Charles Leclerc belekavart a McLarenek időmérőjébe

Meglepetésre Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője szerezte meg a pole pozíciót a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről. A 27 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 27. időmérős sikere.

AFP / Kisbenedek Attila

Pedig kevesen tippeltek volna a szabadedzések eredményeit látva arra, hogy a két McLaren-versenyzőn, a vb-pontversenyt vezető Oscar Piastrin és a második helyen álló Lando Norrison kívül más elviheti a pole pozíciót. Az első két gyakorlást Norris, a harmadikat Piastri húzta be, miközben a címvédő Max Verstappen végig szenvedett.

A korábbi verőfényes napsütést a 16 órai kezdésre felhős idő váltotta fel, a gyorsan hűlő aszfalton az ausztrál kezdett a legjobban, mögötte a két mercedeses, George Russell és Kimi Antonelli sorakozott fel. Norris a negyedik helyre szorult, Verstappen pedig, nagyon úgy tűnt, hogy most sem fog tudni beleszólni a pole pozícióért zajló csatába: még három perccel a vége előtt is csak a 13. helyen állt. A csapattársa, Cunoda Juki még ennél is gyengébben szerepelt: nem tudott feljebb lépni a kieső, 17. pozícióból.

A Q1 legnagyobb meglepetését Fernando Alonso szolgáltatta (Aston Martin), aki egy darabig az első helyen állt, amíg Piastri hátrébb nem taszította. Az utolsó nekirugaszkodásra sokan javítottak, Isak Hadjar (Racing Bulls) egészen a harmadik helyig jutott, mögötte Norris, majd Charles Leclerc (Ferrari) következett. A legjobb tizenötből Cunoda, Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Nico Hülkenberg (Sauber) és Alex Albon (Williams) nem fért bele.

Fernando Alonso Lakos Gábor

Az időmérő második körének kezdete néhány perccel később rajtolt el a szokásosnál: a pályabíróknak kellett letakarítaniuk a pályáról a Hülkenberg kicsúszása után odakerült kavicsokat. Amikor aztán elindulhattak az autók, elkezdett csöpörögni az eső. A nagyobb zuhé azonban elkerülte a Hungaroringet, Norris és Piastri pedig gyorsan visszavette a helyét az élen.

Alonso továbbra is erős köröket futott, a Q2 felénél harmadik pozíció volt az övé, mögé pedig felzárkózott a csapattársa, Lance Stroll. Hét perc volt még hátra, amikor Verstappen életjeleket kezdett mutatni, 5. helyet érő időt futott, de aztán fokozatosan megint hátracsúszott. Némi meglepetésre Lewis Hamilton (Ferrari) és Antonelli sem tudott továbbjutást érő időt futni, a szakasz végén rajtuk kívül Oliver Bearmantől (Haas), Carlos Sainztól (Williams) és Franco Colapintótól (Alpine) is el kellett búcsúzni.

Hungaroring időmérő Lakos Gábor/HVG

A Q3 ugyanúgy kezdődött, mint az előzőek, a McLarenek az élre álltak, de Alonso hamarosan befurakodott közéjük. Egy darabig úgy tűnt, hogy a mezőny korelnöke be is húzza az időmérőt, amikor aztán az előző, Belga Nagydíjon győztes Leclerc a semmiből hatalmas kört futott, és az utolsó percben az élre állt. Piastrinak és Norrisnak már nem volt ideje válaszolni, így nem változott a sorrend.

Max Verstappen, aki a szakasz során arra panaszkodott, hogy az autójának semmi tapadása, ezért olyan, mintha jégen vezetné, csak a 8. lett.

Sokat érhet ez a futam a McLareneknek

A McLaren történelmi ünneplésre készül a Hungaroringen: Lando Norris és Oscar Piastri a csapat 200. futamgyőzelmére hajt. A csapat névadója, Bruce McLaren 1968-ban győzött először, a többi siker pedig olyan legendákhoz fűződik, mint Emerson Fittipaldi, James Hunt, Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Häkkinen vagy Lewis Hamilton.

