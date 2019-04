Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint ha a parlament május 22-ig elfogadja a Brexit feltételeit, akkor május 31-én kiléphetnének az Európai Unióból. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint ha a parlament május 22-ig elfogadja a Brexit feltételeit, akkor május 31-én...","id":"20190411_Theresa_May_szerint_van_meg_esely_hogy_ne_tartsanak_EPvalasztasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a642d9a-b7ad-46a2-becf-229e129d996c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Theresa_May_szerint_van_meg_esely_hogy_ne_tartsanak_EPvalasztasokat","timestamp":"2019. április. 11. 15:28","title":"Theresa May szerint van még esély, hogy a britek ne tartsanak EP-választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaf0d5c-f456-4712-b617-befc9714c95e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mármint szerintük erről szól az EP-választás.","shortLead":"Mármint szerintük erről szól az EP-választás.","id":"20190412_MSZP_nepszavazas_lesz_Magyarorszag_EUtagsagarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdaf0d5c-f456-4712-b617-befc9714c95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b620facb-3a92-4fa1-9573-18c64689b36d","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_MSZP_nepszavazas_lesz_Magyarorszag_EUtagsagarol","timestamp":"2019. április. 12. 12:13","title":"MSZP: Népszavazás lesz Magyarország EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdfcc52-4254-41ea-bcce-716f5a9e6630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Energiaitalt dobott piacra a Coca-Cola, ez pedig remek alkalom volt, hogy kicsit körbenézzünk a polcokon, és elmerüljünk az energiaitalok tengerében. Beszabadultunk tehát egy boltba, és levettünk hat-hat (sima és cukormentes) energiaitalt, ezeket pedig – összesen hatan – vakon teszteltük és pontoztuk egy egytől tízig terjedő skálán. Persze, tudjuk, hogy a legtöbben nem az íze, hanem a hatása miatt fogyasztják ezeket, de azért az sem teljesen mellékes. Mi mindenesetre alaposan felpörögtünk, pedig mindegyikből csak egy kortyot ittunk. Voltak kellemetlen meglepetések is.","shortLead":"Energiaitalt dobott piacra a Coca-Cola, ez pedig remek alkalom volt, hogy kicsit körbenézzünk a polcokon, és...","id":"20190411_Energiaital_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdfcc52-4254-41ea-bcce-716f5a9e6630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cfe826-3183-44c8-8a9e-cd9ec5f846f9","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Energiaital_teszt","timestamp":"2019. április. 11. 13:59","title":"Mit tud egy energiaital a kémián túl?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e003569-c38c-43f9-8d03-1fdd86ad55e6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nem csak a barátok lájkjait lehet begyűjteni a Facebookon, ahogy az ember egy luxuskocsinak támaszkodva pózol, vagy épp egy ötcsillagos hotel teraszáról jelentkezik be Bali szigetén. Egyre több országban már az adóhatóság is figyeli az ilyen bejegyzéseket.","shortLead":"Nem csak a barátok lájkjait lehet begyűjteni a Facebookon, ahogy az ember egy luxuskocsinak támaszkodva pózol, vagy épp...","id":"20190412_nav_adocsalas_facebook_big_data","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e003569-c38c-43f9-8d03-1fdd86ad55e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6b5914-41d0-43ca-8f21-4a9f5ce8772f","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_nav_adocsalas_facebook_big_data","timestamp":"2019. április. 12. 18:05","title":"Csodafegyver van a NAV kezében, kérdés, mikor fogják bevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Van előrelépés és létezik innováció a politikában Magyarországon? Hogyan lehetne legyőzni a Fideszt és mikor volt a legközelebb az MSZP a Fideszhez az elmúlt kilenc évben? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Van előrelépés és létezik innováció a politikában Magyarországon? Hogyan lehetne legyőzni a Fideszt és mikor volt...","id":"20190413_Cegledi_a_Fulkeben_Nem_lesz_eleg_hogy_mi_nem_a_Fidesz_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e723f52-6378-4890-adad-6d9c3e2588b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Cegledi_a_Fulkeben_Nem_lesz_eleg_hogy_mi_nem_a_Fidesz_vagyunk","timestamp":"2019. április. 13. 10:00","title":"Ceglédi a Fülkében: Nem lesz elég, hogy „mi nem a Fidesz vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s sátrat focilabdával rugdosó, Frans Timmermansnak magyarázó Bede Zsoltot portálja szerint pénteken a VI. kerületi rendőrkapitányságra vitték.","shortLead":"A DK-s sátrat focilabdával rugdosó, Frans Timmermansnak magyarázó Bede Zsoltot portálja szerint pénteken a VI. kerületi...","id":"20190412_Rabositottak_a_Vadhajtasok_DKsokat_zaklato_szerzojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2e6a16-161b-4281-a85f-0fa06604db41","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Rabositottak_a_Vadhajtasok_DKsokat_zaklato_szerzojet","timestamp":"2019. április. 12. 18:45","title":"Rabosították a Vadhajtások DK-sokat zaklató szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d42685-2a70-4f1e-b320-fcb8e45475eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kortársai fényűzőként írták le az egykori palotát. ","shortLead":"Kortársai fényűzőként írták le az egykori palotát. ","id":"20190412_Fotok_Restauraltak_Nero_leegett_palotajat_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d42685-2a70-4f1e-b320-fcb8e45475eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce741b60-3aed-45eb-83e6-48838acf0988","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Fotok_Restauraltak_Nero_leegett_palotajat_Romaban","timestamp":"2019. április. 12. 21:03","title":"Fotók: Restaurálták Néró leégett palotáját Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendzavarók több tucatnyian voltak, a biztonságiakat könnygázzal fújták le. ","shortLead":"A rendzavarók több tucatnyian voltak, a biztonságiakat könnygázzal fújták le. ","id":"20190412_Radikalis_jobboldali_aktivistak_tamadtak_egy_leszbikus_konferencia_oreire_Kijevben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f22e25-2e5a-4be6-8013-171e35904c5f","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Radikalis_jobboldali_aktivistak_tamadtak_egy_leszbikus_konferencia_oreire_Kijevben","timestamp":"2019. április. 12. 05:40","title":"Radikális jobboldali aktivisták támadtak egy leszbikus konferencia őreire Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]