Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53014444-bb8e-461f-8e27-d6355a169cdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónapja a Heim Pál Kórház raktárában porosodott, most végre jó helyre - a Szent László kórházba - került az a húsz tábori ágy, amelyeket a szülők normális kórházi elhelyezéséért harcoló Orosvári Zsolt ajánlott fel korábban az Üllői úti intézménynek. ","shortLead":"Két hónapja a Heim Pál Kórház raktárában porosodott, most végre jó helyre - a Szent László kórházba - került az a húsz...","id":"20190306_A_Szent_Laszlo_Korhaz_kapta_a_Heim_Palbol_kiutalt_adomanyagyakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53014444-bb8e-461f-8e27-d6355a169cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ddcc4-9586-4179-b313-99148d11a36e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_A_Szent_Laszlo_Korhaz_kapta_a_Heim_Palbol_kiutalt_adomanyagyakat","timestamp":"2019. március. 06. 13:39","title":"A Szent László Kórház kapta a Heim Pálból kiutált adományágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","shortLead":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","id":"20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ef453c-9a88-4a0b-b6d7-1b55844ee9ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","timestamp":"2019. március. 06. 11:22","title":"Beültünk a Volvo Tesla-verőnek ígérkező villanyautójába - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja. Sokezren az ellenük harcoló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd-arab ernyőszervezet fogságába kerültek. A menekülők nagy többsége nő és gyerek.\r

\r

","shortLead":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja...","id":"20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072235b-cf1b-42ae-a5ad-d22b3c741286","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","timestamp":"2019. március. 06. 20:12","title":"Több ezer Iszlám Állam-fegyveres került fogságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","shortLead":"Sikertelenek voltak a tárgyalások - közölte a szakszervezet. ","id":"20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7139e11f-56d0-4374-bfb3-84d3c84fb9ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Sztrajk_lesz_szerda_reggel_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 05. 18:06","title":"Sztrájk lesz szerda reggel a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének megfilmesítési jogát. ","shortLead":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének...","id":"20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a3819-e31d-47c5-ba27-29534b5470b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","timestamp":"2019. március. 06. 17:59","title":"Sorozatot forgat a Száz év magányból a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor, a DisplayMate tesztjén.","shortLead":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor...","id":"20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a082904-cf11-4984-a6d1-589e353c8689","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","timestamp":"2019. március. 05. 13:03","title":"Nincs most ennél jobb: A+ besorolást kapott a Samsung Galaxy S10 képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zolt írásbeli parlamenti kérdésekre válaszolt a venezuelai menekültekről, de Mesterházy Attila leginkább azt tudhatta meg, hogy ő maga az illegális migrációval mossa össze a mentőakciót.



","shortLead":"Semjén Zolt írásbeli parlamenti kérdésekre válaszolt a venezuelai menekültekről, de Mesterházy Attila leginkább azt...","id":"20190306_Nem_arulja_el_a_kormany_hany_embert_akar_meg_Venezeulabol_befogadni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f10426-7922-4393-a80e-15ff89ae1b57","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_arulja_el_a_kormany_hany_embert_akar_meg_Venezeulabol_befogadni","timestamp":"2019. március. 06. 16:23","title":"Nem árulja el a kormány, hány embert akar még Venezuelából befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","shortLead":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","id":"20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ee2f4-8ec5-43fd-9838-e806216e78d1","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","timestamp":"2019. március. 05. 13:36","title":"Rita Ora is fellép az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]