A vasárnapi futam azonban nemcsak a történelmi távlatok miatt lesz izgalmas, hanem a csapaton belüli küzdelem miatt is, amelynek, ahogy haladunk előre a versenynaptárban, egyre nagyobb a tétje. Oscar Piastri mindössze 16 ponttal vezet Lando Norris előtt, és nem lehet alábecsülni a pszichés előnyét annak, hogy a Magyar Nagydíj után kezdődő nyári szünetnek melyikük vághat neki a pontverseny élén.

Most megengedheti magának a McLaren a „papayaszabályt”, de eljöhet az idő, amikor választania kell Norris és Piastri közül Ha egy pilótapárost szabadon enged versenyezni a csapata, abból előbb-utóbb ütközés lesz. Az idei év legnagyobb esélyesei túl vannak már ezen, de a pontverseny állását elnézve a szezon nagy kérdése lesz az, hogy a McLaren csapatvezetése mikor gondolja úgy, hogy be kell avatkoznia.

A magyar helyszínt sok szempont miatt szeretik a versenyzők, a legtöbbször viszont az a kritika éri a pályát, hogy nem lehet előzni rajta – ebben a minőségében sokat hasonlítják a monacói pályához. Ez a „városi legenda” még úgy is tartja magát, hogy maguk a versenyzők számtalan alkalommal megcáfolták. Sőt azt is bebizonyították, hogy a Hungaroringen még a hátsóbb sorokból is lehet nyerni. Nigel Mansellt 1989-ben a 12. helyről rajtolva intették le először a kockás zászlóval. 2006-ban Jenson Button élete első F1-es futamgyőzelmét szerezte meg itt, mégpedig a 14. helyről rajtolva. Ez volt az első esős magyar verseny, ami a meglepetés erejével hatott még akkor, és sok csapatot megoldhatatlannak tűnő feladat elé állított.

Ami az időjárást illeti, az eső most vasárnap is bonyolíthatja a versenyt, bár ennek nem olyan nagy az esélye, a szombati 28 fokos meleg azonban a verseny napjára biztosan mérséklődni fog.

Hungaroring időmérő Lakos Gábor/HVG

Oscar Piastri tavaly az első győzelmét szerezte meg a mogyoródi pályán, ahol kifejezetten sokan tapasztalhatták meg, hogy milyen először a dobogó legfelső fokára állni: Damon Hill 1993-ban, Fernando Alonso 2003-ban, Jenson Button 2006-ban, Heikki Kovalainen 2008-ban és Esteban Ocon 2024-ben. Bár a McLarenek számítanak esélyesnek, abban, hogy a pálya kedvez az új győzteseknek, még akár benne is lehet egy meglepetés.

A körrekordot Lewis Hamilton tartja, még 2020-ban ment végig a pályán 1:16.627 alatt. De a hétszeres világbajnoknak egyébként is nagyon fekszik a Hungaroring, ahol nyolcszor győzött, és kilencszer rajtolhatott az élről, ezzel ő a Magyar Nagydíjak rekordere.

Ahogy a pilóták már megszokhatták, sőt most már el is várják, a dobogósok idén is herendi trófeákat vihetnek haza. A 40. Magyar Nagydíjra a porcelánmanufaktúra neoklasszicista trófeákat készítette amelyeket tulipán-, szegfű- és gránátalma-motívumok láthatók, a színeket pedig több festék titkos recetúrájából keverték ki erre az alkalomra.

A versenyzők az új főépület és az átépített tribün mellett fognak elrajtolni. A Hungaroring az elmúlt években hatalmas változáson ment keresztül, amit még Stefano Domenicali, a Forma–1-et irányító Formula One Group vezérigazgatója is példaértékűnek nevezett a formula.hu-nak adott interjúban. A Hungaroring felújítása két nagy ütemben valósul meg, az elsőben elkészült többek között az új főépület, a főlelátó és a paddock, a további munkálatok a hétvégi futam után folytatódnak, a komplexum jövőre érheti el végső formáját.

A vasárnapi futam délután négy órakor kezdődik a Hungaroringen.