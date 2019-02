Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c794fed-d4fa-4d07-bcca-fd2d30496651","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmincas évek sztárrendezőjére emlékezik a Filmarchívum, hétvégéig ingyen nézhetjük meg Székely István három filmjét. ","shortLead":"A harmincas évek sztárrendezőjére emlékezik a Filmarchívum, hétvégéig ingyen nézhetjük meg Székely István három...","id":"20190227_Hyppolit_a_lakaj_Szekely_Istvan_Lovagias_ugy_Kabos_Gyula_Rakoczi_indulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c794fed-d4fa-4d07-bcca-fd2d30496651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cd5b8e-d391-42cf-8ede-201c713c959f","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Hyppolit_a_lakaj_Szekely_Istvan_Lovagias_ugy_Kabos_Gyula_Rakoczi_indulo","timestamp":"2019. február. 27. 10:48","title":"Hétvégéig ingyen nézheti a Hyppolit, a lakájt, és két másik filmet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat a barcelonai Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon.","shortLead":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat...","id":"20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c514b1ce-9428-438a-84c0-f455b653d19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 17:03","title":"Vodafone: még 2019-ben elindul az 5G több nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0ba502-26a1-48c5-9c8a-ca2691c0e03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja egy egészségügyis, hogy a múlt héten egyik éjszaka egér esett a fejére a Dél-pesti Centrumkórház egyik nővérszállóján. A fotói alapján a szállás borzalmas állapotban van. ","shortLead":"Azt állítja egy egészségügyis, hogy a múlt héten egyik éjszaka egér esett a fejére a Dél-pesti Centrumkórház egyik...","id":"20190225_eger_noverszallo_budapest_del_pesti_centrumkorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0ba502-26a1-48c5-9c8a-ca2691c0e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbf005a-87e5-4dc7-b36c-2456a845dac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_eger_noverszallo_budapest_del_pesti_centrumkorhaz","timestamp":"2019. február. 25. 22:20","title":"Egér esett a fejére a nővérszállón – borzasztó állapotokról beszél egy egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényleg itt a tavasz.","shortLead":"Tényleg itt a tavasz.","id":"20190226_Csutortokon_mar_20_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89022772-e2bd-4127-bb17-8006dec1bdcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Csutortokon_mar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2019. február. 26. 05:32","title":"Csütörtökön már 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új pozíciót fog betölteni. A Vedomoszty szerint rossz hír a távozásuk, mert ők képviselték a liberális ellenzéket a cégen belül.","shortLead":"A 16 éve a Gazprom második embereként dolgozó Alekszander Medvegyev mellett másik két vezető is távozik, illetve új...","id":"20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8749b7eb-b5a5-48c2-9c48-f7c83c123ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad11f56-e58b-4ba3-9be9-2dc4285b9d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Felmentettek_a_Gazprom_vezetoit_poziciojukbol_sokkot_kaptak_a_dolgozok","timestamp":"2019. február. 26. 10:12","title":"Felmentették a Gazprom vezetőit pozíciójukból, sokkot kaptak a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075571ff-d144-467e-9435-ed1425cf29d5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az évek óta visszavonult zenészt 64 éves korában érte a halál.","shortLead":"Az évek óta visszavonult zenészt 64 éves korában érte a halál.","id":"20190226_Meghalt_Mark_Hollis_a_Talk_Talk_enekesdalszerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075571ff-d144-467e-9435-ed1425cf29d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a05195-6c43-42a9-b471-0b455071988b","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Meghalt_Mark_Hollis_a_Talk_Talk_enekesdalszerzoje","timestamp":"2019. február. 26. 09:48","title":"Meghalt Mark Hollis, a Talk Talk énekes-dalszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hazánkban a sör és a tömény a nyerő, és minél iskolázottabb valaki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy hetente a pohár fenekére néz. Az európaiak ötödének gondot jelent saját vagy mások alkoholizmusa. ","shortLead":"Hazánkban a sör és a tömény a nyerő, és minél iskolázottabb valaki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy hetente a pohár...","id":"20190225_Fel_Europa_iszik_de_a_magyarok_sem_lehetnek_magukra_buszkek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d518c19c-4adb-41a8-b5ba-857a6f330971","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Fel_Europa_iszik_de_a_magyarok_sem_lehetnek_magukra_buszkek","timestamp":"2019. február. 25. 17:12","title":"Európa közel egyötöde szenved az alkoholfogyasztástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It megszületésének 30. évfordulójára indított.","shortLead":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It...","id":"20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e41af5-149b-420b-b5b3-66498ecd387d","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","timestamp":"2019. február. 26. 13:52","title":"Serena Williamsszel és más \"őrült nőkkel\" készült az Oscar legütősebb reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]