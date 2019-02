Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már a kiterjesztett valóságot használja. Az újdonságot ezúttal az Engadget újságírói nézhették meg közelebbről.","shortLead":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már...","id":"20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf0c72-9bf0-420f-8fb9-36aca035ed10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2019. február. 12. 18:33","title":"Felejtse el, amit a Google Térképről eddig tudott, teljesen más lesz a navigálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","shortLead":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","id":"20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64564f16-cd42-419e-a94f-37f7a3b5e4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","timestamp":"2019. február. 13. 10:26","title":"A Renault letartóztatott vezére visszaadja versailles-i esküvőjének árát, amit a cége fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c7bc4-1563-4a0b-8fa3-0bd2a827a576","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Az Apple, a Google és az Amazon támogatását is elnyerte a magyarok által alapított PublishDrive. Az egyik ötletgazda, a most 30 éves Jentetics Kinga az amerikai Forbes médialistájára is felkerült, és most a hvg.hu-nak mesélt a projektről.","shortLead":"Az Apple, a Google és az Amazon támogatását is elnyerte a magyarok által alapított PublishDrive. Az egyik ötletgazda...","id":"20190213_jentetics_konyv_amazon_apple_google_publishdrive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944c7bc4-1563-4a0b-8fa3-0bd2a827a576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c987860-13b3-4bff-b1fb-ecdf12565d26","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_jentetics_konyv_amazon_apple_google_publishdrive","timestamp":"2019. február. 13. 14:30","title":"Magyar cég teszi milliomosokká a semmiből jött könyvszerzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angeles Lakers sportolója nemrég élesben is kipróbálta, milyen a Nike önmegkötő/önbefűzős cipőjében egy egész kosármeccset lejátszani. A nagy napról fotók is készültek.","shortLead":"A Los Angeles Lakers sportolója nemrég élesben is kipróbálta, milyen a Nike önmegkötő/önbefűzős cipőjében egy egész...","id":"20190212_nike_onmegkoto_cipo_onbefuzos_cipo_marty_mcfly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8521a69-caf2-4386-b00e-e9dbb7d2dac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_nike_onmegkoto_cipo_onbefuzos_cipo_marty_mcfly","timestamp":"2019. február. 12. 10:33","title":"Közelebbről is megmutatjuk a cipőt, amelyhez hasonlót csak Marty McFly lábán láttunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A minisztérium szerint az uniós források 100 százalékát lehívták olyan projektekkel, ahol nem volt vita a kormány és a brüsszeli bizottság között. ","shortLead":"A minisztérium szerint az uniós források 100 százalékát lehívták olyan projektekkel, ahol nem volt vita a kormány és...","id":"20190212_ITM_az_Eliosszamlakrol_tulvalallas_tortent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4639d70c-160f-4f49-8a9e-ff8abde3ed7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_ITM_az_Eliosszamlakrol_tulvalallas_tortent","timestamp":"2019. február. 12. 19:12","title":"Palkovicsék az Elios-számlákról: eleve túlvállaltuk a keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kifutottak az időből, nem találtak céget, amely vállalná a kompok üzemeltetését a Csatornán, ha egyezség nélküli Brexit lenne.","shortLead":"Kifutottak az időből, nem találtak céget, amely vállalná a kompok üzemeltetését a Csatornán, ha egyezség nélküli Brexit...","id":"20190213_Nem_maradt_ido_kijavitani_a_Brexitelokeszuletek_egyik_legcsunyabb_blamajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09ca5fb-21a7-4c55-8f89-a4cfc294a3e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Nem_maradt_ido_kijavitani_a_Brexitelokeszuletek_egyik_legcsunyabb_blamajat","timestamp":"2019. február. 13. 19:04","title":"Nem maradt idő kijavítani a Brexit-előkészületek egyik legcsúnyább blamáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies erényeinek elismerését\".","shortLead":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies...","id":"20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadad396-7a02-4443-859c-86cf354f6234","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","timestamp":"2019. február. 13. 15:15","title":"Egy lépéssel közelebb került a boldoggá avatáshoz Mindszenty József bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után kutassanak. Most egy újabbat találtak meg.","shortLead":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után...","id":"20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d38be-8c46-4c04-95e0-6c12d50f140c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","timestamp":"2019. február. 13. 10:33","title":"76 éve süllyedt el, most 5300 méter mélyen találták meg az amerikaiak egyik legfontosabb hadihajóját – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]