Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53d9ae40-38a2-412b-97f4-f2d843499348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi 50 000 visszahívott laptop-akkumulátor után ezúttal újabb 28 500-at rendelt vissza a HP, mert azok tűzveszélyesek lehetnek.","shortLead":"A tavalyi 50 000 visszahívott laptop-akkumulátor után ezúttal újabb 28 500-at rendelt vissza a HP, mert azok...","id":"20190314_hp_laptop_akkumulatorbalesetveszely_tuzveszelyes_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d9ae40-38a2-412b-97f4-f2d843499348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bf50ff-152a-4266-a14c-fd327c3c99f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_hp_laptop_akkumulatorbalesetveszely_tuzveszelyes_akkumulator","timestamp":"2019. március. 14. 20:03","title":"Az öné ugye nincs köztük? Tüzet okozhatnak a HP laptopok akkumulátorai, visszahívják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legnagyobb európai csapatok közül többen már a legjobb négy közé sem jutnak be.","shortLead":"A legnagyobb európai csapatok közül többen már a legjobb négy közé sem jutnak be.","id":"20190315_Bajnokok_Ligaja_itt_a_negyeddontos_sorsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f868c80b-09c1-4348-bf52-b673dc429b0e","keywords":null,"link":"/sport/20190315_Bajnokok_Ligaja_itt_a_negyeddontos_sorsolasa","timestamp":"2019. március. 15. 12:17","title":"Bajnokok Ligája: itt a negyeddöntők sorsolása!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek és útakadályok.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek...","id":"20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc48601e-3746-4778-83fd-a2b05ca35f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","timestamp":"2019. március. 14. 15:03","title":"Waze lesz a Google Térképből, ez már egyre biztosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnéztük az Éjjeli Őrség alapszabályát, hogy van-e jogi alapja a párt bejegyzését megtámadó ügyészségi fellebbezésnek. Röviden: nincs. A TASZ szerint az ügyészség több ponton is jogellenesen jár el: eleve csak a formai feltételek meglétét lehetne vizsgálni például egy párt bejegyzésénél, korábbi médianyilatkozatra hivatkozva azt nem lehetetleníthetnék el. ","shortLead":"Megnéztük az Éjjeli Őrség alapszabályát, hogy van-e jogi alapja a párt bejegyzését megtámadó ügyészségi fellebbezésnek...","id":"20190314_TASZ_jogsertoen_vetozta_meg_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset_az_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60eee7b-e660-458c-8517-ebf7c29189ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5a7c4b-a7bc-46fe-96f3-965324d74b65","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_TASZ_jogsertoen_vetozta_meg_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 14. 18:43","title":"TASZ: jogsértően vétózta meg a Migration Aid pártjának bejegyzését az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190315_Ekkora_kokardat_latott_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be6bfd7-90d0-460f-b0de-5b9b3a96479a","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Ekkora_kokardat_latott_mar","timestamp":"2019. március. 15. 10:06","title":"Ekkora kokárdát látott már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány magyar is van köztük. ","shortLead":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány...","id":"20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d786cdb7-e896-44ac-9701-4670c48bfd69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","timestamp":"2019. március. 15. 14:39","title":"15 magyar próbált 2017-ben az Egyesült Államokba szökni a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tanácsadójának nevezte ki Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség nacionalista szerb tagja a híres filmrendezőt, Emir Kusturicát.","shortLead":"Tanácsadójának nevezte ki Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség nacionalista szerb tagja a híres filmrendezőt...","id":"20190314_A_boszniai_szerbek_vezetojenek_tanacsadoja_lett_Emir_Kusturica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e9b3e-4ab0-45e2-889e-87bec91efcb2","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_boszniai_szerbek_vezetojenek_tanacsadoja_lett_Emir_Kusturica","timestamp":"2019. március. 14. 16:34","title":"Tanácsadó lett Emir Kusturica a boszniai szerbek vezetője mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]