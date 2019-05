Még több fontos szereplő távozik a Barátok köztből

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ünnepelte a bírói függetlenséget, hanem támadta.","shortLead":"Nem ünnepelte a bírói függetlenséget, hanem támadta.","id":"20190503_Kover_Laszlo_ellen_tiltakozik_a_Magyar_Biroi_Egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f009ad0-fc47-4642-8dc8-83c93b86b39f","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kover_Laszlo_ellen_tiltakozik_a_Magyar_Biroi_Egyesulet","timestamp":"2019. május. 03. 13:03","title":"Kövér László ellen tiltakozik a Magyar Bírói Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hitelesnek tűnő renderelt képek szivárogtak ki az idei év egyik nagyon várt telefonjáról, az összehajtható Motorola Razrról.","shortLead":"Hitelesnek tűnő renderelt képek szivárogtak ki az idei év egyik nagyon várt telefonjáról, az összehajtható Motorola...","id":"20190503_motorola_razr_2019_renderelt_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ffdc3f6-d7f2-4a37-9ddb-244ebf2f1776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b213ee-9305-420e-b70d-fbc18056c270","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_motorola_razr_2019_renderelt_kepek","timestamp":"2019. május. 03. 15:03","title":"Nosztalgia és csúcstechnológia: ilyen lehet az összehajtható Motorola Razr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437e291-ae7e-4429-b1be-f4301cb6924c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szovjet tankok kérődztek az esztergomi mocsárban.","shortLead":"Szovjet tankok kérődztek az esztergomi mocsárban.","id":"20190503_Megtisztitjak_az_egykori_harckocsiusztatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b437e291-ae7e-4429-b1be-f4301cb6924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47d13f6-998e-4332-9dc4-2e15d9bc1965","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Megtisztitjak_az_egykori_harckocsiusztatokat","timestamp":"2019. május. 03. 09:22","title":"Megtisztítják az egykori harckocsiúsztatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb71dac-89c0-49e0-8f1d-e634cfc1f306","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megdöbbentő kiállítással nyílt meg az Easttopics Space.\r

\r

","shortLead":"Megdöbbentő kiállítással nyílt meg az Easttopics Space.\r

\r

","id":"20190502_Tarlat_a_klimavaltozas_okozta_visszafordithatatlan_karokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb71dac-89c0-49e0-8f1d-e634cfc1f306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb40446-2b16-451b-949f-83b466682991","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Tarlat_a_klimavaltozas_okozta_visszafordithatatlan_karokrol","timestamp":"2019. május. 02. 15:41","title":"Elgondolkodtató tárlat a klímaváltozás okozta visszafordíthatatlan károkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész listát állított az LMP és Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt, amelyben összeszedte, melyik kerületben melyik ellenzékivel hajlandó együttműködni, ki az, akit \"emberileg\", és ki az, akit \"szakmailag\" lát alkalmasnak, illetve ki az, akivel semmiképp nem koordinálna.","shortLead":"Egész listát állított az LMP és Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt, amelyben összeszedte, melyik kerületben...","id":"20190502_Szektas_Gyurcsanyfanatikus__Puzser_listazta_kikkel_nem_hajlando_egyuttmukodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea019eb3-c989-4896-8603-b2a38c6dc1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Szektas_Gyurcsanyfanatikus__Puzser_listazta_kikkel_nem_hajlando_egyuttmukodni","timestamp":"2019. május. 02. 16:55","title":"\"Szektás Gyurcsány-fanatikus\" – Puzsér listázta, kikkel nem hajlandó együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rögtön ki is parancsolták a strandolókat a vízből. ","shortLead":"Rögtön ki is parancsolták a strandolókat a vízből. ","id":"20190502_Levideoztak_ahogy_szorfosoktol_egy_kopesre_vadaszgat_egy_capa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba5ca07-2000-490d-b0d0-e85d34b821b8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Levideoztak_ahogy_szorfosoktol_egy_kopesre_vadaszgat_egy_capa","timestamp":"2019. május. 02. 13:25","title":"Levideózták, ahogy szörfösöktől egy köpésre vadászgat egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A számlák adatszolgáltatásához kapcsolódó új verzióról van szó.","shortLead":"A számlák adatszolgáltatásához kapcsolódó új verzióról van szó.","id":"20190502_Online_szamlak_haladekot_adott_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e57a73-0b66-4a29-bbfd-573b4e63aa33","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Online_szamlak_haladekot_adott_a_NAV","timestamp":"2019. május. 02. 16:53","title":"Online számlák: haladékot adott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki 2016-ban azzal szerzett magának kétes hírnevet, hogy gusztustalan perverzeknek és pedofiloknak nevezte az USA-beli Orlando egyik melegbárjában végrehajtott 2016-os mészárlás során megölt 49 embert. Anderson most azzal válaszolt a hollandoknak, hogy országuk Szodoma és Gomora mintájára fog elpusztulni. Anderson egy magyar nőt vett két évtizede feleségül.","shortLead":"Hollandia kitiltotta az országból és a 26 államból álló schengeni övezetből Steven Anderson amerikai prédikátort, aki...","id":"20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0b16f-fcfb-499f-9e4e-fa3d334699a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47efa3b3-7ca3-4454-b291-c70abd4fe3e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kitiltottak_Europabol_a_tomeggyilkossagot_helyeslo_amerikai_predikatort","timestamp":"2019. május. 03. 10:53","title":"Kitiltották Európából a tömeggyilkosságot helyeslő amerikai prédikátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]