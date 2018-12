Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2df9bdcd-cfac-4d56-9476-d57aa5e3f22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű elektromos személyautóból hamarosan évi 100 ezer példányt kívánnak legyártani.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű elektromos személyautóból hamarosan évi 100 ezer példányt kívánnak legyártani.","id":"20181228_5_millio_forintos_4_szemelyes_villanyauto_nemetorszagbol_zold_rendszam_kisauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df9bdcd-cfac-4d56-9476-d57aa5e3f22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166ee5db-e5d1-4310-bafd-ef456851309a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_5_millio_forintos_4_szemelyes_villanyauto_nemetorszagbol_zold_rendszam_kisauto","timestamp":"2018. december. 28. 11:21","title":"5 millió forintos, 4 személyes villanyautó Németországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02deabe5-41cc-4321-bf31-ee4043a4abf8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"2018-ban is „kiment alólam” egy szerkesztőség, elhallgatott a Lánchíd Rádió. Már nem számolom, hogy 18 éves újságírói pályafutásom alatt hányszor kellett kimondanom: újratervezés. Nehezen indult az év, de végül a szerencse 2018-ban is mellém állt.","shortLead":"2018-ban is „kiment alólam” egy szerkesztőség, elhallgatott a Lánchíd Rádió. Már nem számolom, hogy 18 éves újságírói...","id":"20181229_Balla_Gyorgyi_elmentem_acsorogtam_megneztem_kiabaltam_kerdeztem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02deabe5-41cc-4321-bf31-ee4043a4abf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b2a553-7998-4dd0-ac95-6c31a125115c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181229_Balla_Gyorgyi_elmentem_acsorogtam_megneztem_kiabaltam_kerdeztem","timestamp":"2018. december. 29. 11:00","title":"Balla Györgyi: Odamentem, ácsorogtam, néztem, kiabáltam, kérdeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még maradt pár nap az évből a megállapodásra, de ha vasárnap a munkaadók és munkavállalók képviselői nem egyeznek meg a 2019-től érvényes béremelésekről, a kormány előbbiek javaslatára hallgatva dönthet – írja a Népszava szombati számában.","shortLead":"Még maradt pár nap az évből a megállapodásra, de ha vasárnap a munkaadók és munkavállalók képviselői nem egyeznek meg...","id":"20181229_A_munkaadok_jarhatnak_jol_ha_vasarnap_sincs_megallapodas_a_minimalberrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4331925a-5bf4-4169-9742-8207802803bf","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_A_munkaadok_jarhatnak_jol_ha_vasarnap_sincs_megallapodas_a_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 29. 09:43","title":"A munkaadók járhatnak jól, ha vasárnap sincs megállapodás a minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így tiszteleg előtte a kormány.","shortLead":"Így tiszteleg előtte a kormány.","id":"20181228_Torocsik_Mari_szulohaza_allami_muzeum_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968fc1a6-7d19-44fe-bcf0-01461a633616","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Torocsik_Mari_szulohaza_allami_muzeum_lesz","timestamp":"2018. december. 28. 10:20","title":"Törőcsik Mari szülőháza állami múzeum lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert ugye jön a \"küzdelem\"...","shortLead":"Mert ugye jön a \"küzdelem\"...","id":"20181229_Orban_levelet_ir_es_penzt_ker_tamogatoitol_a_Fidesz_kampanyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fa17e5-bd73-4b1b-96a6-30e777ed8342","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Orban_levelet_ir_es_penzt_ker_tamogatoitol_a_Fidesz_kampanyara","timestamp":"2018. december. 29. 13:21","title":"Orbán levelet ír, és pénzt kér támogatóitól a Fidesz kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181229_Az_MTI_hirebol_kimaradt_hogy_Juncker_kirakna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be85d433-6eed-40f6-b2c9-81a4a5ad5e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Az_MTI_hirebol_kimaradt_hogy_Juncker_kirakna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2018. december. 29. 16:51","title":"Az MTI híréből kimaradt, hogy Juncker kirakná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értik, hogy miért tüntetik el az '56-os emlékműveket a Kossuth tér környékéről. ","shortLead":"Nem értik, hogy miért tüntetik el az '56-os emlékműveket a Kossuth tér környékéről. ","id":"20181228_Nagy_Imre_Tarsasag_Minden_56ost_sert_a_szobor_elbontasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c383067-c48c-433c-b27f-8506a8d8b763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090055a3-0fc0-4229-9c63-3e018cb134ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Nagy_Imre_Tarsasag_Minden_56ost_sert_a_szobor_elbontasa","timestamp":"2018. december. 28. 14:03","title":"Nagy Imre Társaság: Minden 56-ost sért a szobor elbontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018-an maradt az élénk forgalom, de a vártnál is nagyobb mértékben nőttek az ára az ingatlanpiacon – derül ki az összefoglalóból, amiben az idei év „leg”-jeit válogatta össze a Duna House saját adatai alapján.","shortLead":"2018-an maradt az élénk forgalom, de a vártnál is nagyobb mértékben nőttek az ára az ingatlanpiacon – derül ki...","id":"20181229_Ingatlanlegek_6_millioba_kerult_a_legolcsobb_budapesti_lakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ce7cf0-f9c5-461a-8a57-41fddfad7207","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_Ingatlanlegek_6_millioba_kerult_a_legolcsobb_budapesti_lakas","timestamp":"2018. december. 29. 09:57","title":"Ingatlan-legek: 6 millióba került a legolcsóbb budapesti lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]