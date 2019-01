Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover 96 edzője lett.","shortLead":"Thomas Doll a magyar színtéren jól szerepelt a Fradival, a nemzektözi kupákban viszont rendre felsült. Most a Hannover...","id":"20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90c6e3b-2489-4740-9d50-4b772bc94617","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Bundesligaedzo_lett_a_Fradi_korabbi_trenere","timestamp":"2019. január. 27. 19:29","title":"Bundesliga-edző lett a Fradi korábbi trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több járművet sodort egymásnak a szél.\r

","shortLead":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több...","id":"20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c5541f-9062-482b-a88c-62106dec4027","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","timestamp":"2019. január. 27. 11:59","title":"Tornádó söpört végig az antalyai repülőtéren - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"Az írek és az északírek is veszíthetnek a Brexiten, mert a két ország közti határ átjárhatóságának megszűnése kiélezheti a protestánsok és a katolikusok között 1998-ban lezárt konfliktust, s erőre kaphat az Ír-sziget újraegyesítésének igénye.","shortLead":"Az írek és az északírek is veszíthetnek a Brexiten, mert a két ország közti határ átjárhatóságának megszűnése...","id":"201904__a_brexit_es_azeszakirek__nagypenteki_megallapodas__ir_ujraegyesites__hataron_innen_es_tul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac7768d-756a-448c-96d8-4ce280d93e17","keywords":null,"link":"/vilag/201904__a_brexit_es_azeszakirek__nagypenteki_megallapodas__ir_ujraegyesites__hataron_innen_es_tul","timestamp":"2019. január. 26. 14:00","title":"Van egy határ, amelyen túl a Brexit felforgathatja az írek és északírek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia sárgamellényesek ismét utcára vonultak, az egyre növekedő belső ellentétek ellenére.","shortLead":"A francia sárgamellényesek ismét utcára vonultak, az egyre növekedő belső ellentétek ellenére.","id":"20190126_Hiaba_nyilvanithatnak_velemenyt_az_eletszinvonalrol_es_az_adopolitikarol_ismet_tuntetnek_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eaf09e-3098-43ee-93a3-5b758f0b58eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Hiaba_nyilvanithatnak_velemenyt_az_eletszinvonalrol_es_az_adopolitikarol_ismet_tuntetnek_Franciaorszagban","timestamp":"2019. január. 26. 19:10","title":"Hiába nyilváníthatnak véleményt az életszínvonalról és az adópolitikáról, ismét tüntetnek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"II. Erzsébet férje üzenetet küldött Emma Fairweathernek, aki csuklóját törte a balesetben.","shortLead":"II. Erzsébet férje üzenetet küldött Emma Fairweathernek, aki csuklóját törte a balesetben.","id":"20190127_fulop_herceg_bocsanatot_kert_a_notol_akivel_osszeutkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aba717c-6801-4c2d-93b3-95bae07319ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_fulop_herceg_bocsanatot_kert_a_notol_akivel_osszeutkozott","timestamp":"2019. január. 27. 13:15","title":"Fülöp herceg bocsánatot kért a nőtől, akivel összeütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is volt a hatása, mondta el a Fox Newsnak Jan Stoltenberg NATO-főtitkár.","shortLead":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is...","id":"20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a27700-0254-492c-9943-79184e7cd494","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","timestamp":"2019. január. 27. 19:16","title":"A NATO-főtitkár Trumpot dicsérte, Oroszországot pedig okolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem volt ötös a lottón, a négyesekért másfél milliót fizetnek.","shortLead":"Nem volt ötös a lottón, a négyesekért másfél milliót fizetnek.","id":"20190126_Ebbol_a_nyeremenybol_nem_alapit_vallalkozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa19a67-f25d-4bc5-b533-bf3b16adf614","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Ebbol_a_nyeremenybol_nem_alapit_vallalkozast","timestamp":"2019. január. 26. 20:25","title":"Ebből a nyereményből nem alapít vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]