[{"available":true,"c_guid":"6d8f37ed-a86a-4790-93cd-b9793bf4411c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videók készítésére vett rá fiatal lányokat.","shortLead":"Videók készítésére vett rá fiatal lányokat.","id":"20190504_Tiz_evre_iteltek_egy_YouTubesztart_gyermekpornografia_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8f37ed-a86a-4790-93cd-b9793bf4411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685df62-9141-4831-9f11-b8e358f7d55c","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tiz_evre_iteltek_egy_YouTubesztart_gyermekpornografia_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 18:14","title":"Tíz évre ítéltek egy YouTube-sztárt gyermekpornográfia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök egy hároméves gyereket fogadott a Parlamentben.","shortLead":"A miniszterelnök egy hároméves gyereket fogadott a Parlamentben.","id":"20190504_Orban_Viktor_elkeszitette_a_politikai_pedofilia_reklamfilmjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=610c64f7-4d8f-4abf-8ebf-fa9ac9909f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70ca865-1f7e-46bd-a183-9f0549a87b2c","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Orban_Viktor_elkeszitette_a_politikai_pedofilia_reklamfilmjet","timestamp":"2019. május. 04. 10:04","title":"Orbán Viktor elkészítette a politikai pedofília reklámfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7402d51-2bf7-45ca-8b46-d77c085e0b4f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mintha az anyai kompetencia mérőszáma lenne a kisgyerek étvágya. Ha rendesen eszik, elégedett lehet az édesanya, ha nem, akkor pokollá válhat a család élete. ","shortLead":"Mintha az anyai kompetencia mérőszáma lenne a kisgyerek étvágya. Ha rendesen eszik, elégedett lehet az édesanya, ha...","id":"20190504_Az_anyatol_fugg_hogy_mennyit_eszik_a_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7402d51-2bf7-45ca-8b46-d77c085e0b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10191e9-4f60-49e9-b360-344d08309b96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190504_Az_anyatol_fugg_hogy_mennyit_eszik_a_gyerek","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Az anyától függ, hogy mennyit eszik a gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jogállamiságot megsértő tagállamokat büntetné, de azokat is, akik nem regisztrálják a menekülteket. ","shortLead":"A jogállamiságot megsértő tagállamokat büntetné, de azokat is, akik nem regisztrálják a menekülteket. ","id":"20190503_Ujratargyalna_a_lisszaboni_szerzodest_Sebastian_Kurz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef83ffa2-33c5-4903-9fa8-53561a537b63","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujratargyalna_a_lisszaboni_szerzodest_Sebastian_Kurz","timestamp":"2019. május. 03. 20:46","title":"Újratárgyalná a lisszaboni szerződést Sebastian Kurz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","shortLead":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","id":"201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a372675-f82c-45ff-9941-18851c023f47","keywords":null,"link":"/kkv/201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","timestamp":"2019. május. 04. 10:00","title":"A szokásos fideszes módszerrel verték át a budapestieket a patkányirtó tenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik évfordulóját ünnepeltük; még mindig nem sikerült megállapodni a Norvég Alap támogatásairól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik...","id":"20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb038b90-3a0f-4e5b-bb80-8efd6234a411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","timestamp":"2019. május. 05. 07:00","title":"És akkor tizenöt év sem volt elég, hogy betiltsák a mákos gubát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a912190-e86e-4c7a-8c9e-36a5f498a55b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök kérdés szabad-e ilyet tenni, még ha igény volna is rá. ","shortLead":"Örök kérdés szabad-e ilyet tenni, még ha igény volna is rá. ","id":"20190505_autos_video_parkolas_kutvolgyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a912190-e86e-4c7a-8c9e-36a5f498a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd72d9e-bee4-4b91-badd-32094206def0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_autos_video_parkolas_kutvolgyi","timestamp":"2019. május. 05. 08:36","title":"Csúnyán becsapdázták az autóst, aki gyakorlatilag beállt a Kútvölgyi kórház ajtajába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]