[{"available":true,"c_guid":"dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legjobb az egészben, hogy az anyagot összeállítók nemcsak a problémákat, hanem a lehetséges megoldásokat is vázolják.","shortLead":"A legjobb az egészben, hogy az anyagot összeállítók nemcsak a problémákat, hanem a lehetséges megoldásokat is vázolják.","id":"20190208_zsenialis_video_az_m0_m10_es_m100_osszes_problemajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb50c4-3a12-4596-9a93-175274f5fa17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742ea0c5-8242-45dd-8c60-c473860fdf46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_zsenialis_video_az_m0_m10_es_m100_osszes_problemajarol","timestamp":"2019. február. 08. 10:21","title":"Zseniális videó az M0, M10 és M100 összes problémájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A restaurált film márciusban kerül a mozikba.","shortLead":"A restaurált film márciusban kerül a mozikba.","id":"20190208_Elkeszult_a_felujitott_Vizipok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd65875f-6a1d-4dd2-8f1d-ba37a8a06dd2","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Elkeszult_a_felujitott_Vizipok","timestamp":"2019. február. 08. 09:07","title":"Elkészült a felújított Vízipók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1bafbc-a004-4fed-a5e0-65724749dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak tavaly, vagyis a kormány által meghirdetett családok évében 3212 ingatlankiürítésre került sor. ","shortLead":"Csak tavaly, vagyis a kormány által meghirdetett családok évében 3212 ingatlankiürítésre került sor. ","id":"20190208_Harom_ev_alatt_10_ezer_kilakoltatas_tortent_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1bafbc-a004-4fed-a5e0-65724749dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aadc73-aae1-45f1-8ea8-0eb76745443d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Harom_ev_alatt_10_ezer_kilakoltatas_tortent_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 08. 09:03","title":"Három év alatt 10 ezer kilakoltatás történt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők szerint a helyzet olyan, mintha a nyomozati anyagok egy párhuzamos világban születtek volna.","shortLead":"A képviselők szerint a helyzet olyan, mintha a nyomozati anyagok egy párhuzamos világban születtek volna.","id":"20190206_MTVAbotrany_az_ugyszseg_szerint_Hadhazyt_kivezettek_az_epuletbol_Szel_pedig_kovette_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8836110-b01f-4d3c-89d9-8ad485019007","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_MTVAbotrany_az_ugyszseg_szerint_Hadhazyt_kivezettek_az_epuletbol_Szel_pedig_kovette_ot","timestamp":"2019. február. 06. 14:13","title":"MTVA-botrány: az ügyészség szerint Hadházyt kivezették az épületből, Szél meg csak követte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37f531e-2e81-45f0-afed-a400b4c9e65d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jó évet zárt az osztrák olajcég, a korábbinál nagyobb osztalékot fizetnek.","shortLead":"Jó évet zárt az osztrák olajcég, a korábbinál nagyobb osztalékot fizetnek.","id":"20190206_Megduplazta_az_OMV_az_eves_nyereseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d37f531e-2e81-45f0-afed-a400b4c9e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f166117f-ed49-4dfd-8a4c-86e5cf0c5810","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Megduplazta_az_OMV_az_eves_nyereseget","timestamp":"2019. február. 06. 13:38","title":"Megduplázta az OMV az éves nyereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot Trombitás Kristóf, Szőnyi Szilárd és Hodász András kapják meg.","shortLead":"Az Athenaeum Kiadó Emily M. Danforth Cameron Post rossz nevelése c. könyvét postázta, illetve egy levelet. A csomagot...","id":"20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5fb9d-2734-40fa-b60e-29cfa1badf49","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Konyvet_es_levelet_kuldott_egy_kiado_a_melegek_kigyogyitasarol_szolo_kozteves_musor_vendegeinek","timestamp":"2019. február. 06. 12:33","title":"Könyvet és levelet küldött egy kiadó a melegek „kigyógyításáról” szóló köztévés műsor vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyerekek küldhették be a világ minden tájáról az ötletük, amikből a cég karácsonykor hatot meg is valósít. A bevétel gyereksegítő szervezetekhez megy.\r

\r

","shortLead":"Gyerekek küldhették be a világ minden tájáról az ötletük, amikből a cég karácsonykor hatot meg is valósít. A bevétel...","id":"20190207_87_ezer_palyazatbol_hat_nyert_IKEAplussfigura_lesz_beloluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4742b2-05fe-4841-bf4c-2c70b94f3c3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_87_ezer_palyazatbol_hat_nyert_IKEAplussfigura_lesz_beloluk","timestamp":"2019. február. 07. 09:30","title":"87 ezer pályázatból hat nyert, IKEA-plüssfigura lesz belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","shortLead":"Béremelést, lojalitási bónuszt és a munkába járás költségeinek kifizetését kéri a szakszervezet a SEG Automotivnál.","id":"20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5837621d-e5fb-4ef0-a1ec-74cfc3d751b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc10f56-e0c5-4376-a650-0e91be72acff","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Figyelmezteto_sztrajkot_tartanak_egy_miskolci_gyarban","timestamp":"2019. február. 06. 10:51","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartanak egy miskolci gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]