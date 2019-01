Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","shortLead":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","id":"20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3217c0b5-0290-4c00-a309-dd6ad458db43","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","timestamp":"2019. január. 24. 11:31","title":"Kiderült, Vajna halála után ki lesz Sebestyén Balázsék főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a jelek szerint nemcsak a hajlítható kijelzőben gondolkodik, egy másfajta készülékről is készült terv. Ötletnek mindenképpen érdekes.","shortLead":"A Samsung a jelek szerint nemcsak a hajlítható kijelzőben gondolkodik, egy másfajta készülékről is készült terv...","id":"20190123_samsung_magneses_kijelzo_hajlithato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ad4c63-2889-4b1e-ad9f-6b9f7a50daab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_magneses_kijelzo_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. január. 23. 19:03","title":"Ez érdekes: mágneses okostelefont tervezett a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","shortLead":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","id":"20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29148059-43d9-4026-96a2-5beb9dcb481d","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","timestamp":"2019. január. 22. 17:44","title":"Közelebbi barátok szerint szívinfarktus okozhatta Andy Vajna halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük a kompromisszumokra. „A multilateralizmus feladása csak szenvedést hozna” – mondta a német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében. Hazájáról is beszélt, szerinte az utóbbi hónapokban tapasztalt instabilitás mostanra véget ért.","shortLead":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük...","id":"20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b096b-8186-4d7f-98e6-dca0e99570e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","timestamp":"2019. január. 23. 17:21","title":"Merkel nagyon ellenzi a nemzetek bezárkózását és a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fa7323-9ddb-4f3f-bd3d-7349774165d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfi megölt öt embert egy bankfiókban, majd kihívta a rendőrséget, és feladta magát.\r

","shortLead":"Egy fegyveres férfi megölt öt embert egy bankfiókban, majd kihívta a rendőrséget, és feladta magát.\r

","id":"20190124_florida_sebring_tuszejtes_bankfiok_ot_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55fa7323-9ddb-4f3f-bd3d-7349774165d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c95e4b8-097b-49e1-beb9-c2496d01c7d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_florida_sebring_tuszejtes_bankfiok_ot_aldozat","timestamp":"2019. január. 24. 05:11","title":"Öt emberrel végzett a floridai túszejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7eb9e5d-da59-4d43-831c-aaea0bfa0fd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kis Hajni a Last Call-ért a legjobb rövidfilm díját, a Ruben Brandt, a gyűjtő a Sky Arte televízió különdíját nyerte el a közép-európai filmek nagy presztízsű filmfesztiválján Triesztben.","shortLead":"Kis Hajni a Last Call-ért a legjobb rövidfilm díját, a Ruben Brandt, a gyűjtő a Sky Arte televízió különdíját nyerte el...","id":"20190123_Ruben_Brandt_Last_Call_trieszti_filmfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7eb9e5d-da59-4d43-831c-aaea0bfa0fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af8d849-86bc-4eaa-933f-26832abcfcab","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Ruben_Brandt_Last_Call_trieszti_filmfesztival","timestamp":"2019. január. 23. 12:35","title":"Két magyar filmet is díjaztak a trieszti filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az expolitikus novemberben menekült hazánkba, hogy elkerülje a többéves börtönbüntetését.","shortLead":"Az expolitikus novemberben menekült hazánkba, hogy elkerülje a többéves börtönbüntetését.","id":"20190122_Honapok_ota_tart_Gruevszki_menekultstatuszanak_felulvizsgalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c72c8bd-33eb-4f36-990f-63ececc8f1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Honapok_ota_tart_Gruevszki_menekultstatuszanak_felulvizsgalata","timestamp":"2019. január. 22. 21:14","title":"Hónapok óta tart Gruevszki menekültstátuszának felülvizsgálata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással naptárbejegyzéssé alakíthat, hogy biztosan ne maradjon le róluk.","shortLead":"Több, izgalmas csillagászattal kapcsolatos esemény/jelenség is lesz idén, melyeket most egyetlen kattintással...","id":"20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a861479-8d31-4d9e-898f-c95549b93652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f04c145-d3b3-4d25-847d-e81f916d0263","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_elon_musk_spacex_raketa_urturizmus_nyari_napfordulo_eperhold_napfogyatkozas_holdra_szallas_apollo_11","timestamp":"2019. január. 22. 20:43","title":"Izgalmas csillagászati események jönnek idén, ezt tegye, ha nem akar róluk lemaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]