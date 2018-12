Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évig üldözte, most beérte a NASA űrszondája az 500 méteres Bennut. ","shortLead":"Két évig üldözte, most beérte a NASA űrszondája az 500 méteres Bennut. ","id":"20181203_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d1dcc9-95b1-4394-bc55-12c9bf940d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_nasa_osiris_rex_urszonda_bennu_aszteroida","timestamp":"2018. december. 03. 18:14","title":"Elérte a száguldó aszteroidát a NASA űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7ba0f-5544-4337-b43a-af958b44397c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen mintegy ötmillió eurót (1,6 milliárd forintot) adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen - közölte a Dorotheum aukcisóház.","shortLead":"Összesen mintegy ötmillió eurót (1,6 milliárd forintot) adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen - közölte...","id":"20181202_5_millio_eurot_adtak_13_oldtimer_Mercedesert_egy_becsi_arveresen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7ba0f-5544-4337-b43a-af958b44397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d69026-5a4e-4418-9223-9d186868acd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_5_millio_eurot_adtak_13_oldtimer_Mercedesert_egy_becsi_arveresen","timestamp":"2018. december. 02. 18:15","title":"5 millió eurót adtak 13 oldtimer Mercedesért egy bécsi árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és hat megyére figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és hat megyére figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai...","id":"20181202_Igazi_zimanko_hideg_havazas_onos_eso_johet_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc724c2c-3b6d-4ff1-983f-49fb1b7c3436","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Igazi_zimanko_hideg_havazas_onos_eso_johet_ma","timestamp":"2018. december. 02. 10:09","title":"Igazi zimankó: hideg, havazás, ónos eső jöhet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon. Francis R. Fannon előadása után Elena Burmistrova, a Gazprom Export vezérigazgatója is erős üzenetet fogalmazott meg.","shortLead":"II. világháborús példával szemléltette európai energiaterveiket az amerikai államtitkár egy budapesti energiafórumon...","id":"20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ee6807-114d-410e-9d1f-50d8d6470ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec38fb1e-e77b-492b-a0e7-13ce603e5194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_II_vilaghaborus_peldaval_szemleltette_europai_energiaterveiket_az_amerikai_allamtitkar","timestamp":"2018. december. 03. 16:42","title":"Magyar ember gázzal fűt és főz, az oroszoké itt van, Amerika a magáét ajánlja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2bf939-228e-4b90-89c8-ef5f9b3e38b1","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Van olyan szerv Magyarországon, mely még ma is ragaszkodik az igazolványok lemásolásához, pedig azt igencsak megkérdőjelezik az adatvédelmi uniós előírások. A GDPR-t idén tavasszal tették kötelezővé, de az annak való megfelelés még sokáig eltarthat. Dr. Báldy Péterrel, az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk.","shortLead":"Van olyan szerv Magyarországon, mely még ma is ragaszkodik az igazolványok lemásolásához, pedig azt igencsak...","id":"elteajk_20181203_gdpr_adatvedelem_baldy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2bf939-228e-4b90-89c8-ef5f9b3e38b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd9dd6c-5c0d-41a0-849d-847782dd22f8","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181203_gdpr_adatvedelem_baldy","timestamp":"2018. december. 03. 11:30","title":"\"A GDPR-t nem lehet figyelmen kívül hagyni\" – Bárkiből lehet adatvédelmi szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CIMON nevű mesterséges intelligencia nemrég került a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, a német űrhajós Alexander Gerst pedig rögtön ki is próbálta.","shortLead":"A CIMON nevű mesterséges intelligencia nemrég került a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, a német űrhajós...","id":"20181203_repulo_mesterseges_intelligencia_ibm_cimon_nemzetkozi_urallomas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dabe0e-d5ef-437d-b495-4e538eaaa612","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_repulo_mesterseges_intelligencia_ibm_cimon_nemzetkozi_urallomas_video","timestamp":"2018. december. 03. 10:33","title":"Videó: Így működik a repülő mesterséges intelligencia, amit felküldtek az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","shortLead":"A kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani.","id":"20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e866a04c-a735-4160-919e-e2a71b3bcfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d976801-4852-4359-8272-335a4c3ab173","keywords":null,"link":"/sport/20181203_Orizetbe_vettek_a_Tottenhamszurkolot_aki_bananhejjal_dobta_meg_az_Arsenal_gaboni_tamadojat","timestamp":"2018. december. 03. 13:20","title":"Őrizetbe vették a Tottenham-szurkolót, aki banánhéjjal dobta meg az Arsenal gaboni támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc4b5ad-5d04-4025-91cc-b0abcda78bdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Scott Stearney altengernagy holttestét a rezidenciáján találták meg - közölte Washingtonban az amerikai haditengerészet.\r

\r

\r

","shortLead":"Scott Stearney altengernagy holttestét a rezidenciáján találták meg - közölte Washingtonban az amerikai...","id":"20181202_Bahreinben_meghalt_az_otodik_amerikai_flotta_parancsnoka_vizsgalat_indult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acc4b5ad-5d04-4025-91cc-b0abcda78bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1110b23-8e19-4a2f-a161-5e04d2c65384","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Bahreinben_meghalt_az_otodik_amerikai_flotta_parancsnoka_vizsgalat_indult","timestamp":"2018. december. 02. 10:22","title":"Bahreinben meghalt az ötödik amerikai flotta parancsnoka, vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]