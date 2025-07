Trump megsértődött, hogy Kanada támogatja a palesztin államiságot, és vámokkal fenyegetőzik

„Wow! Kanada bejelentette, hogy támogatja a palesztin államiságot. Ez igencsak megnehezíti, hogy kereskedelmi megállapodást kössünk velük” – jelentette be Donald Trump a saját közösségimédia-felületén.

Korábban mi is megírtuk, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte: országa hivatalosan is kész elismerni Palesztinát az ENSZ szeptemberi közgyűlésén. Ezzel egyébként Ottawa nincs egyedül, hasonló nyilatkozatokat tett a napokban Franciaország és Nagy-Britannia is.

Szerdán megjelent egy olyan nyilatkozat is, amelyet azoknak az országoknak a külügyminiszterei írtak alá, amelyek már elismerték vagy szándékukban áll elismerni a palesztin államot. Az aláírók között van Andorra, Ausztrália, Kanada, Finnország, Luxemburg, Új-Zéland, Portugália és San Marino, Izland, Írország, Málta, Norvégia, Szlovénia és Spanyolország is.

Ugyanakkor az is igaz, hogy Carney nem szándékozik biankó csekket kiállítani a palesztinoknak, hanem feltételekhez kötné a kanadai támogatást. Ezek közül a legfontosabb, hogy a Palesztin Hatóság 2026-ban tartson olyan választásokat, amelyből a Hamászt kizárnák (más kérdés, hogy ilyesmit addig nehéz megszervezni, amíg Gázában harcok zajlanak).

A Trump-kormány Kanada-politikáját ugyanakkor nem a közel-keleti események bonyolították meg, a két ország viszonya gyakorlatilag az elnök hivatalba lépése óta komoly feszültségekkel terhelt. Donald Trump már a beiktatása előtt is olyanokat mondott, hogy Kanada akkor járna a legjobban, ha 51. tagállamként csatlakozna az Egyesült Államokhoz. A február elején belengetett vámcunamija alól is ezzel a lehetőséggel kínált kibúvót Ottawának, amit Justin Trudeau korábbi kormányfő, illetve Carney jelenlegi miniszterelnök is elutasított.

Az amerikai vámfenyegetésekre Kanada ellenvámokat jelentett be, így egy hosszú huzavona alakult ki a két ország között, ennek a legfrissebb fordulója lesz esedékes augusztus 1-jén, amikor érvénybe lépnének a Trump által korábban bejelentett, 35 százalékos vámok (ezek azokra a kanadai termékekre vonatkoznak, amelyeket nem érint az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás).

A feltételes mód azért is indokolt, mert nem ez lenne az első alkalom, hogy a Trump által bejelentett vámokat nem sokkal később az amerikai kormányzat visszavonja. Erre a jelenségre egyébként már külön kifejezés is született: TACO (Trump Always Chickens Out, azaz Trump a végén mindig begazol).