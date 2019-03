Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","shortLead":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","id":"20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd78f6-67c6-486e-9994-b69e3a56fcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","timestamp":"2019. március. 28. 12:44","title":"Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8afe10-cfaa-44fa-b9d9-14e0b4776f50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Eternals című film főszereplője lehet. \r

\r

","shortLead":"A The Eternals című film főszereplője lehet. \r

\r

","id":"20190328_Angelina_Jolie_uton_van_a_Marveluniverzumba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c8afe10-cfaa-44fa-b9d9-14e0b4776f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f321d3b0-a583-42b1-91aa-846d5ff2afec","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Angelina_Jolie_uton_van_a_Marveluniverzumba","timestamp":"2019. március. 28. 12:54","title":"Angelina Jolie úton van a Marvel-univerzumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe helyezni. Ön szerint igazuk van?","shortLead":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe...","id":"20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc734110-921a-418f-9e0e-a1df782a50ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","timestamp":"2019. március. 30. 11:03","title":"Nekiállt cikizni a Huawei új mobilját a Xiaomi, de lehet, hogy saját magát égette be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális népművészek sem tudták szó nélkül hagyni a Fidesz egyik legfontosabb emberének most nyilvánosságra került videóját. ","shortLead":"A digitális népművészek sem tudták szó nélkül hagyni a Fidesz egyik legfontosabb emberének most nyilvánosságra került...","id":"20190329_rogan_antal_egyetemi_video_kozgazdaszhallgato_mem_steve_jobs_bill_gates_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb20dc1-bc42-44ab-a790-721f489dc595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_rogan_antal_egyetemi_video_kozgazdaszhallgato_mem_steve_jobs_bill_gates_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. március. 29. 10:33","title":"Tökéletes mém született az egyetemista Rogán Antalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly súlyos adatvédelmi hibák buktak ki a Grindrnél, most pedig az amerikai hatóság úgy döntött, nem maradhat a cég kínai tulajdonban.","shortLead":"Tavaly súlyos adatvédelmi hibák buktak ki a Grindrnél, most pedig az amerikai hatóság úgy döntött, nem maradhat a cég...","id":"20190328_Biztonsagi_okokbol_elveszik_a_tulajdonosatol_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskeresot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477b35bf-f8fc-4953-8ac0-9c6009115352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bdeb79-992a-4a32-83be-e96ef6c0a192","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Biztonsagi_okokbol_elveszik_a_tulajdonosatol_az_egyik_legnepszerubb_meleg_tarskeresot","timestamp":"2019. március. 28. 15:19","title":"Biztonsági okokból elveszik a tulajdonosától az egyik legnépszerűbb meleg társkeresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös fejlesztésű, \"többfunkciós\" bútordarabja.","shortLead":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös...","id":"20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f226b540-8f2c-482a-9d4e-5cd53bc0d27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","timestamp":"2019. március. 28. 15:03","title":"Itt az IKEA új, különleges bútora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c56f19-3fae-4eb8-9a99-af176b4714ac","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az önéletrajz nem a legjobb csatorna arra, hogy a személyiségedről közvetítsen.","shortLead":"Az önéletrajz nem a legjobb csatorna arra, hogy a személyiségedről közvetítsen.","id":"20190328_4_dolog_amirol_az_oneletrajzod_biztos_nem_mesel_a_munkaltatonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c56f19-3fae-4eb8-9a99-af176b4714ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea5481c-3303-422f-9ad9-045042076bce","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190328_4_dolog_amirol_az_oneletrajzod_biztos_nem_mesel_a_munkaltatonak","timestamp":"2019. március. 28. 15:01","title":"4 dolog, amiről az önéletrajzod biztos nem mesél a munkáltatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet az Északi-sarkvidéken.","shortLead":"Hiába a párizsi megállapodás, az ENSZ csak most kiadott jelentése szerint az évszázad végére akár 14-15 fokkal is...","id":"20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980bf0e5-9ced-47cc-9e9d-9282788fb337","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_eszaki_sark_homerseklet_emelkedes_ensz_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. március. 29. 13:03","title":"Megállíthatatlanul emelkedik a hőmérséklet az Északi-sarkon, és úgy tűnik, nincs rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]