[{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb zeneszámok, előadók, zenei videók és felkapott videók ranglistáit is felhasználók elé tárja.","shortLead":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb...","id":"20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3d2ca6-0056-42de-9d9a-184df4fc5a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","timestamp":"2019. február. 12. 14:03","title":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube „legnépszerűbb” funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04ef5c7-3e04-4bc1-86b7-8b315556f4af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a német prémium autó elsősorban nagy teljesítményéről, vállalható fogyasztásáról, illetve méretes csomagteréről ismerszik meg. ","shortLead":"Ez a német prémium autó elsősorban nagy teljesítményéről, vállalható fogyasztásáról, illetve méretes csomagteréről...","id":"20190212_csaladapak_uj_alma_itt_a_330_loeros_dizel_audi_a6_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04ef5c7-3e04-4bc1-86b7-8b315556f4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10f2541-4b43-4a49-9c05-038374cb1ce8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_csaladapak_uj_alma_itt_a_330_loeros_dizel_audi_a6_kombi","timestamp":"2019. február. 12. 11:21","title":"Családapák álma: itt a 330 lóerős dízel Audi A6 sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint Sussex hercegnője ugyanarra a sorsra juthat, mint Diana hercegnő – ami nem hangzik jól.","shortLead":"A színész szerint Sussex hercegnője ugyanarra a sorsra juthat, mint Diana hercegnő – ami nem hangzik jól.","id":"20190212_George_Clooney_nagyon_aggodik_Meghan_Markleert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3117a42-b17f-44f1-b105-9889c1f540ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c36f65-fe86-4aad-bcba-65db91d135bf","keywords":null,"link":"/elet/20190212_George_Clooney_nagyon_aggodik_Meghan_Markleert","timestamp":"2019. február. 12. 16:37","title":"George Clooney nagyon aggódik Meghan Markle-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kifutottak az időből, nem találtak céget, amely vállalná a kompok üzemeltetését a Csatornán, ha egyezség nélküli Brexit lenne.","shortLead":"Kifutottak az időből, nem találtak céget, amely vállalná a kompok üzemeltetését a Csatornán, ha egyezség nélküli Brexit...","id":"20190213_Nem_maradt_ido_kijavitani_a_Brexitelokeszuletek_egyik_legcsunyabb_blamajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09ca5fb-21a7-4c55-8f89-a4cfc294a3e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Nem_maradt_ido_kijavitani_a_Brexitelokeszuletek_egyik_legcsunyabb_blamajat","timestamp":"2019. február. 13. 19:04","title":"Nem maradt idő kijavítani a Brexit-előkészületek egyik legcsúnyább blamáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Amazonhoz hasonló online platform kialakításán dolgoznak az IKEA-nál.","shortLead":"Az Amazonhoz hasonló online platform kialakításán dolgoznak az IKEA-nál.","id":"20190213_Mas_butorgyartok_termekeit_arulna_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f3c707-ee17-4071-b761-0a51f6a86a87","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Mas_butorgyartok_termekeit_arulna_az_IKEA","timestamp":"2019. február. 13. 11:17","title":"Más bútorgyártók termékeit is árulná az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó közreműködésével. Az egyik fejezetben a Németországban dolgozó magyar prostituáltakról beszél egy kutató. Ezt mutatjuk most be.","shortLead":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó...","id":"20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5299-9058-4b0d-a6dd-63862a96e93c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","timestamp":"2019. február. 13. 21:00","title":"„A jó strici az, aki minél jobban ki tudja zsákmányolni az úton dolgozó nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Human Operatort visszamenőlegesen kötelezték fordított adófizetésre.","shortLead":"A Human Operatort visszamenőlegesen kötelezték fordított adófizetésre.","id":"20190213_Czegledy_Csaba_cege_javara_dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e26fb-a1f4-4f93-a4d6-aa43f57da349","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Czegledy_Csaba_cege_javara_dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. február. 13. 13:19","title":"Czeglédy Csaba cége javára döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM örül az MTA tárgyalási hajlandóságának, és már a héten asztalhoz ülne.\r

\r

","shortLead":"Az ITM örül az MTA tárgyalási hajlandóságának, és már a héten asztalhoz ülne.\r

\r

","id":"20190213_MTAugy_Palkovicsek_mar_a_heten_leulnenek_targyalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b06dd2-c86b-4a8d-ac36-c4214e7920c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_MTAugy_Palkovicsek_mar_a_heten_leulnenek_targyalni","timestamp":"2019. február. 13. 16:27","title":"MTA-ügy: Palkovicsék már a héten leülnének tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]