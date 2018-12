Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdb86d20-869e-4e79-ad70-6575d30cc766","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy karácsonyi könyvbemutatón Várszegi Asztrik katolikus püspök egy beszélgetés közben „vetette fel viccesen”, ha ma élne a Megváltó, akár még a Soros-ügynök címkét is megkapná.","shortLead":"Egy karácsonyi könyvbemutatón Várszegi Asztrik katolikus püspök egy beszélgetés közben „vetette fel viccesen”, ha ma...","id":"20181223_Jezus_is_Soros_ugynoke_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb86d20-869e-4e79-ad70-6575d30cc766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393ffb81-2a50-42d7-bc75-d5fe5b5a4b9c","keywords":null,"link":"/elet/20181223_Jezus_is_Soros_ugynoke_lenne","timestamp":"2018. december. 23. 21:32","title":"\"Jézus is Soros ügynöke lenne?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az ellenzék elkezdte tolni maga előtt a női politikusokat, akik „gátlástalanságban, agresszivitásban, hazudozásban, hataloméhségben simán felülmúlják férfi elvtársaikat”.","shortLead":"Szerinte az ellenzék elkezdte tolni maga előtt a női politikusokat, akik „gátlástalanságban, agresszivitásban...","id":"20181222_Nemeth_Szilard_csalodott_a_holgyekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cffa517-ff74-4d4e-b1ec-ba9d13ff7b44","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Nemeth_Szilard_csalodott_a_holgyekben","timestamp":"2018. december. 22. 11:27","title":"Németh Szilárd csalódott a hölgyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett.","shortLead":"Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett.","id":"20181223_google_lens_objektumok_azonositasa_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b324a5-10a1-4b5e-8332-01bab89ed6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_lens_objektumok_azonositasa_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2018. december. 23. 16:03","title":"Több mint 1 milliárd dolgot ismert fel ránézésre a Google mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf0de93-f7ac-4d71-b21a-e624ef7d2ce6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Dinamikus formaterv, kategóriaátlagot meghaladó vezetési élmény és hatalmas beltér. Ezek a Volkswagen-konszern legnagyobb spanyol divatterepjárónak aduászai, melyeket a Tarraco messze nem fél kijátszani. ","shortLead":"Dinamikus formaterv, kategóriaátlagot meghaladó vezetési élmény és hatalmas beltér. Ezek a Volkswagen-konszern...","id":"20181223_spanyol_bikaver_kiprobaltuk_a_7szemelyes_seat_tarracot_suv_divatterepjaro_skoda_kodiaq_vw_tiguan_allspace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf0de93-f7ac-4d71-b21a-e624ef7d2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02705675-a798-4f09-8f0d-febc19fb5b6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_spanyol_bikaver_kiprobaltuk_a_7szemelyes_seat_tarracot_suv_divatterepjaro_skoda_kodiaq_vw_tiguan_allspace","timestamp":"2018. december. 23. 15:00","title":"Spanyol bikavér: kipróbáltuk a 7 személyes Seat Tarracót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de5f7e1-cbd8-4dfa-8ad7-c09bbd94757f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181223_Erdemes_beleallni_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Ivan_Zsolt_foszerkeszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4de5f7e1-cbd8-4dfa-8ad7-c09bbd94757f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c8ef66-6766-4e8b-9341-5c0577d754c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Erdemes_beleallni_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Ivan_Zsolt_foszerkeszto","timestamp":"2018. december. 23. 14:00","title":"\"Érdemes beleállni!\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Nagy Iván Zsolt, a hvg.hu felelős szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Antiszemita zsarnoknak\" nevezte Recep Tayyip Erdogan török államfőt egy vasárnapi gyűlésen Tel-Avivban Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök","shortLead":"\"Antiszemita zsarnoknak\" nevezte Recep Tayyip Erdogan török államfőt egy vasárnapi gyűlésen Tel-Avivban Benjámin...","id":"20181223_Izraeli_kormanyfo_antiszemita_zsarnoknak_nevezte_a_torok_elnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c65eddd-df47-469a-8882-9995aaeccbab","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Izraeli_kormanyfo_antiszemita_zsarnoknak_nevezte_a_torok_elnokot","timestamp":"2018. december. 23. 17:32","title":"Izraeli kormányfő \"antiszemita zsarnoknak\" nevezte a török elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023","c_author":"met.hu","category":"elet","description":"Délelőtt az ország legtöbb területén sütkérezhetünk a majdnem tavasziasnak mondható napsütésben. ","shortLead":"Délelőtt az ország legtöbb területén sütkérezhetünk a majdnem tavasziasnak mondható napsütésben. ","id":"20181223_Ma_is_lesz_eso_de_nem_mindenhol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088f3bc8-b5e8-41da-ab78-47d5e9e45ddd","keywords":null,"link":"/elet/20181223_Ma_is_lesz_eso_de_nem_mindenhol","timestamp":"2018. december. 23. 09:33","title":"Ma is lesz eső, de nem mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrek tüntettek Maliban vasárnap egy befolyásos imám felhívására az ellen, hogy a szexuális felvilágosításról szóló új, a szexuális orientációt, így a homoszexualitás jelenségét is magában foglaló tankönyvet a tananyag részévé tegyék. A vallási hátterű megmozdulások hatására a mali kormány el is állt a hollandiai támogatású tankönyvprojekttől.","shortLead":"Ezrek tüntettek Maliban vasárnap egy befolyásos imám felhívására az ellen, hogy a szexuális felvilágosításról szóló új...","id":"20181224_Tomegek_tuntettek_a_szexualis_felvilagositas_ellen_Maliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f233019-fc00-49e5-a08c-91f1ce8fc094","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Tomegek_tuntettek_a_szexualis_felvilagositas_ellen_Maliban","timestamp":"2018. december. 24. 10:18","title":"Tömegek tüntettek a szexuális felvilágosítás ellen Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]