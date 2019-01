Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e850ec40-4c4e-4d92-9b23-39af89df0031","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Kitagadásban, kisajátításban az épp száz éve elhunyt Ady Endrének nemcsak halálát követően volt része, hanem már életében és politikai ceremóniává átlényegített dísztemetésekor is.","shortLead":"Kitagadásban, kisajátításban az épp száz éve elhunyt Ady Endrének nemcsak halálát követően volt része, hanem már...","id":"201904__ady_ravatala__konok_pacifizmus__lejaratokampany__cselesek_es_csahosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e850ec40-4c4e-4d92-9b23-39af89df0031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b532275-acb9-480b-bbcc-8887abcc0bd8","keywords":null,"link":"/kultura/201904__ady_ravatala__konok_pacifizmus__lejaratokampany__cselesek_es_csahosok","timestamp":"2019. január. 27. 12:55","title":"Cselesek és csahosok - a 100 éve elhunyt Ady Endre összecsapásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő meghosszabbítását.","shortLead":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő...","id":"20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c63a72-71bb-428b-8f17-da21a6577337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","timestamp":"2019. január. 27. 13:39","title":"Támogatnák az írek, hogy csússzon a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f35d6-e227-4f63-927b-3844dfa3d2f7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Immár hét éve 3 százalék alatt tartja az államháztartás hiányát a kormány, ami szigorú, fegyelmezett fiskális politikára utal. A részletekben azonban ezúttal is ott az ördög.","shortLead":"Immár hét éve 3 százalék alatt tartja az államháztartás hiányát a kormány, ami szigorú, fegyelmezett fiskális...","id":"201904__allamhaztartas__felemas_sikerek__beomlo_szazmilliardok__trukkozon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f35d6-e227-4f63-927b-3844dfa3d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07fcaeb-dd64-49f6-8b87-488057b07c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201904__allamhaztartas__felemas_sikerek__beomlo_szazmilliardok__trukkozon","timestamp":"2019. január. 27. 10:00","title":"Millió trükkje van a kormánynak a pénzszerzésre, de jóléti célokra nemigen költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hívei közé tartozó fiatal nőket szexre is rávette. A rendőrség nyomoz csalás és kuruzslás miatt. ","shortLead":"A hívei közé tartozó fiatal nőket szexre is rávette. A rendőrség nyomoz csalás és kuruzslás miatt. ","id":"20190128_Milliokat_kapott_hiveitol_a_magat_Jezus_reinkarnaciojanak_vallo_zalai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7907721b-4143-4291-a2be-0b4616b08246","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Milliokat_kapott_hiveitol_a_magat_Jezus_reinkarnaciojanak_vallo_zalai_ferfi","timestamp":"2019. január. 28. 09:50","title":"Milliókat kapott híveitől a magát Jézus reinkarnációjának valló zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27","c_author":"","category":"cegauto","description":"A tiszacsegei komp jégzajlás miatt nem közlekedik.","shortLead":"A tiszacsegei komp jégzajlás miatt nem közlekedik.","id":"20190127_tisza_komp_jegzajlas_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3cf8dc-9c71-4ac7-942b-f000106d2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff0515e-d3e7-4e78-b4dd-8eb2e87e949c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_tisza_komp_jegzajlas_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 27. 11:25","title":"Leállt az egyik tiszai komp, 40-70 kilométert kell miatta autókázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai külügyminiszteri látogatás is elképzelhető.","shortLead":"Orbán ellenáll a Kínával és Oroszországgal szembeni keményebb amerikai fellépésnek, emiatt még egy amerikai...","id":"20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd52e75-579e-4389-b05c-94b0c2fe47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_WSJ_Amerika_bizalma_megrendult_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 28. 08:40","title":"WSJ: Amerika bizalma megrendült Magyarországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végelszámolás indult a közmédia cége ellen, amely a közmédia fideszes tanácsadójához, Várhegyi Attilához köthető cégekkel üzletelt. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is jelezte, nincs minden rendben a cég körül. ","shortLead":"Végelszámolás indult a közmédia cége ellen, amely a közmédia fideszes tanácsadójához, Várhegyi Attilához köthető...","id":"20190128_Megszunteti_a_kozmedia_az_ASZnak_is_problemas_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df37ae3-d2c2-4ed0-b7fe-0ac145d3c9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Megszunteti_a_kozmedia_az_ASZnak_is_problemas_ceget","timestamp":"2019. január. 28. 11:59","title":"Megszünteti a közmédia az ÁSZ-nak is problémás cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56736bf1-9457-495c-8c7f-cb9caaf043e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új gyalogos hidat avattak fel Sanghajban, amely unikum a maga nemében: a világ leghosszabb 3D nyomtatott hídjáról van szó.","shortLead":"Új gyalogos hidat avattak fel Sanghajban, amely unikum a maga nemében: a világ leghosszabb 3D nyomtatott hídjáról van...","id":"20190128_a_vilag_leghosszabb_3d_nyomtatott_betonhidja_sanghaj_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56736bf1-9457-495c-8c7f-cb9caaf043e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94f9093-e280-4584-8fb6-06e770c4ce38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_a_vilag_leghosszabb_3d_nyomtatott_betonhidja_sanghaj_kina","timestamp":"2019. január. 28. 11:03","title":"Nem egészen 20 nap alatt elkészült a világ leghosszabb 3D nyomtatott hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]