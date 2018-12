Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót” burger.","shortLead":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és...","id":"20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d659f8d-7e21-4ff5-a2aa-e443541c148f","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","timestamp":"2018. december. 10. 19:44","title":"Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfbe14d-1183-4b45-9014-12d48821dd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elütés minden sajtótermékben előfordul, ám ritkán okoz olyan kellemetlen végeredményt, mint a Post-Journal esetében.","shortLead":"Elütés minden sajtótermékben előfordul, ám ritkán okoz olyan kellemetlen végeredményt, mint a Post-Journal esetében.","id":"20181211_Julia_Robert_lyukait_dicserte_meg_veletlenul_egy_New_Yorki_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfbe14d-1183-4b45-9014-12d48821dd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45569e1-c4b3-4013-b960-24d77cc52186","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Julia_Robert_lyukait_dicserte_meg_veletlenul_egy_New_Yorki_lap","timestamp":"2018. december. 11. 19:05","title":"Julia Roberts \"lyukait\" dicsérte meg véletlenül egy New York-i lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9049de7-fcfd-40a0-805e-70e0d815c0f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space svájci vállalkozás készíti el a mikroalgákkal működő levegőcirkuláló rendszer prototípusát. ","shortLead":"Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space...","id":"20181211_mikroalgak_urhajok_levego_keringtetes_esa_biorat_ruag_space","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9049de7-fcfd-40a0-805e-70e0d815c0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f605bb-1b8a-4728-84b0-958896e4e5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mikroalgak_urhajok_levego_keringtetes_esa_biorat_ruag_space","timestamp":"2018. december. 11. 21:03","title":"Ez pipa: megoldódni látszik, hogyan fognak lélegezni a Marsra utazó űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","shortLead":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","id":"20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23850ea9-47c5-4720-bb4a-68259ad4ed67","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Papíron még Vona a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új lapkakészlet bejelentésére készül a MediaTek, amely a gyártó szerint a mesterséges intelligencia terén úttörő változásokat hoz. ","shortLead":"Új lapkakészlet bejelentésére készül a MediaTek, amely a gyártó szerint a mesterséges intelligencia terén úttörő...","id":"20181212_mediatek_helio_p70_p90_lapkeszlet_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7341281-f2b6-411c-a15e-9279e3294a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_mediatek_helio_p70_p90_lapkeszlet_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 12. 16:03","title":"Holnap kiderül: áttörést ígér az telefonok okosságában a chipgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","shortLead":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","id":"20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a39fbff-6e03-4e3a-a1c7-ff490622a662","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","timestamp":"2018. december. 11. 09:57","title":"Nyolc embert gyanúsítanak az olasz szórakozóhelyen kirobbant tömegpánikkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee05a149-bbb4-4536-b749-fbb56871b2d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri 2018-ra meghirdetett adományozási akciójában rekordmennyiségű – több mint 45 000 – könyv gyűlt össze. ","shortLead":"A Libri 2018-ra meghirdetett adományozási akciójában rekordmennyiségű – több mint 45 000 – könyv gyűlt össze. ","id":"20181212_Tobb_mint_45_ezer_konyvet_osztanak_szet_szegeny_gyerekek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee05a149-bbb4-4536-b749-fbb56871b2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ff53eb-7b98-46be-8b7c-be805e3b1fe0","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Tobb_mint_45_ezer_konyvet_osztanak_szet_szegeny_gyerekek_kozott","timestamp":"2018. december. 12. 15:35","title":"Több mint 45 ezer könyvet osztanak szét szegény gyerekek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus óta gyűjtötte az adatokat a Bennu nevű aszteroidáról a NASA űrszondája, most meg is lett az eredmény.","shortLead":"Augusztus óta gyűjtötte az adatokat a Bennu nevű aszteroidáról a NASA űrszondája, most meg is lett az eredmény.","id":"20181211_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71205dc2-3103-4e69-9e73-4d4f52c67430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b083868d-0d51-42fc-86c9-b5d60f1de21b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida_viz","timestamp":"2018. december. 11. 08:33","title":"Vizet talált a NASA űrszondája az aszteroidán, amire le fog szállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]