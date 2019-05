Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A március 31-ei törökországi helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítéséről, és az ottani voksolás megismétléséről döntött hétfőn a török Legfőbb Török Választási Tanács (YSK), helyt adva a kormánypárt rendkívüli fellebbezésének – jelentette az Anadolu török, részben állami hírügynökség.","shortLead":"A március 31-ei törökországi helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítéséről, és az ottani voksolás...","id":"20190506_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_isztambul_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b2fceb-cb68-4987-85cf-44801ea0433b","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_isztambul_valasztas","timestamp":"2019. május. 06. 19:54","title":"Nem Erdogan embere nyert, megismétlik a választást Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mármint Magyarország részéről: Az Innovációs és Technológiai Múzeum (ITM) közzétette a nemzeti energia- és klímaterv tervezetét; a dokumentum szerint Magyarország az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátásának minimum 52 százalékos csökkentését tervezi 2050-ig az 1990-es szinthez képest, de 85 százalékos mérséklésre törekszik ilyen hosszú távon, és 2030-ra a megújuló energiaforrások 20 százalékos részarányát szeretné elérni a bruttó végső energiafogyasztáson belül. Az üvegházhatású gázok miatt növekszik a bolygó átlaghőmérséklete. \r

\r

","shortLead":"Mármint Magyarország részéről: Az Innovációs és Technológiai Múzeum (ITM) közzétette a nemzeti energia- és klímaterv...","id":"20190507_Megvan_a_klimakatasztrofa_elkerulesenek_terve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7127c8-bb98-4f8d-85d0-802c2fc7b1f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Megvan_a_klimakatasztrofa_elkerulesenek_terve","timestamp":"2019. május. 07. 18:03","title":"Megvan a klímakatasztrófa elkerülésének terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben könnyebb dolga lesz annak, aki eredeti és minőségi tartalmat gyárt, a Facebook ugyanis előrébb rangsorolja majd ezeket a videókat. Persze van még néhány kitétel.","shortLead":"A jövőben könnyebb dolga lesz annak, aki eredeti és minőségi tartalmat gyárt, a Facebook ugyanis előrébb rangsorolja...","id":"20190507_facebook_algoritmus_video_ajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2122dc2-2560-44a8-9b44-6c7f6d4c5245","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_facebook_algoritmus_video_ajanlas","timestamp":"2019. május. 07. 19:03","title":"Változtat egyet a Facebook, eredeti és minőségi videókat ajánl majd a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff333321-6dea-4b86-87e7-e4f2f9198b1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hamarosan megtudjuk, de addig is, itt vannak az esélyesek!","shortLead":"Hamarosan megtudjuk, de addig is, itt vannak az esélyesek!","id":"20190507_Meghan_Harry_gyerek_fogadoiroda_nevek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff333321-6dea-4b86-87e7-e4f2f9198b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905accce-bece-4c41-9f6e-a9733ad46ac9","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Harry_gyerek_fogadoiroda_nevek","timestamp":"2019. május. 07. 16:57","title":"Hogy fogják hívni Meghan és Harry gyerekét? Ezek a nevek keringenek a fogadóirodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran csalnak a kereskedők.","shortLead":"A görögdinnyével és a fehér paprikával is gyakran csalnak a kereskedők.","id":"20190508_kereskedo_termelo_nagybani_piac_magyar_import_foldieper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448d3eb7-66cf-414b-9c86-a51823989285","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_kereskedo_termelo_nagybani_piac_magyar_import_foldieper","timestamp":"2019. május. 08. 07:31","title":"Nem csak az eperrel vágják át a piacozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nagy változáson megy keresztül a közeljövőben az utóbbi idők egyik legnépszerűbb játéka, a Minecraft. ","shortLead":"A jelek szerint nagy változáson megy keresztül a közeljövőben az utóbbi idők egyik legnépszerűbb játéka, a Minecraft. ","id":"20190507_microsoft_minecraft_ar_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db24a12-cd8c-4031-b632-d9ff168a872d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_microsoft_minecraft_ar_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. május. 07. 11:33","title":"Új Minecraft jön, ezt még az is le akarja majd tölteni, aki soha nem játszott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fd5a99-8b9f-41c1-ae53-2df20391e65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google sem szeretne lemaradni az összehajtható telefonokról, az viszont még kérdéses, mikorra lesz egyáltalán használható készülék a kezükben.","shortLead":"A jelek szerint a Google sem szeretne lemaradni az összehajtható telefonokról, az viszont még kérdéses, mikorra lesz...","id":"20190508_google_hajithato_okostelefon_pixel_fold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85fd5a99-8b9f-41c1-ae53-2df20391e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617cf230-29b5-4b6c-968e-486639a38c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_hajithato_okostelefon_pixel_fold","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Összehajtható okostelefont fejleszt a Google, jöhet a \"Pixel Fold\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","shortLead":"A városban éjfél után is teljes volt a hangzavar az utcákon.","id":"20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60dca184-cdaa-4f56-90a1-77bd1214b897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7016147-4eb6-41fe-976c-9dc6de159778","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Zajongassal_tiltakoztak_az_isztambuliak_Erdogan_szavazatujraszamlaltatasa_ellen__video","timestamp":"2019. május. 07. 10:23","title":"Zajongással tiltakoztak az isztambuliak Erdogan szavazat-újraszámláltatása ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]