c51c289","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 28. 21:17","title":"Grizzly medve ölhetett meg egy anyát és gyermekét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy semmit nem tudott Tarlós István az e-jegyrendszer ügyének állásáról, vagy nem tudta rávenni a BKK felelőseit, hogy jelentsenek neki. Egyik sem megnyugtató hír, ez olvasható ki a BKK közleményéből. ","shortLead":"Vagy semmit nem tudott Tarlós István az e-jegyrendszer ügyének állásáról, vagy nem tudta rávenni a BKK felelőseit...","id":"20181130_Ejegybotrany_Tarlos_vakon_repult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01227e74-c249-4335-b770-710f2b390741","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Ejegybotrany_Tarlos_vakon_repult","timestamp":"2018. november. 30. 12:04","title":"E-jegy-botrány: Tarlós vakon repült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem kérdezheti meg” – ennyi volt a levezető parlamenti elnök, Lezsák Sándor válasza, amikor azt firtatták volna, miért rekesztette be előző éjszaka a parlamentben a „rabszolgatörvény” vitáját.","shortLead":"„Nem kérdezheti meg” – ennyi volt a levezető parlamenti elnök, Lezsák Sándor válasza, amikor azt firtatták volna, miért...","id":"20181129_Lezsak_Sandortol_nem_lehet_megkerdezni_miert_rekesztette_be_az_ulest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3dded1-91f2-4131-a6b0-73d8d11b46e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Lezsak_Sandortol_nem_lehet_megkerdezni_miert_rekesztette_be_az_ulest","timestamp":"2018. november. 29. 16:08","title":"Lezsák Sándortól nem lehet megkérdezni, miért rekesztette be az ülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","shortLead":"Helyenként -10 foknál is hidegebb lehet. ","id":"20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ab8d4-682d-49ed-bf9c-e7b9a7542a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_A_tel_elso_hetvegejen_is_marad_a_hideg","timestamp":"2018. november. 30. 06:15","title":"A tél első hétvégéjén is marad a hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]