[{"available":true,"c_guid":"66839cc4-a8af-4619-a18a-fb0a087c38c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a kormány későn vagy nem a valós igényekre támaszkodva létesít bölcsődei férőhelyeket? Egy folyamatban lévő népességtudományi kutatás eredményei erre engednek következtetni.","shortLead":"Lehet, hogy a kormány későn vagy nem a valós igényekre támaszkodva létesít bölcsődei férőhelyeket? Egy folyamatban lévő...","id":"20181207_Hiaba_epit_a_kormany_bolcsodeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66839cc4-a8af-4619-a18a-fb0a087c38c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74053d6-199e-4367-80bc-7b7e9d8ce2c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Hiaba_epit_a_kormany_bolcsodeket","timestamp":"2018. december. 07. 06:00","title":"Hiába épít a kormány bölcsődéket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"98 milliót emésztett fel eddig a paksi atomerő, 80 százalékára orosz hitelt vett fel Magyarország.","shortLead":"98 milliót emésztett fel eddig a paksi atomerő, 80 százalékára orosz hitelt vett fel Magyarország.","id":"20181206_Suli_egy_fillerrel_sem_tartozunk_az_oroszoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a328d80-63c2-4887-955f-4bdced6186f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Suli_egy_fillerrel_sem_tartozunk_az_oroszoknak","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Süli: egy fillérrel sem tartozunk az oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270538a9-65b7-4e74-bb6b-dce44228551c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételen látható Zoé komoly \"harcot\" vív, hogy megkapja végre, amit igazán szeret: a brokkolit.","shortLead":"A felvételen látható Zoé komoly \"harcot\" vív, hogy megkapja végre, amit igazán szeret: a brokkolit.","id":"20181207_zoe_pecs_csokolade_brokkoli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270538a9-65b7-4e74-bb6b-dce44228551c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c54ac5-e939-49b5-ae3c-2e10ed5f658a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_zoe_pecs_csokolade_brokkoli","timestamp":"2018. december. 07. 05:32","title":"Most épp egy brokkolit majszoló pécsi kislány videójáért őrül meg a Facebook és a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d85a55-4883-48e8-8abf-6a1911908321","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azzal gyanúsítják, hogy 1995 tavaszán parancsot adott Bosznia szerbek által lakott területén civilek elleni támadásra.","shortLead":"Azzal gyanúsítják, hogy 1995 tavaszán parancsot adott Bosznia szerbek által lakott területén civilek elleni támadásra.","id":"20181205_Elfogtak_es_haborus_bunokkel_gyanusitanak_egy_volt_boszniai_tabornokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d85a55-4883-48e8-8abf-6a1911908321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ad9d61-208f-4c4b-9d56-d3e72cf6dd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Elfogtak_es_haborus_bunokkel_gyanusitanak_egy_volt_boszniai_tabornokot","timestamp":"2018. december. 05. 14:01","title":"Elfogtak és háborús bűnökkel gyanúsítanak egy volt boszniai tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a karácsonyi vásár belefér.","shortLead":"De a karácsonyi vásár belefér.","id":"20181206_Kitiltotta_a_betlehemet_egy_plaza_mert_szerintuk_serti_a_nemkereszteny_vasarlokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f35fd9b-e315-477f-a251-374ebd4d08f5","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kitiltotta_a_betlehemet_egy_plaza_mert_szerintuk_serti_a_nemkereszteny_vasarlokat","timestamp":"2018. december. 06. 16:20","title":"Kitiltotta a betlehemet egy pláza, mert szerintük sérti a nem-keresztény vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek kinyilvánításakor. ","shortLead":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek...","id":"20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4a5266-16e1-4e3a-a155-e9ea03061def","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","timestamp":"2018. december. 06. 12:22","title":"Francia krízis: a baloldal kormányt buktatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421ba7a8-7898-40fa-ba7e-02db3e0e3b06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervek szerint a Capa Canaveral bázis egyik pontján kellett volna landolnia a Falcon 9-es rakétának, ehelyett viszont a vízbe zuhant.","shortLead":"Az eredeti tervek szerint a Capa Canaveral bázis egyik pontján kellett volna landolnia a Falcon 9-es rakétának...","id":"20181206_space_x_falcon_9_raketa_baleset_atlanti_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421ba7a8-7898-40fa-ba7e-02db3e0e3b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf57bf5-9f2f-49de-9973-623d0cf27f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_space_x_falcon_9_raketa_baleset_atlanti_ocean","timestamp":"2018. december. 06. 12:33","title":"Videó: Baleset történt, az Atlanti-óceánba zuhant a SpaceX rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A letartóztatás okát még nem közölték a hatóságok, de az Egyesült Államokban például több ügyben is nyomoznak a Huawei ellen, például az Iránnal szembeni szankciók be nem tartása miatt.","shortLead":"A letartóztatás okát még nem közölték a hatóságok, de az Egyesült Államokban például több ügyben is nyomoznak a Huawei...","id":"20181206_Letartoztattak_a_Huaweivezert_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9baae7-e7e1-4a08-a6f5-f3d3590bca99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_Letartoztattak_a_Huaweivezert_Kanadaban","timestamp":"2018. december. 06. 05:51","title":"Letartóztatták a Huawei egyik vezetőjét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]