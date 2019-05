Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70bf043f-aeb9-44c8-950d-3918b2d8a7d6","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A kétezres évek eufóriája és a következő évtized vitái kísérték végig Magyarország uniós tagságát. Tizenöt képben mutatjuk be, hogyan jutottunk el a tagságot szentesítő népszavazástól a Fidesz tagságának felfüggesztéséig.","shortLead":"A kétezres évek eufóriája és a következő évtized vitái kísérték végig Magyarország uniós tagságát. Tizenöt képben...","id":"20190501_EU_nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bf043f-aeb9-44c8-950d-3918b2d8a7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c520dc-da9b-426e-9dd1-2bdd70700f7d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190501_EU_nagyitas","timestamp":"2019. május. 01. 16:00","title":"Népünnepélytől a Juncker-plakátokig - az EU-tagság 15 éve képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","shortLead":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","id":"20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182474e4-3b71-449c-9828-da4adf4b166d","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","timestamp":"2019. május. 03. 10:00","title":"Reptéri lopások: meglepő dolgokról számolt be a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A wookie-t megformáló veterán színész 74 éves volt. ","shortLead":"A wookie-t megformáló veterán színész 74 éves volt. ","id":"20190503_peter_mayhew_chewbacca_csubakka_star_wars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b501b08-42b8-46fe-a30c-7374d89ef5b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_peter_mayhew_chewbacca_csubakka_star_wars","timestamp":"2019. május. 03. 05:05","title":"Meghalt Peter Mayhew, aki Chewbaccát játszotta a Star Warsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek nyilvánította a Fővárosi Ítélőtábla az állami Eximbank Lánchíd Palotára kötött bérleti szerződését. A tulajdonos Nobilis Kristóf nagyvállalkozó mégis nyerhet, a pénzintézet pedig sokat veszíthet az ügyön.","shortLead":"Egy büntetőeljárásból előhúzott szakértői véleményekre hivatkozva váratlanul a jó erkölcsbe ütközőnek, ezért semmisnek...","id":"20190502_nobilis_kuria_eximbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d0977f-aa6d-4ff0-ab00-8e9ddd88f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53948d08-17b3-4e2d-86fd-b493243b763b","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_nobilis_kuria_eximbank","timestamp":"2019. május. 02. 20:00","title":"Nobilis pert vesztett az állami Eximbankkal szemben, mégis milliárdot bukhat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","shortLead":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","id":"20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94c21f9-d76b-4ae4-8fb0-8e75c6754dd8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2019. május. 02. 11:43","title":"Fotók: Helyes kis fekete-fehér láma született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel hét óra után pakolni kezdték teherautóra az egykori modell és Metál Lady maradék ingóságait.\r

\r

","shortLead":"Reggel hét óra után pakolni kezdték teherautóra az egykori modell és Metál Lady maradék ingóságait.\r

\r

","id":"20190503_Elkezdodott_Biro_Ica_kilakoltatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0abd6b-5c8d-4e65-9a49-42931cbd5bf5","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Elkezdodott_Biro_Ica_kilakoltatasa","timestamp":"2019. május. 03. 10:18","title":"Elkezdődött Bíró Ica kilakoltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Külhonban járva hirtelen nem tudja, hogy a \"Natural\" vagy a \"Nafta\" üzemanyagot tankolja a kocsijába? Vázoljuk, hogy mire kell odafigyelnie.","shortLead":"Külhonban járva hirtelen nem tudja, hogy a \"Natural\" vagy a \"Nafta\" üzemanyagot tankolja a kocsijába? Vázoljuk...","id":"20190503_kulfoldi_tankolas_segitunk_hogy_melyik_toltopisztolyhoz_nyuljon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac55cb-ce84-465d-90a7-0409de4ef588","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_kulfoldi_tankolas_segitunk_hogy_melyik_toltopisztolyhoz_nyuljon","timestamp":"2019. május. 03. 06:41","title":"Külföldi tankolás: Segítünk, hogy melyik töltőpisztolyhoz nyúljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92cdeb2-0357-4372-860a-26616a15f47a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyebek között a közös uniós piac és költségvetés szerepét hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Unióba 2004 után belépett tizenhárom ország szerdai varsói csúcstalálkozóján fogadtak el – közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő az értekezletet követő sajtóértekezleten.","shortLead":"Egyebek között a közös uniós piac és költségvetés szerepét hangsúlyozza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Unióba...","id":"20190501_kozos_nyilatkozat_europai_unio_csatlakozas_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92cdeb2-0357-4372-860a-26616a15f47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ab9bd0-1daa-415f-bfac-8d7a70f6ba64","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_kozos_nyilatkozat_europai_unio_csatlakozas_evfordulo","timestamp":"2019. május. 01. 17:44","title":"Összejöttek, nyilatkoztak a 15 éve csatlakozott uniós tagállamok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]