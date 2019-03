Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Készült egy hiánypótló oldal, ami végre megmondja, aktuálisan épp kik a magyarok ellenségei.","shortLead":"Készült egy hiánypótló oldal, ami végre megmondja, aktuálisan épp kik a magyarok ellenségei.","id":"20190326_magyarorszag_propaganda_migrans_brusszel_soros_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befe39d6-ad2f-4fb1-9fec-e00dbe599084","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magyarorszag_propaganda_migrans_brusszel_soros_gyorgy","timestamp":"2019. március. 26. 08:03","title":"Szeretné tudni, épp kitől kell rettegni Magyarországon? Ez az oldal azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszerek, vitathatatlan gyógyító hatásuk mellett, különféle allergiákat és emésztési problémákat okozhatnak. Mindennek hátterében a tabletták inaktív összetevői állnak.","shortLead":"A gyógyszerek, vitathatatlan gyógyító hatásuk mellett, különféle allergiákat és emésztési problémákat okozhatnak...","id":"20190324_gyogyszerek_artalmatlannak_tartott_inaktiv_osszetevoi_allergia_emesztesi_panaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27e5ed6-4c3e-4127-8904-da6a0e5d0c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_gyogyszerek_artalmatlannak_tartott_inaktiv_osszetevoi_allergia_emesztesi_panaszok","timestamp":"2019. március. 24. 19:33","title":"Ijesztő dolog derült ki a gyógyszerekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd4d943-be6b-4950-bf90-99c0b5a70c12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő bocsánatot kért.","shortLead":"A színésznő bocsánatot kért.","id":"20190325_Barbra_Streisand_nem_is_ugy_gondolta_hogy_rendben_van_a_gyerekmolesztalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd4d943-be6b-4950-bf90-99c0b5a70c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1efe5-c65d-4c47-8deb-6de686f9c0cd","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Barbra_Streisand_nem_is_ugy_gondolta_hogy_rendben_van_a_gyerekmolesztalas","timestamp":"2019. március. 25. 10:21","title":"Barbra Streisand nem is úgy gondolta, hogy rendben van a gyerekmolesztálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b006f7ec-34c3-48c6-a162-88535301b1e2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"A futball a szurkolókért van, ezért boldogok vagyunk, hogy ma örömet tudtunk szerezni nekik, ezek a győzelem pillanatai\" - mondta a magyar válogatott szakvezetője a horvát válogatott elleni győzelmet követően.","shortLead":"\"A futball a szurkolókért van, ezért boldogok vagyunk, hogy ma örömet tudtunk szerezni nekik, ezek a győzelem...","id":"20190324_Rossi_elmondta_szerinte_mi_volt_a_kulonbseg_a_szlovakok_es_a_horvatok_elleni_meccs_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b006f7ec-34c3-48c6-a162-88535301b1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cafafad-da69-4fc5-9234-bc8d28780b03","keywords":null,"link":"/sport/20190324_Rossi_elmondta_szerinte_mi_volt_a_kulonbseg_a_szlovakok_es_a_horvatok_elleni_meccs_kozott","timestamp":"2019. március. 24. 23:06","title":"Rossi elmondta, szerinte mi volt a különbség a szlovákok és a horvátok elleni meccs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","shortLead":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","id":"20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be2333-a5f2-451f-8c6a-ac78151314bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","timestamp":"2019. március. 24. 14:07","title":"Jennifer Lawrence és Adele betértek egy melegbárba, majd beneveztek egy ivóversenyre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak, hogy az emberiség megússza a klímakatasztrófát. Most pár magyar megpróbálja divattá tenni a közösségi faültetést. Az erdőkkel ugyanis jól lehet hűteni a Földet, mi pedig 1800 óta kiirtottuk a kétharmadukat. Indul a MyForest. ","shortLead":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak...","id":"20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769fe570-cb0a-42da-9fcc-87b95ac9fc3b","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","timestamp":"2019. március. 24. 14:00","title":"Álmodozásnak tűnik, de ártani nem árt, talán segíthet is a közösségi erdőtelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 megkérdezte a politikust az esetről, aki azt mondta: a férfi a barátja volt, az újságíróknak pedig szégyellniük kellene magukat, amiért egy halott ember emlékét gyalázzák. ","shortLead":"A 444 megkérdezte a politikust az esetről, aki azt mondta: a férfi a barátja volt, az újságíróknak pedig szégyellniük...","id":"20190324_Pocs_Janos_kazan_alkalmazott_ujsagirok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3de227-c49c-44dd-80a9-4c0e8257ad86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1f8c8-25f9-4274-ade9-8015a96d3871","keywords":null,"link":"/itthon/20190324_Pocs_Janos_kazan_alkalmazott_ujsagirok","timestamp":"2019. március. 24. 11:15","title":"\"Van itt vagy négy cigány, azt mondtad, a héten elégeted\" - a fideszes Pócs János egy kazánba zárta alkalmazottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Allergiagyógyszerrel kábította el a kis majmot.","shortLead":"Allergiagyógyszerrel kábította el a kis majmot.","id":"20190325_Orangutankolykot_akart_kicsempeszni_Balirol_egy_orosz_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84eb3fea-2d60-494c-8ab0-fc0cb15466c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015eb93e-5658-46aa-873c-49dbaef239fc","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Orangutankolykot_akart_kicsempeszni_Balirol_egy_orosz_ferfi","timestamp":"2019. március. 25. 12:17","title":"Orángutánkölyköt akart kicsempészni Baliról egy orosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]