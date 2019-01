Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","shortLead":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","id":"20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7dc94e-5f7a-49c7-a31d-7effe7b65c88","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 03. 07:52","title":"Postaládákban robbantott petárdát egy fiatal szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gallup kutatása szerint nálunk mondták a világon majdnem a legtöbben azt, hogy komoly problémákra, konfliktusra számítanak az évben.","shortLead":"A Gallup kutatása szerint nálunk mondták a világon majdnem a legtöbben azt, hogy komoly problémákra, konfliktusra...","id":"20190103_Felmeres_konfliktusokkal_teli_evet_varnak_a_magyaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8a1431-7a30-4c77-8df3-4d4a6d0649e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Felmeres_konfliktusokkal_teli_evet_varnak_a_magyaroknak","timestamp":"2019. január. 03. 11:00","title":"Felmérés: konfliktusokkal teli évet várnak a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adatai szerint a tendencia 2010 után ugyan csökkenni látszott, de 2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses halálesetek száma.","shortLead":"A KSH adatai szerint a tendencia 2010 után ugyan csökkenni látszott, de 2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses...","id":"20190103_fagyhalal_kihules_KSH_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf7bbe-dae2-4476-beca-66b7dabba396","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_fagyhalal_kihules_KSH_szegenyseg","timestamp":"2019. január. 03. 07:36","title":"Egyre többen fagynak meg Magyarországon, sokan saját otthonukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városa, New York City. ","shortLead":"Főleg hadászati célt szolgál az az új rádióantenna, amelyet valahol Kínában építettek meg, és amely ötször akkora, mint...","id":"20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f3bda4-c738-4c2c-ac30-80b4ae391e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39104e19-7630-4602-a2d7-2c127421e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_kina_radioantenna_szuperradar_new_york_city_who_elf_hullamok_rak","timestamp":"2019. január. 02. 19:03","title":"Kína épített egy antennát, amely ötször akkora, mint egész New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem találták a nyilvántartásban.","shortLead":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem...","id":"20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd4bda-27c2-45f6-b326-62b1bcb5e9c4","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","timestamp":"2019. január. 02. 20:31","title":"Átverte a világsajtót egy férfi, aki azt állította, egy olasz ikerpár tagjai más-más évben születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","shortLead":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","id":"20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cf398-207a-4d7d-9af6-28a3b1275d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","timestamp":"2019. január. 03. 08:21","title":"Nem a forgalmat, a sofőrt figyeli a Volvók új fedélzeti kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae5646-1ed0-4a74-8037-bb5b8a0b84c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyermeket nevelők számára szükséges adminisztrációt segíti - egy kicsit.","shortLead":"A gyermeket nevelők számára szükséges adminisztrációt segíti - egy kicsit.","id":"20190101_Anya_nevre_hallgat_a_NAV_ujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccae5646-1ed0-4a74-8037-bb5b8a0b84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c34abd1-1c85-49dc-91d6-d7b4534f982c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Anya_nevre_hallgat_a_NAV_ujitasa","timestamp":"2019. január. 01. 18:27","title":"\"Anya\" névre hallgat a NAV újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BirdBox-kihívásnak nem lenne szabad léteznie. ","shortLead":"A BirdBox-kihívásnak nem lenne szabad léteznie. ","id":"20190103_Netflix_Sandra_Bullock_Bird_Box_kihivas_balesetveszelyes_bekotott_szem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a40efe-7e62-4a6a-9c35-2fe78ac91338","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Netflix_Sandra_Bullock_Bird_Box_kihivas_balesetveszelyes_bekotott_szem","timestamp":"2019. január. 03. 10:51","title":"Netflix: Ne utánozzák Sandra Bullockot, mert balesetveszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]