[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes óriása 1,1 milliárd dollárt zsebelt be az első kibocsátás alkalmából. Magát a céget, mely az egyik része a nagy Tencent birodalomnak 21 milliárd dollárra taksálták New York-ban.","shortLead":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes...","id":"20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb81bd8-952b-4106-bd70-dd3a4bc8b6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","timestamp":"2018. december. 12. 14:15","title":"Zsarolás, pénz, hatalom, túszejtés: a kereskedelmi háború fordulatosabb, mint egy krimisorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01139b0-4b79-443e-96a8-35c159fd0a4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan nagy tervek vannak a magyar buszgyártást egyenesbe hozni, amelybe már beszállt a Mol is. Lassan minden adott ahhoz, hogy magyar gyártmányú buszokat lássunk az utakon.","shortLead":"Láthatóan nagy tervek vannak a magyar buszgyártást egyenesbe hozni, amelybe már beszállt a Mol is. Lassan minden adott...","id":"20181211_MercedesBenz_REFORM_501_LE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01139b0-4b79-443e-96a8-35c159fd0a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e76483-5362-4dd4-bad1-93e0a4a7923f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_MercedesBenz_REFORM_501_LE","timestamp":"2018. december. 11. 16:44","title":"Akkora show-n mutatták be az új magyar buszt, mint egy luxus-Mercedest – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024dbcb0-4739-44dc-bed7-6dc8617480ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes szélességben lezárták a Lánchidat az átvonuló tüntetők.","shortLead":"Teljes szélességben lezárták a Lánchidat az átvonuló tüntetők.","id":"20181212_Tuloratorveny_hidat_foglal_el_a_Jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024dbcb0-4739-44dc-bed7-6dc8617480ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed2bc8-41fb-4041-8988-c4055fb18809","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tuloratorveny_hidat_foglal_el_a_Jobbik","timestamp":"2018. december. 12. 13:43","title":"Túlóratörvény: a Sándor-palotához vonult a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","shortLead":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","id":"20181212_passat_volkswagen_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3413b21-d6ad-458d-86f6-9f656c2aa121","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_passat_volkswagen_2020","timestamp":"2018. december. 12. 16:25","title":"Az amerikaiaknak már megmutatták a frissített Volkswagen Passatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74adf4ba-b1fe-4a77-bc1b-8bd49f119789","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Kormánya eleve bukásra volt ítélve, de ez várt volna mindenkire, aki a hatalomátadós rendszerváltás után Magyarország vezetésére vállalkozik. Antall József miniszterelnöki tevékenységének megítélése mindazonáltal máig vitatott. Egyesek szerint az ő megfontoltságára volt szüksége az országnak a békés átmenethez, mások viszont úgy vélik, az ezredfordulóhoz közeledve inkább a múlt felé fordult példákért, mintsem egy korszerű Magyarországot építsen. Akárhogy is legyen, kormányzása idején az ország döntő lépéseket tett azért, hogy a nyugati világhoz közeledjen, ebben elévülhetetlen érdemei vannak. Kormánya bukását már nem élte meg. Súlyos beteg volt, de a gyógyulás helyett ő vállalt feladatát választotta, a gyilkos kór pedig végzett vele. Éppen 25 éve hunyt el. Rá emlékszünk most képgalériánkkal.","shortLead":"Kormánya eleve bukásra volt ítélve, de ez várt volna mindenkire, aki a hatalomátadós rendszerváltás után Magyarország...","id":"20181212_Antall_jozsef_halal_evfordulo_25_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74adf4ba-b1fe-4a77-bc1b-8bd49f119789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a58d8d3-4e3f-4967-b546-afd226ae4115","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181212_Antall_jozsef_halal_evfordulo_25_ev","timestamp":"2018. december. 12. 13:05","title":"25 éve halt meg Antall József, a rendszerváltás miniszterelnöke - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövet több dolog miatt is szomorú a napokban. Egyfelől a CEU távozása, másrészt az ukrán helyzet miatt. Reméli, találkozik még Orbán Viktorral.","shortLead":"Az amerikai nagykövet több dolog miatt is szomorú a napokban. Egyfelől a CEU távozása, másrészt az ukrán helyzet miatt...","id":"20181213_Cornstein_Szomoru_lennek_ha_az_oroszok_behatolnanak_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d48cc3e-9944-4120-91e7-204b7830678b","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Cornstein_Szomoru_lennek_ha_az_oroszok_behatolnanak_Magyarorszagra","timestamp":"2018. december. 13. 05:45","title":"Cornstein: Szomorú lennék, ha az oroszok behatolnának Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Áder János a botrányos parlamenti ülésről távozóban állt meg egy pillanatra az újságíróknak.","shortLead":"Áder János a botrányos parlamenti ülésről távozóban állt meg egy pillanatra az újságíróknak.","id":"20181212_Ader_Janos_a_parlamentben_Nyugodt_keszulodest_aldott_karacsonyt_mindenkinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d54e9cd-248c-4a66-82ac-0db0d9d42df7","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ader_Janos_a_parlamentben_Nyugodt_keszulodest_aldott_karacsonyt_mindenkinek","timestamp":"2018. december. 12. 13:26","title":"Áder János a parlamentben: \"Nyugodt készülődést, áldott, békés karácsonyt mindenkinek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági vállalata mintegy 300 kilométernyi kerékpárutat kiemelten kezel a hideg évszakban. Akárcsak a főutakat, hóeséskor ezeket is folyamatosan takarítják, síkosságmentesítik.\r

\r

","shortLead":"Mivel a bécsi biciklisek negyede hóban, fagyban is ragaszkodik a kerékpárjához, az osztrák főváros köztisztasági...","id":"20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2419a7-9461-473c-9557-b86cca335e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0730d37b-e36b-4d95-bec7-32ee324d42f1","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Becsben_a_biciklisek_negyede_telen_sem_teszi_le_a_kerekpart","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Bécsben a biciklisek negyede télen sem teszi le a kerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]