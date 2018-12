Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre. Közben kiderült: Szél Bernadettre majdnem annyian voltak kíváncsiak, mint az M1 műsorára.","shortLead":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre...","id":"20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68577f7d-863c-4eb5-9717-b133b1697e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","timestamp":"2018. december. 17. 18:33","title":"Tüntetések: majdnem annyian nézték Szél Bernadett Facebook-élőjét, mint az M1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b35c61-238c-41f4-bda9-e0e9e3cdc3f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Likviditási gondja vannak Szemerey Tamás bankjának, az MNB felügyeleti biztost rendelt ki, korlátozzák a betétek kifizetését, és ma bankszünnapot is tartanak. ","shortLead":"Likviditási gondja vannak Szemerey Tamás bankjának, az MNB felügyeleti biztost rendelt ki, korlátozzák a betétek...","id":"20181218_Bajban_Matolcsy_unokatestverenek_bankja_intezkedik_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b35c61-238c-41f4-bda9-e0e9e3cdc3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986c8387-057d-4546-bf65-d3121eb665ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Bajban_Matolcsy_unokatestverenek_bankja_intezkedik_az_MNB","timestamp":"2018. december. 18. 08:31","title":"Bajban Matolcsy unokatestvérének bankja, intézkedik az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt a jelentést, ami a magyar jogállamiságot vizsgálja. Azóta sokszor megállítják, legtöbbször pozitívan. De van rossz élménye is. Sötétedés után pedig nem szívesen sétálna magyar utcán. A HVG Portréban Judith Sargentini.","shortLead":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt...","id":"20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bf248-7bf8-4c8a-9f26-60626425c21b","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","timestamp":"2018. december. 19. 11:16","title":"Sargentini: Nem érezném magam biztonságban a magyar utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte, hogy leadják az öt pontot, Tordai azt mondja, hogy a ma esti Híradót kell nézni, ha nem kerül be, akkor panaszt tesz a Duna Médiaszolgáltatónál. ","shortLead":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte...","id":"20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c68ea5-db62-4245-b9dd-d42e1185d96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Tordai Bence bejutott az MTVA-hoz, átadta a követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61477d84-34c8-490d-9cc4-bbf02187b723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfrissebb közleményükben azt írják, szerintük a tüntetők majdnem felgyújtottak egy rendőrt.","shortLead":"Legfrissebb közleményükben azt írják, szerintük a tüntetők majdnem felgyújtottak egy rendőrt.","id":"20181219_Mar_30_feljelentesnel_tart_az_MTVA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61477d84-34c8-490d-9cc4-bbf02187b723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391d2e95-0945-4ab0-bf02-eb6af4530a84","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Mar_30_feljelentesnel_tart_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 19. 15:54","title":"Már 30 feljelentésnél tart az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","shortLead":"Valószínűleg csak egy pisztolytáska volt, végül egy jobbikos képviselő rúgta arrébb.","id":"20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc966e43-184d-496f-b48e-79465ee2eaf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Egy_pisztolynak_latszo_targy_is_elokerult_amikor_az_MTVA_orei_Hadhazyval_dulakodtak","timestamp":"2018. december. 19. 12:02","title":"Egy pisztolynak látszó tárgy is előkerült, amikor az MTVA őrei Hadházyval dulakodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója ejtette teherbe, de Salvadorban minden körülmények között tiltják a terhesség megszakítását. Egy bíróság mégis úgy döntött: a nő nem követett el bűncselekményt. ","shortLead":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója...","id":"20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9380cf-547a-4a43-9fe4-fda3737769ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","timestamp":"2018. december. 18. 10:32","title":"Szabadon engedték a salvadori nőt, akit teherbe ejtett a megerőszakolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolában áramszünet miatt nem működött a fűtés.","shortLead":"Az iskolában áramszünet miatt nem működött a fűtés.","id":"20181217_Kabatban_irtak_dolgozatot_egy_pecsi_iskolaban_mert_nem_volt_futes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184ddb11-2f43-4744-ba48-97ebc2468e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kabatban_irtak_dolgozatot_egy_pecsi_iskolaban_mert_nem_volt_futes","timestamp":"2018. december. 17. 21:50","title":"Kabátban írtak dolgozatot egy pécsi iskolában, mert nem volt fűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]