[{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Michel Barnier élesen bírálta a brit kormányt.","shortLead":"Michel Barnier élesen bírálta a brit kormányt.","id":"20190319_A_Brexit_halasztasa_csak_rontja_a_helyzetet_az_EU_fotargyalo_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647591e0-2bb1-4eda-a5a9-51339f8e36fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_A_Brexit_halasztasa_csak_rontja_a_helyzetet_az_EU_fotargyalo_szerint","timestamp":"2019. március. 19. 17:07","title":"A Brexit halasztása csak rontana a helyzeten az EU főtárgyaló szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tagországgal ellentétben Németország, Lengyelország és Csehország mellett Magyarország kormányának sem tetszik az uniós klímapolitika, ezért megvétózza a tervezetet. ","shortLead":"Több tagországgal ellentétben Németország, Lengyelország és Csehország mellett Magyarország kormányának sem tetszik...","id":"20190321_europai_unio_klimapolitika_klimavaltozas_unios_klimaterv_magyar_kormany_veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a473741-dfe2-4354-aeb6-2049c798a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_europai_unio_klimapolitika_klimavaltozas_unios_klimaterv_magyar_kormany_veto","timestamp":"2019. március. 21. 14:33","title":"Többen elfogadnák, Orbánék viszont elgáncsolnák az uniós klímatervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint lényegét tekintve nem vet fel az uniós joggal kapcsolatos aggályokat a magyarországi fogyasztói hitelszerződések azon feltétele, amelynek értelmében a hiteladós tartozásának mindenkori összegét a pénzintézet egyoldalú nyilatkozata állapítja meg úgy, hogy e nyilatkozatról olyan közjegyzői okirat állíttatható ki, amellyel az adóssal szemben közjegyzői végrehajtási eljárás indítható.","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint lényegét tekintve nem vet fel az uniós joggal kapcsolatos aggályokat...","id":"20190321_A_devizahiteles_Lovasne_ugye_az_Erste_ellen_nem_all_jol_az_Europai_Birosagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6475ab-2e19-45a9-8ed9-d9a08e6824ce","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190321_A_devizahiteles_Lovasne_ugye_az_Erste_ellen_nem_all_jol_az_Europai_Birosagon","timestamp":"2019. március. 21. 12:49","title":"A devizahiteles Lovasné ügye az Erste ellen nem áll jól az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak nevezett, miután kezdeményezték a Fidesz kizárását az Európai Néppártból.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak...","id":"20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e18e65-367f-4929-90c5-f3272b98dde5","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","timestamp":"2019. március. 21. 06:00","title":"Ferenc pápa szavaival oktatta Orbánt egy néppárti politikus, akit korábban „hasznos idiótának” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bbf67a-4d55-41b5-bb98-0b21a94889ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy jókora holdhal tetemére bukkantak a Coorong Nemzeti Park területén. Felfedezői először azt hitték, valamilyen a víz által partra sodort törmeléket, például fadarabot látnak. Hát nem az volt.","shortLead":"Egy jókora holdhal tetemére bukkantak a Coorong Nemzeti Park területén. Felfedezői először azt hitték, valamilyen a víz...","id":"20190321_holdhal_del_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24bbf67a-4d55-41b5-bb98-0b21a94889ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f31712-eb6b-4d81-af1f-6e27aaba391c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_holdhal_del_ausztralia","timestamp":"2019. március. 21. 08:33","title":"Olyan \"halszörny\" ért partot Dél-Ausztráliában, amire nehezen találunk szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Két hétig tartott a szabadságharc. Orbán Viktor igyekezett felmérni a lehetőségét annak, mi várná őt a néppárton kívül a kampány mostani szakaszában. Mint megtudta: semmi olyan opció nincs, ami neki megközelítően akkora hatalmat biztosítana, mint az önként vállalt néppárti szégyenpad. Most ellenőrök jöhetnek Budapestre, de a demokrácia helyzete helyett valójában azt figyelik majd, képes-e Orbán a kampány végéig csendben maradni.","shortLead":"Két hétig tartott a szabadságharc. Orbán Viktor igyekezett felmérni a lehetőségét annak, mi várná őt a néppárton kívül...","id":"20190320_Orban_lenyelte_a_bekat_hogy_a_valasztasok_utan_eselye_maradjon_a_visszavagasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11623440-6948-4873-a8ac-c1a3ee4c1896","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Orban_lenyelte_a_bekat_hogy_a_valasztasok_utan_eselye_maradjon_a_visszavagasra","timestamp":"2019. március. 20. 20:15","title":"Orbán lenyelte a békát, hogy a választások után visszavághasson mostani ellenfeleinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Sok órányi repülés volt az Ethiopian Airlines pilótája mögött, amelyik az új Boeing-típust vezette, de így sem tudta a levegőben tartani a repülőt. ","shortLead":"Sok órányi repülés volt az Ethiopian Airlines pilótája mögött, amelyik az új Boeing-típust vezette, de így sem tudta...","id":"20190321_boeing_737_max_8_ethiopian_airlines_szimulator_kikepzes_pilota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f502645-757d-4645-9c99-2b2bff25f2d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_boeing_737_max_8_ethiopian_airlines_szimulator_kikepzes_pilota","timestamp":"2019. március. 21. 11:03","title":"Kiképzés nélkül repült a pilóta az új Boeinggel, amelyik később aztán lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","shortLead":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","id":"20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad74d-c1c9-45e0-adb2-ed505a3b2071","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","timestamp":"2019. március. 21. 12:26","title":"14 milliót tapsolt el a Fidesz a februári frakcióülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]