Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire számíthatott egy fiatal közgazdászhallgató 1995-ben?","shortLead":"Mire számíthatott egy fiatal közgazdászhallgató 1995-ben?","id":"20190328_Video_a_23_eves_Rogan_Antal_elmondja_milyen_karrierrol_almodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17886282-81e8-491f-9ffa-7a961f941f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Video_a_23_eves_Rogan_Antal_elmondja_milyen_karrierrol_almodik","timestamp":"2019. március. 28. 14:44","title":"Videó: a 23 éves Rogán Antal elmondja, milyen karrierről álmodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a334b-d35b-4e4a-b65d-c113768d35cd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub anyagai problémáiról szóló sajtóhíreket a Haladás ügyvezető igazgatója megerősítette. ","shortLead":"A klub anyagai problémáiról szóló sajtóhíreket a Haladás ügyvezető igazgatója megerősítette. ","id":"20190329_haladas_anyagi_gondok_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a334b-d35b-4e4a-b65d-c113768d35cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb29b1-c537-4602-b370-ef4049df1f85","keywords":null,"link":"/sport/20190329_haladas_anyagi_gondok_hiany","timestamp":"2019. március. 29. 11:48","title":"Súlyos anyagi gondokkal küzd a Haladás, több százmilliós lehet a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet a készülék. Annyit előre elárulunk: nagyon másmilyen, mint a Samsung- és Huawei-összehajthatók.","shortLead":"Nem titok, hogy a Xiaomi is készít összehajtható telefont. A legutóbb kikerült videó megerősíti, milyen lehet...","id":"20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b48bce2-a921-40a1-ad24-c7e4aa8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8026960-484d-4733-a93b-8eec0a5d8d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_xiaomi_osszehajthato_telefonja_video","timestamp":"2019. március. 29. 15:03","title":"Videó: egyre biztosabb, hogy ilyen lesz a Xiaomi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","shortLead":"A Her's következő koncertjére igyekezett, amikor balesetet szenvedtek. Egyikük sem élte túl. ","id":"20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1a3a3e-1d7b-4664-9a11-ac9a947aaeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc42852-9046-439c-acd6-5b37ef933aac","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Autobalesetben_meghalt_egy_brit_zenekar_osszes_tagja","timestamp":"2019. március. 29. 11:18","title":"Autóbalesetben meghalt egy brit zenekar összes tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Vígszínházban dupla lemezbemutató koncerten játszotta el első alkalommal új szólóalbuma, a Tűzijáték délben dalait Lovasi András. Az első, a délután négyes előadást néztük meg. Kritika.","shortLead":"A Vígszínházban dupla lemezbemutató koncerten játszotta el első alkalommal új szólóalbuma, a Tűzijáték délben dalait...","id":"20190329_Epp_annyi_hang_amennyi_kell__ez_volt_Lovasi_Andras_a_Vigszinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09fb68e-9c8c-43a4-a74a-cf1ec4d05bde","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Epp_annyi_hang_amennyi_kell__ez_volt_Lovasi_Andras_a_Vigszinhazban","timestamp":"2019. március. 29. 08:48","title":"Épp annyi hang, amennyi kell – ez volt Lovasi András a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F., a magyar társszervek tavaly augusztus óta tudtak a létezéséről, de nem tudtak bizonyítékokat küldeni a terrorcselekményekben való részvételéről. A görögök állítják, embercsempészet miatt nyomoztak a férfi után, és nyugtalanítja őket, hogy bizonyos országok politikai ügyekre használják a terrorizmus elleni harcot, ami rombolja a közös fellépéshez szükséges együttműködést. ","shortLead":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F...","id":"20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43053258-8d4e-4170-b545-664e2674acdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 11:15","title":"Meredek dolgokkal állt elő a görög titkosszolgálat az itt elfogott Iszlám Állam-tag ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meddőséget okoz és fájdalmat, gyógymód nincs.","shortLead":"Meddőséget okoz és fájdalmat, gyógymód nincs.","id":"20190329_Endometriozis_200_ezer_magyar_no_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f59b724-af4e-4f5c-8df9-84766e44cdbf","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Endometriozis_200_ezer_magyar_no_erintett","timestamp":"2019. március. 29. 10:00","title":"Endometriózis: 200 ezer magyar nő érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]