Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között.\r

","shortLead":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is...","id":"20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57b01f-b807-458b-aa1a-2a63e9e3a65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","timestamp":"2019. május. 01. 22:38","title":"Nyugtalan május 1-je: összetűzések Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","shortLead":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","id":"20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4060ed-51dd-4876-a38b-7267ea9feaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Az egész Twitter az indiai honvédségen röhög egy jetilábnyom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190501_Vegre_valaki_megszamolta_melyik_duma_hangzott_el_legtobbszor_a_Jobaratokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e567ae65-3c65-47fe-ab49-d631909a3618","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Vegre_valaki_megszamolta_melyik_duma_hangzott_el_legtobbszor_a_Jobaratokban","timestamp":"2019. május. 01. 13:29","title":"Végre valaki megszámolta, melyik duma hangzott el legtöbbször a Jóbarátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 fejlesztői a jelek szerint elkészítették azt a funkciót, amitől a legtöbbet várhatják a mobilosok a Your Phone nevű szolgáltatástól.","shortLead":"A Windows 10 fejlesztői a jelek szerint elkészítették azt a funkciót, amitől a legtöbbet várhatják a mobilosok a Your...","id":"20190502_microsoft_windows_10_your_phone_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e26ca4-7a99-4b87-97a9-74e6b1f64c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_microsoft_windows_10_your_phone_android","timestamp":"2019. május. 02. 09:03","title":"A Windows újításának örülni fog, ha androidos a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén világszerte vezető gyártónak számít.","shortLead":"A müncheni székhelyű Knorr-Bremse konszern a vasúti és haszongépjármű rendszerekhez gyártott fékrendszerek területén...","id":"20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99dccdf-6626-441c-9045-4ae76d42c34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424fa623-f75f-4004-8326-229971490ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Innovacios_kozpontot_epit_Budapesten_a_KnorrBremse","timestamp":"2019. május. 02. 11:53","title":"Innovációs központot épít Budapesten a Knorr-Bremse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","shortLead":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","id":"20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5711410-93d2-40aa-9af2-f2e783255dc8","keywords":null,"link":"/elet/20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","timestamp":"2019. május. 01. 18:42","title":"Harminc cápa pusztult el egy francia akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észt államfő felmentette hivatalából kedden az euroszkeptikus Észtországi Konzervatív Néppárt (EKRE) egyik miniszterét egyetlen nappal az új tallinni kormány beiktatása után.","shortLead":"Az észt államfő felmentette hivatalából kedden az euroszkeptikus Észtországi Konzervatív Néppárt (EKRE) egyik...","id":"20190501_csaladon_beluli_eroszak_esztorszag_miniszter_felmentes_marti_kuusik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e684dfbf-44ab-4ba9-abe8-a1fed7a66a28","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_csaladon_beluli_eroszak_esztorszag_miniszter_felmentes_marti_kuusik","timestamp":"2019. május. 01. 14:58","title":"Egy napig volt miniszter a családon belüli erőszakkal gyanúsított politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha a piacon farkastörvények uralkodnak, feljogosít-e ez minket arra, hogy a csúcsra vezető úton keresztbe tegyünk a kollégáinknak? Milyen választ adnának erre a dilemmára neves filozófusok? - játszik el a kérdéssel a Mit tenne Nietzsche? című könyv szerzője.","shortLead":"Ha a piacon farkastörvények uralkodnak, feljogosít-e ez minket arra, hogy a csúcsra vezető úton keresztbe tegyünk...","id":"20190430_Arthatoke_masoknak_a_varva_vart_eloleptetes_erdekeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435af092-3c9d-46b3-b2ff-2262a6bd24df","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190430_Arthatoke_masoknak_a_varva_vart_eloleptetes_erdekeben","timestamp":"2019. április. 30. 13:15","title":"Árthatok-e másoknak a várva várt előléptetés érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]