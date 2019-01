Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zajlik a felkészülési szezon a magyar másodosztályú labdarúgó klubok között is, több csapat is pályára lépett szombaton. Történt egy brutális sérülés is.","shortLead":"Zajlik a felkészülési szezon a magyar másodosztályú labdarúgó klubok között is, több csapat is pályára lépett...","id":"20190120_Fejbe_rugtak_majd_elajult_a_kispadon_a_magyar_focista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaca746-fb28-4ff8-ba49-d5afc8750524","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Fejbe_rugtak_majd_elajult_a_kispadon_a_magyar_focista","timestamp":"2019. január. 20. 09:01","title":"Fejbe rúgták, majd elájult a kispadon a magyar focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem visz Törőnek.","shortLead":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem...","id":"20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f3922-bd7b-4561-a43b-f1360dbed498","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","timestamp":"2019. január. 20. 10:08","title":"Vitája volt Törőcsik Andrásnak a kórházban, mert szobatársa nem szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","shortLead":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","id":"20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1f954-5c64-4245-895d-8871b09c7867","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","timestamp":"2019. január. 20. 17:03","title":"Kiváló szakember volt - búcsúzik Andy Vajnától az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffccbbfe-28e4-4854-8b90-9b5d34e80209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyikben hátul akkora a hely, mint egy táncteremben, a másik pedig rögtön az első pillantásával táncba hív, de a parketten végül kicsit félénk produkciót ad elő. Teszten az előzmény nélküli Lexus ES és a felfrissített Lexus RC.","shortLead":"Az egyikben hátul akkora a hely, mint egy táncteremben, a másik pedig rögtön az első pillantásával táncba hív, de...","id":"20190119_japan_tamadas_2019es_uj_lexusokat_fogtunk_vallatora_es_rc_hibrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffccbbfe-28e4-4854-8b90-9b5d34e80209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f45f26e-0266-4015-badd-a4ea3a91ab7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_japan_tamadas_2019es_uj_lexusokat_fogtunk_vallatora_es_rc_hibrid","timestamp":"2019. január. 19. 20:00","title":"Japán támadás: milyenek a 2019-es új Lexusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc69e42-340b-4e12-b476-1782b7032374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy igazán megkímélt E46-os BMW-re vágyik, az ezzel a nagyon szerény futásteljesítményű példánnyal vélhetően igen jó vételt csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy igazán megkímélt E46-os BMW-re vágyik, az ezzel a nagyon szerény futásteljesítményű példánnyal vélhetően...","id":"20190120_idoutazasra_hiv_ez_a_regi_de_alig_hasznalt_3as_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdc69e42-340b-4e12-b476-1782b7032374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aaa8872-3a82-4d2e-946e-73e8b5736327","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_idoutazasra_hiv_ez_a_regi_de_alig_hasznalt_3as_bmw","timestamp":"2019. január. 20. 06:41","title":"Időutazásra hív ez a régi, de alig használt 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8626d-6885-4590-82df-004e30169cc6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem praktikus, nem is olcsó és korántsem sem olyan brutális, mint egy keményvonalas AMG-Mercedes. A C 43 a többségnek mégis bőven elégséges vezetési élményt adna – ha csak ez volna a lényeg egy AMG-ben, nem pedig a \"mindenkit azonnal lenyomok\" elv.","shortLead":"Nem praktikus, nem is olcsó és korántsem sem olyan brutális, mint egy keményvonalas AMG-Mercedes. A C 43 a többségnek...","id":"20190120_mercedes_amg_c_43_coupe_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8626d-6885-4590-82df-004e30169cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876aee87-853f-425f-a822-74952967c83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_mercedes_amg_c_43_coupe_teszt","timestamp":"2019. január. 20. 16:00","title":"Mercedes-AMG C 43 Coupe-teszt: ez nem a bikanyakú izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","shortLead":"Az időeltolódás miatt most kezdenek megjelenni az interneten a búcsúzó üzenetek. ","id":"20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf206de-edd8-462a-9993-c28e0870c228","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Hollywood_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 20:54","title":"Svarci és Stallone is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook számára még mindig komoly probléma, hogy egy ideje nem elég hatékonyan tudja megszólítani a fiatalokat. Most egy új fejlesztést tesztelnek, egy új alkalmazást.","shortLead":"A Facebook számára még mindig komoly probléma, hogy egy ideje nem elég hatékonyan tudja megszólítani a fiatalokat. Most...","id":"20190121_lol_facebook_alkalmazas_mem_tinedzser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70586e6-b1f9-4547-b5c6-eb0c5d0e8e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e44a113-7825-427d-90d2-8a60aceec4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_lol_facebook_alkalmazas_mem_tinedzser","timestamp":"2019. január. 21. 12:03","title":"LOL, beindul a mémgyár? Itt a Facebook új alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]