[{"available":true,"c_guid":"10486d29-21a3-4670-8f48-c65c78845838","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nagyon szeretné visszaszerezni elvesztett pozícióját az indiai piacon, ezért eleve ott mutatja be az A30-as és A50-es mobilokat.","shortLead":"A Samsung nagyon szeretné visszaszerezni elvesztett pozícióját az indiai piacon, ezért eleve ott mutatja be az A30-as...","id":"20190227_samsung_galaxy_a30_galaxy_a50_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10486d29-21a3-4670-8f48-c65c78845838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d651d8d-9424-45c0-bd35-4070ccbb10a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_samsung_galaxy_a30_galaxy_a50_okostelefon","timestamp":"2019. február. 27. 17:03","title":"Még két új mobillal állt elő a Samsung, a kevesebbet költőknek szánják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnamban tárgyaló Kim Dzsong Unt. Egyben a lapok felkérték az embereket, hogy új munkasikerekkel várják vissza az ország vezetőjét.","shortLead":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnamban...","id":"20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe3907-d338-418a-8455-1b63b5dbd996","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. február. 27. 13:54","title":"Észak-Koreában máris hiányolják Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75fb384-6bad-4c1a-adde-079a2071a8c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 68 éves zenész egy Facebook-posztban jelentette be betegségét.","shortLead":"A 68 éves zenész egy Facebook-posztban jelentette be betegségét.","id":"20190227_Meghalt_a_Cure_es_Iggy_Pop_dobosa_Andy_Anderson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75fb384-6bad-4c1a-adde-079a2071a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518ead37-783e-4ec0-98d2-f8def6144bee","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Meghalt_a_Cure_es_Iggy_Pop_dobosa_Andy_Anderson","timestamp":"2019. február. 27. 11:53","title":"Meghalt a Cure és Iggy Pop dobosa, Andy Anderson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d839dedd-3578-4a43-b527-699691f5f514","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben kész lett az egymilliomodik kecskeméti autó is.","shortLead":"Szeptemberben kész lett az egymilliomodik kecskeméti autó is.","id":"20190226_190_ezer_magyar_Merci_keszult_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d839dedd-3578-4a43-b527-699691f5f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a3e1aa-0cf8-4f88-950f-844f023d871c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_190_ezer_magyar_Merci_keszult_tavaly","timestamp":"2019. február. 26. 13:46","title":"190 ezer magyar Merci készült tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0590dba7-7822-4a7f-823c-8c408958b1c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két csoportos karambol történt Bagnál, összesen hét autó csattant.","shortLead":"Két csoportos karambol történt Bagnál, összesen hét autó csattant.","id":"20190227_Het_ember_serult_meg_ket_balesetben_az_M3on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0590dba7-7822-4a7f-823c-8c408958b1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9804bd4-fb02-42d6-9ccd-94b4d90230b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Het_ember_serult_meg_ket_balesetben_az_M3on","timestamp":"2019. február. 27. 16:41","title":"Hét ember sérült meg két balesetben az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67125355-4da6-4b07-898e-c835a92bb7ed","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Itt a lehetőség, hogy várbeli lakásokra pályázzon, az önkormányzat pénzügyi bizottsága ugyanis hétfői ülésén rábólintott több üres, általában felújítandó lakás bérbeadására – tudta meg a hvg.hu. A bérleti díj sokkal barátibbnak tűnik a piacon megszokottnál, viszont költeni kell a lelakott ingatlanokra. Kérdés, végül kik költözhetnek majd a főváros legfrekventáltabb részére, Orbán Viktor rezidenciájának szomszédságába.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy várbeli lakásokra pályázzon, az önkormányzat pénzügyi bizottsága ugyanis hétfői ülésén...","id":"20190226_Legyen_Orban_Viktor_szomszedja_palyazatot_irnak_ki_varbeli_lakasokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67125355-4da6-4b07-898e-c835a92bb7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bd1f76-e3f6-4f5e-9778-1bfb38ed0b59","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Legyen_Orban_Viktor_szomszedja_palyazatot_irnak_ki_varbeli_lakasokra","timestamp":"2019. február. 26. 12:32","title":"Legyen Orbán Viktor szomszédja: pályázatot írnak ki várbeli lakásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Molnar_Zsolt_uj_eszkoze_a_vadakra_a_passziv_agresszivitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f0f51c-bb43-4c0c-a400-e164532bdfbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Molnar_Zsolt_uj_eszkoze_a_vadakra_a_passziv_agresszivitas","timestamp":"2019. február. 27. 09:44","title":"Molnár Zsolt új eszközt talált a vádakra: a passzív-agresszivitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7002f91-e074-4235-9544-5d904e84f7ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leginkább a csodás nevű, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata rendszer miatt.","shortLead":"Leginkább a csodás nevű, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata rendszer miatt.","id":"20190226_lamborghini_huracan_evo_drift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7002f91-e074-4235-9544-5d904e84f7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789aafa-692a-41a0-bf83-4dbdd2eb0c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_lamborghini_huracan_evo_drift","timestamp":"2019. február. 27. 14:26","title":"Megmutatták a technológiát, miért tud driftelni egy Lamborghini is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]