Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Egyesek a bűnügyek megoldásának forradalmi eszközeként, mások adatvédelmi szempontból különösen aggályos fejleményként értékelik, hogy a rend őrei egyre többször kutakodnak genetikai adatbázisokban.","shortLead":"Egyesek a bűnügyek megoldásának forradalmi eszközeként, mások adatvédelmi szempontból különösen aggályos fejleményként...","id":"201903__nyomozas_agenadatbankban__arulkodo_rokonok__adatvedelem__nem_esik_messze_acsaladfajatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e859ddd-a11b-47c0-95d9-42142e660ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/201903__nyomozas_agenadatbankban__arulkodo_rokonok__adatvedelem__nem_esik_messze_acsaladfajatol","timestamp":"2019. január. 20. 12:00","title":"Nyomozás a génadatbankban: forradalom vagy totális indiszkréció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","shortLead":"Stefanos Tsitsipas legyőzte a svájci klasszist, ő nyerte a generációk csatáját az Australian Open negyedik fordulójában.","id":"20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d994d50-57cd-43fd-9a6d-da57ffc6b90d","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Federer_kiesett_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 20. 13:17","title":"Federer kiesett az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067fb7c3-c0cc-4419-9e13-1cfcd099980f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy véletlen vagy szándékos-e az időzítés, nem tudni, mindenesetre a múlt hét végén öt kis videó is felkerült az Apple YouTube-csatornájára, mutatva, mi minden oldható meg igen egyszerűen az új iPad Próval.","shortLead":"Hogy véletlen vagy szándékos-e az időzítés, nem tudni, mindenesetre a múlt hét végén öt kis videó is felkerült az Apple...","id":"20190121_ipad_pro_apple_tutorial_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=067fb7c3-c0cc-4419-9e13-1cfcd099980f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483f680b-d8bc-4b6e-8de3-a2e7a2d6152d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_ipad_pro_apple_tutorial_videok","timestamp":"2019. január. 21. 14:03","title":"Videókkal bizonyítaná az Apple: az új iPad Próval minden más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek, a vasúttársaság pedig nem szeretné, ha tovább csökkenne a létszám.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek...","id":"20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988edeee-3afc-43c0-9caa-bb278062809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","timestamp":"2019. január. 22. 08:40","title":"Népszava: Túlhajszolt dolgozói miatt nem kér a túlóratörvényből a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hete maradt az amerikai hatóságoknak arra, hogy eljuttassák Kanadához Meg Van-csou kiadatási kérelmét, a nagykövetük szerint ezt hamarosan meg is teszik.","shortLead":"Egy hete maradt az amerikai hatóságoknak arra, hogy eljuttassák Kanadához Meg Van-csou kiadatási kérelmét...","id":"20190122_A_letartoztatott_Huaweivezer_kiadatasat_fogja_kerni_az_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08acab12-6c41-4094-8756-a80d6569ed8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_letartoztatott_Huaweivezer_kiadatasat_fogja_kerni_az_USA","timestamp":"2019. január. 22. 06:01","title":"A letartóztatott Huawei-vezér kiadatását fogja kérni az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeef961-4a37-4778-9a60-85ccd74426f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs sok értelme Miskolc polgármestere szerint az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli közgyűlésnek a túlóratörvény ellen, mert a város és cégeinek alkalmazottainak nem kell többet túlórázniuk, mint tavaly, és a 250 órás keretet akkor sem merítették ki. ","shortLead":"Nincs sok értelme Miskolc polgármestere szerint az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli közgyűlésnek...","id":"20190121_Miskolc_is_nemet_mond_a_nagyobb_tulorakeretre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbeef961-4a37-4778-9a60-85ccd74426f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c77b8-116d-491d-ac87-467573126128","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Miskolc_is_nemet_mond_a_nagyobb_tulorakeretre","timestamp":"2019. január. 21. 17:26","title":"Miskolc is nemet mond a nagyobb túlórakeretre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben is mínuszok lesznek.","shortLead":"A jövő héten is télies lesz az időjárás: többször várható havazás, emellett hidegre kell készülni, többfelé napközben...","id":"20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5606913b-2342-4945-ae2e-85f42a3f3144","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Es_ime_ujra_itt_a_tel__idojaras","timestamp":"2019. január. 20. 16:57","title":"És íme, újra itt a tél: ilyen időre számítson a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac66e39-4c2e-41e8-9b24-7001488f7288","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kapott-e Sarkozy 5 millió eurót Kadhafi líbiai vezértől a választási kampányára? A feltételezett közvetítő, egy algériai származású francia üzletember, Alexandre Djouhri, aki választ tudna adni a kérdésre, mindenképpen szeretné megakadályozni, hogy London francia kérésre kiadja Párizsnak. Ügyében most kezdődött el a meghallgatás a londoni bíróságon.","shortLead":"Kapott-e Sarkozy 5 millió eurót Kadhafi líbiai vezértől a választási kampányára? A feltételezett közvetítő...","id":"20190122_Arab_proli_vagyok_akit_a_francia_elit_bunbaknak_hasznalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aac66e39-4c2e-41e8-9b24-7001488f7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5664c78a-8d33-4072-b20a-f147af8a8ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Arab_proli_vagyok_akit_a_francia_elit_bunbaknak_hasznalt","timestamp":"2019. január. 22. 11:38","title":"„Arab proli vagyok, akit a francia elit bűnbaknak használt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]