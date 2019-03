Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","shortLead":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","id":"20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07b4c83-d240-4430-aa40-d3595807db17","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. március. 06. 19:53","title":"Felerősödik a szél, figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb44ba3-b4c3-4301-94e2-c2929a73db00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kövek évek óta ott voltak, de a nemzeti park egyik önkéntese rájött, hogy nem sima domborulatokról van szó. ","shortLead":"A kövek évek óta ott voltak, de a nemzeti park egyik önkéntese rájött, hogy nem sima domborulatokról van szó. ","id":"20190306_Fotok_Dinolabnyomokat_talaltak_egy_nepszeru_turautvonal_kovein_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb44ba3-b4c3-4301-94e2-c2929a73db00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d8575c-a5d1-41cf-8bf0-6de8e4ee3073","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_Fotok_Dinolabnyomokat_talaltak_egy_nepszeru_turautvonal_kovein_Amerikaban","timestamp":"2019. március. 06. 19:01","title":"Fotók: Dinólábnyomokat találtak egy népszerű túraútvonal kövein Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","id":"20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ba83bd-7c32-4993-ae59-03ed82740548","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","timestamp":"2019. március. 06. 05:09","title":"Idegenben alázta az Ajax a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak ki részletek. ","shortLead":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak...","id":"20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee8e76-d3e1-463d-b077-7750e52a1a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 06. 16:33","title":"32 megapixeles kamera, 4500 mAh-es aksi: jó kis telefon jön a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési és egészségügyi szükségleteit, áll egy új ENSZ-jelentésben.\r

\r

","shortLead":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési...","id":"20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8ee34f-a4f6-4d16-a650-4f96447f9756","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","timestamp":"2019. március. 06. 21:45","title":"ENSZ: Észak-Korea majdnem fele éhezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","id":"20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd14c92-c17b-48fd-a28f-d1282e5d4b19","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","timestamp":"2019. március. 06. 09:34","title":"M. Richárd: Lehet utálni, meg gyűlölködni, de legalább lenne oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 már korábban is küldött haza fotókat és videót a Földtől 340 millió kilométerre lévő Ryugu aszteroidáról, ezúttal pedig a történelmi landolásról tettek közzé a felvételt.","shortLead":"A japán Hajabusza-2 már korábban is küldött haza fotókat és videót a Földtől 340 millió kilométerre lévő Ryugu...","id":"20190306_hajabusza_2_ryugu_japan_urszonda_landolas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f6c8c-c767-44cf-91dc-08f3f52bd7eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_hajabusza_2_ryugu_japan_urszonda_landolas_video","timestamp":"2019. március. 06. 18:33","title":"Videón a történelmi pillanat: így landolt a száguldó aszteroidán a japánok űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP frakcióvezető három kéréséből egy teljesül.","shortLead":"Az EPP frakcióvezető három kéréséből egy teljesül.","id":"20190307_Manfred_Weber_udvozli_hogy_lecserelik_az_EUellenes_plakatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebf58ee-6a5d-4abd-8097-4c1dbca27f96","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Manfred_Weber_udvozli_hogy_lecserelik_az_EUellenes_plakatokat","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Manfred Weber üdvözli, hogy lecserélik az EU-ellenes plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]